餐桌共學：感恩節背後的侵略與傷害

【明報專訊】每近11月就開始見到各類商戶推出感恩節優惠，我常納悶香港什麼時候流行慶祝美國的感恩節（加拿大的感恩節在10月第二個星期一，沒有美國那種瘋狂搶購的騷動，在香港也沒有感受到減價的氛圍），也許只是香港商家隨便找個理由促銷。美國的感恩節在我眼中就是11月最後一個星期四與家人朋友一起吃吃喝喝，然後在黑色星期五（Black Friday）到百貨公司搶減價品和準備在網路星期一（Cyber Monday）網購。翻書發現，19世紀初，感恩節仍是一個莊嚴的日子，人們在那天靜下來禱告，誠心感謝神聖的恩賜，專注享受和分享祝福。到19世紀末，感恩節已失去宗教色彩，只剩下盛宴和享樂。

朝聖者的新生活

1620年9月，102名乘客坐上五月花號（Mayflower）由英格蘭普利茅斯（Plymouth）出發到新世界（New World）尋找新的家園，3個月後到達北美洲東岸的麻薩諸塞灣（Massachusetts Bay），開始建立新生活。這些定居者被稱為「朝聖者」（Pilgrim），意指首批移居到北美洲的英國清教徒。大部分五月花號的乘客抵岸後都留在船上度過殘酷的冬天，經歷過風霜、壞血病和其他傳染病，只有一半乘客能往內陸前進，迎接他們第一個新英格蘭（New England）的春天。一名曾被英國船長俘虜的美洲原住民不計前嫌，教這些朝聖者種植玉米、收採楓糖和捉河魚等謀生技能，還拉線為他們與原住民部落打好關係。

慶祝秋收 設宴與原住民同樂

1621年11月，朝聖者成功收穫第一茬玉米，設了三天的盛宴與原住民一起慶祝。1623年，當時的殖民地總督William Bradford因為該年旱災而呼籲齋戒，旱災結束後，舉行第二個感恩慶祝。周年齋戒和感恩慶祝成了新英格蘭的慣例。1789年，華盛頓發布第一個美國政府感恩節公告，感恩獨立戰爭的結束和憲法的成功。1863年，林肯在內戰最激烈之際，宣布訂立11月最後的星期四為感恩節，懇求國民祈求上帝能對戰爭中的孤兒、寡婦和受難者慈悲，並療癒國家的創傷。1939年，羅斯福（Franklin D. Roosevelt）在大蕭條（The Great Depression）期間曾嘗試將感恩節假期延長至一星期以刺激零售業，但受到強烈反對。1941年，富蘭克林簽訂「訂立11月最後的星期四為感恩節」的法案。

節慶成為殖民工具

美國白人會告訴小孩，北美洲本來荒蕪一片，只有約100萬印第安人，但考古證據顯示並非如此。在哥倫布1492年抵達新大陸前，應有約2000萬印第安人，大城市的人口密度不遜於歐亞大陸，哥倫布抵達後，印第安人口銳減95%。讀美國國會圖書館（The Library of Congress）網站關於美國發展的資料，描述英國人如何在1606年開始在弗吉尼亞（Virginia）殖民都是避重就輕，說最初歐洲漁船只是北美洲東岸的訪客，在海岸設半永久營地停泊並與當地居民貿易。到歐洲人開始在北美洲發展殖民地，與美洲原住民產生衝突是因為誤會和觀點與角度不同，字裏行間在透露歐洲殖民者、美洲原住民和非洲黑奴的交互關係複雜，而且事情的發展都是為勢所迫，並把矛頭都指向最先登陸美洲的西班牙人身上。

然而歷史學家告訴我們，歐洲人先後登陸美洲就是為了掠奪資源（包括香料、黃金和白銀等）和土地（為了種植咖啡、可可和甘蔗等），以應付歐洲人對奢侈品的需求（當然現今享受着咖啡、可可和美洲其他原生作物的我們也是受益者），然後因為貪婪而不斷爭奪土地和殖民，大肆屠殺美洲原住民，加上隨歐洲人帶到美洲的病毒把大部分原住民滅族，再沒有原住民可剝削，便從非洲運黑奴到美洲勞動。朝聖者在新英格蘭定居後，人口大幅增長，佔據更多原住民的土地和資源，原住民當然不肯就範，殖民者便大量屠殺原住民，包括手無寸鐵的婦孺。在七年之戰（Seven Years' War，1754-1763年，又名法國印第安人戰爭，French and Indian War）英國為拿下Fort Pitt（現今的匹茲堡，Pittsburgh），把天花患者用過的毛氈聲稱是禮物送給印第安人，圖謀用病毒以最少兵力殲滅整個部落。感恩節關係到美國的起始，殖民者與印第安人快樂地一起慶祝、享受盛宴的畫面，簡直是美國物語的美麗序幕，並把殖民合理化。感恩節之所以盛行，全因為移民。19世紀末至20世紀初，大量移民從四方八面湧到美國，為令移民美國化並對國家歷史有共識，感恩節的神話正好大派用場。縱使這些移民在故鄉沒有慶祝感恩節的傳統，他們都欣然參與慶祝，以示對美國的忠誠和臣服於美國的豐盛。

感恩節吃什麼？

關於第一個感恩節的菜單，其實沒有確切的記錄，只從朝聖者編年史家Edward Winslow（1595-1655）的文字中得知有水果、野雞和鹿肉。近代的感恩節晚餐最能展現傳統新英格蘭料理（New England Cuisine）的特色：火雞、蔓越莓果醬（cranberry sauce）、南瓜派和其他鹹甜派類等，都深受地理（在地食材）和朝聖者定居後的文化發展影響。

1820年代，感恩節被當成含蓄地抵抗歐洲的奢侈和腐敗的工具。作家Sarah Josepha Hale在1827年出版的小說Northwood中，主人翁在他的英國客人面前為自家的樸實餐桌辯護，小說中所描述的感恩節餐桌風景：火雞、豬腿、鵝、小羊肉等來自在地家庭農場的肉類（而非進口高級肉類）、肉汁（gravy）、蔬菜和（最重要的）南瓜派等，成了傳統洋基（Yankee，意指新英格蘭的英國白人後裔）感恩節晚餐的原型。移民的感恩節晚餐具自家風味，除了經典的感恩節菜餚，也會加入家鄉的傳統菜式。

預先做派殼餡料 派對輕鬆入爐

哥倫布踏上美洲大陸後，把南瓜帶到歐洲，在16世紀南瓜已傳到英格蘭和法國。英國人到北美洲定居後，南瓜（如玉米般）都成了他們的主食。除了加入牛奶做成鹹的南瓜蛋黃醬，也會加入香料和糖製作甜的南瓜派，這些都是英國人的習慣。香港現在已進入南瓜當造的季節，我訂的本地菜包中有一個超好吃的有機南瓜。我家不好甜，就做鹹的南瓜派，就是法式鹹派（quiche lorraine）的做法。這是派對好物，可預先準備半熟派殼和餡料，在派對將開始前40分鐘才把餡料和蛋漿倒入派殼放入焗爐。派對開始時就剛好可上菜，輕鬆招待客人。

【派皮。材料】（7.5寸派，4至6人份）如不想做派皮，買現成的餅皮或酥皮也可

‧麵粉……250克

‧鹽……5克

‧牛油……125克

‧雞蛋……50克（1隻）

【做法】

1.把鹽加到麵粉中。牛油切小丁，揑進麵粉成麵包糠狀。

2.加入雞蛋。搓成麵糰，以保鮮紙包好置於雪櫃鬆弛1小時。

3.派模抹上牛油。

4.在2張牛油紙之間把麵糰幹平成派皮。

5.把派皮填入派模，包好置於雪櫃半小時休息。

6.焗爐預熱至200℃。在派皮上用叉刺小孔。

7.蓋上牛油紙，以乾豆或烘焙專用焗豆（baking beans）壓着，放於焗爐烤20分鐘。

8.拿走乾豆，再烤10分鐘至半熟狀態（微黃色）的派殼，備用。

【餡料。材料】

‧南瓜……100克

‧肉桂粉……1/4茶匙

‧肉豆蔻粉……1/4茶匙

‧煙肉……40克

‧洋葱……50克

‧海鹽……6克（約1茶匙）

‧黑胡椒粉……1/3茶匙

‧雞蛋……70克

‧希臘式乳酪……100克

‧刁草和迷迭香……少許

【做法】

1.焗爐預熱至200℃。煙肉切塊，洋葱切絲。

2.煙肉以慢火煎至金黃色，備用。

3.南瓜洗淨切片。

4.淋上煙肉釋出的油。

5.撒上海鹽（1/2茶匙）、肉桂粉和肉豆蔻粉。

6.南瓜放入焗爐烤25分鐘或至熟透（叉或竹籤輕輕就能插入）。備用。

7.在煎過煙肉的平底鍋中放入洋葱，以中火炒至水分收乾及開始焦底，加入小量水，重複這個步驟直至煮成深啡色（焦糖化）為止，這過程需時約30至40分鐘。備用。

8.將雞蛋打入小碗中，加入黑胡椒粉、海鹽（1/2茶匙）和希臘式乳酪，拌勻，備用。

【烤南瓜批】

1.焗爐預熱至190℃。在派殼上掃上蛋白。

2.把備好的南瓜、煙肉和洋葱放入派殼。

3.把蛋漿注入派殼，放上刁草和迷迭香。

4.放入焗爐烤30分鐘或至蛋漿凝固並呈金黃色。稍放涼後脫模。完成。

文、圖˙ 林女

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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