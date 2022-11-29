環保謬誤：餸汁倒馬桶？

【明報專訊】Q：購買即棄餐具時，應盡量挑選標榜環保、可降解的餐具？

A：環保回收公司創辦人Jorch指一般可降解餐具主要分兩種：生物可降解塑膠（PLA）及可堆肥塑膠（compostable plastic）。前者由木薯或玉米澱粉加塑膠製成，需在高溫高濕、氧氣充足的環境下才能分解；可堆肥塑膠的原材料主要為塑膠加添加劑，分解條件與可降解塑膠相若。不過這些餐具包在垃圾袋內運到堆填區棄置，缺乏上述分解條件，難以有效降解。再者這些物料亦不屬於塑膠，因此完全無法回收，可說是「偽環保」物料。

Q：落一陣街不要熄燈，開開閂閂更嘥電？

A：長春社教育經理鄧俊賢指開關電器並不會特別嘥電，雖然開啟電器如燈、電風扇時電流的確會比正常高少少，但因為維持時間很短，所以基本上不會用多很多電，因此為了節約能源，電器應在閒置時關掉。

Q：冷飯菜汁應該倒入馬桶？

A：鄧俊賢強調不應倒入馬桶，因為香港的污水處理系統並非用於處理食物渣滓或有機物，有可能導致污水渠阻塞。至於廚房鋅盆去水位，如廚餘液體油分重，亦不宜將汁液倒入鋅盆，特別是天冷時容易因油分凝固而阻塞排水。如居住地方沒有廚餘回收桶，應將廚餘及汁液妥善用報紙包好棄置。

走塑新政策：明年起擬禁食肆提供膠餐具

新一份施政報告提及，政府計劃提前在2023年第四季起分階段禁止食肆提供即棄塑膠餐具，包括發泡膠餐盒及杯碟、刀叉匙飲管等，食肆必須尋找環保餐具供應商。

現時香港有售的可降解餐具中，只得英國環保品牌Vegware（IG：vegwarehk）有同時提供回收服務，環保餐具採用可回收植物纖維製造，不含塑膠，可跟其他廚餘一同堆肥，在180日內分解成為肥料。為確保餐具可以送往堆肥，Vegware與非牟利環保機構ECPAL及綠色環保廚餘回收公司GEKRRL合作，於港島區設置8個回收桶，用家可將Vegware產品連同可分解的廚餘一同放入回收桶，送往GEKRRL堆肥。

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