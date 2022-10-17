病人自主 預設照顧計劃 走得安樂，何須安樂死？

提供資訊——為末期病人提供足夠支援和資訊，如疾病進程、治療成效及副作用、積極治療和紓緩治療的比較等， 十分重要。（設計圖片，模特兒與文中提及案件及人物無關，eggeeggjiew@iStockphoto）

【明報專訊】香港人，你要「安樂死」，還是「死於安樂」？

看到以上問題，你或者會問：「『安樂死』與『死於安樂』兩者有分別嗎？香港人有得揀嗎？」

對於第一個問題，我的答案是：「有」。至於第二個問題，答案是：「暫時未有。」

什麼是「安樂死」？安樂死（euthanasia）一詞源自希臘語euthanatos。希臘語eu即英語good，thanatos是death的意思，是指好死；亦即是說：不要讓死亡變得漫長、痛苦及喪失尊嚴，容讓病人得到好死。

現今社會對於安樂死的理解，又有沒有分別呢？有。現在安樂死是指：病患向醫護提出要求，醫生使用主動方法來結束病患生命；而生命的結束並非自然，而是人為。因此，安樂死無論在醫療倫理、病人處理及法律觀點上都極具爭議。絕大部分西方社會都認為，安樂死不能輕率而行，因此並不合法。香港亦無例外，安樂死在香港並不合法。

近年多樁照顧者涉殺人悲劇

然而，不合法是不是代表沒有訴求呢？

不是。上月《明報》港聞版一則標題：〈殺癌妻漢判感化 官：被告亦受害〉；副題標出法官的疑問：「是否應考慮臨終者意願」。案中的末期癌症患者就是希望安樂死。

案情簡略如下：被告郭偉賢（58歲），與妻子陳秀雲（54歲）結婚30載。辯方大律師稱，兩人關係和諧，妻子性格內向，被告遂花更多時間陪伴；另因妻子不喜歡小孩，被告也放棄做爸爸的念頭；被告得悉妻子患癌後，更辭去工作與妻抗癌。惟妻子確診為末期肺癌，癌細胞擴散身體不同部位，經常喊痛，難以寢食。被告目睹妻子飽受痛苦，感到自責，且新冠疫情下難以到醫院探訪，令他痛苦加劇；被告因而患上嚴重抑鬱症，感到極度哀傷，情緒已達臨界點而不自知。

2020年1月中旬，院方告知被告其妻無藥可醫。妻子同月28日因劇痛入院，表示無人替她換尿布，希望出院；她又向小姑表示希望香港有安樂死。醫生向被告明言，其妻將於數天內離世，被告遂接她回家，並買了一包炭。翌日晚上，妻子服藥後仍感痛楚，無法入睡，被告稱可送她最後一程，妻子數次點頭。他為妻子按摩使其入睡，把燒着的炭放入房，親吻妻子額頭後封好門隙，並播放佛教音樂祈求她無痛離去。被告翌日凌晨確認妻子離世後，告知家人及報案自首。

相信任何人看到這則新聞，都會同意這是一闋照顧者的悲歌。不過，照顧者悲歌又何止這一闋，當天報紙列舉了近年多樁照顧者涉殺人的案件：

．36歲男，使用切肉刀將長期臥在牀的母親斬首，跳樓獲救

．81歲男，擔心自己比長期患病的妻子早死，妻子無人照料，以竹枝壓頸將她勒斃，繼而報警自首

．61歲男，照顧15歲智障、自閉、過度活躍兒子，飽受壓力導致嚴重抑鬱，趁他熟睡時揮逾百刀將其殺死，並企圖自刎

照顧者要把家人甚至是至愛殺死，是多麼觸目驚心。究竟他們殺人的動機是什麼？相信全都是出於愛，以及不想至愛受苦。其間涉及多少無奈、痛苦和悲傷。

「如果早知，我就絕對不會……」

香港去年總死亡人數逾5萬人。除意外導致死亡之外，過半數個案都是由各種慢性疾病所引致，如：癌症、心臟病、呼吸系統疾病、腎臟衰竭、腦血管疾病、認知障礙症等。患上慢性疾病，由發病至末期，時間長短每每因人而異。有些病人由確診至死亡，只得短短兩三個月；有些慢性病患者卻可經歷數年以至十多年起伏，痊癒、復發、遏止、擴散、抑制、退化、失能……不同疾病及治療方法會改變疾病的軌迹。

雖然如此，當積極治療失效，疾病進入末期時，病人及家屬都總是措手不及，好像事先毫不知情似的。曾有一個友人告訴我：「如果早知，我就絕對不會……」她父親患上末期前列腺癌，死前兩星期仍然要孤獨留院，接受電療和化療。直到死前那刻也未曾與家人共聚話別。父親就這樣走了，每每想起，她都非常內疚。

另外一個病人亦說過同樣的話：「如果早知，我就絕對不會……」病人患上肝癌及肝衰竭。肝衰竭本來已使他的皮膚非常痕癢，而服用標靶藥物治療之後，副作用令皮膚痕癢變本加厲，皮膚痕癢到他要即時求「死」。

預知病情走向 表達照顧意願

所以，早點預知病情的走向真是十分重要。病已進入末期了嗎？預期壽命大概還有多久？繼續積極治療仍然有效嗎？介入治療會有什麼副作用？除了進進出出醫院等死之外，病人還有沒有其他選擇？究竟還有沒有其他治療方法可讓病人走得安樂？病人可否選擇在家、在親人懷中離世……以上問題，對病人及其照顧者都是非常重要。

很可惜，現有我們往往缺乏機會、資源及時間，為晚期患者提供足夠支援及資訊。疾病的早期評估、疾病進程解說、治療成效及副作用的衡量、積極治療與紓緩治療的比較、在家及院舍安寧的選擇、社區安寧服務的支援等，我們現有醫療系統內都是如斯缺乏。其實，對末期病人而言，醫療照顧和輔導是最重要的一環。

「好死」關鍵 提升安寧服務

很多西方國家，早在10多年開始為末期病人積極推動「預設醫療指示」及「預設照顧計劃」。在「預設醫療指示」裏，末期病患可就各種維持生命治療，作出選擇和意願；「預設照顧計劃」則是患者、家屬照顧者及醫療提供者的一個共識，當末期病患理解到病情及各種治療的可行程度後，他可在計劃內表達自己的照顧意願。而就其意願，照顧者及醫療提供者便可共同定出照顧目標。因此，「預設照顧計劃」及「預設醫療指示」均着重病人的「自主」概念。

除了在醫療照顧層面外，「預設照顧計劃」着眼點在家庭關係及心理照顧上。當面對導致死亡的疾病時，病人及家屬應獲告知疾病詳情及可走向的軌迹。若知道可使用的治療方法、效用及副作用時，病人必能有更大自主；甚至當治療失效時，他們亦應知道仍有選擇。紓緩治療、晚晴照顧、臨終安寧，亦應按照患者意願來安排。

自從2020年新冠疫情後，香港人的死亡質素急跌谷底。嚴厲執行的防疫措施，禁絕探訪，有多少患者送進醫院後就與家人永別，連最後一程也孤身而走。莫說善終，連善別也做不到。

如果在家安寧照顧服務可以落實，如果預設照顧計劃能夠廣泛推展，如果末期患者能更有自主更有尊嚴，如果末期患者可於死亡前選擇回家，如果可以提供相關的在家支援，讓患者自然死亡時走得安樂……如果能夠「死於安樂」，那又何須「安樂死」呢？

改善現有醫療服務制度對重症患者及家屬的支援，提升臨終安寧服務，是「好死」的關鍵因素。希望當死亡來臨時，我們都能夠安然、寬心、毋懼的走下去。一眾照顧者亦是無怨、無悔、無憾。真希望終有一天，香港人是一路好走。就是像euthanasia所指的「好死」。

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文：梁萬福

編輯：梁小玲

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