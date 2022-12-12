醫學滿東華：亂搽藥膏 香港腳爆發

【明報專訊】香港腳學名足癬（Tinea pedis），是由真菌感染所引致的皮膚疾病，感染部位常見於腳部及雙手。由於香港天氣炎熱而潮濕，真菌容易滋生，故此病在香港十分常見。最常見病徵包括腳趾隙及腳掌皮膚出現痕癢、脫皮及紅疹等情况。

類固醇反助真菌滋生

80歲的陳伯伯於安老院住宿，患有糖尿病多年。3個月前，他發現雙腳痕癢及脫皮，出現紅疹甚至水疱。當時家人胡亂在社區藥房購買一種含類固醇成分的藥膏給陳伯伯塗抹。初期藥膏確實能減輕痕癢，但後來足部紅疹範圍擴大，水疱變成膿疱傷口，引發蜂窩組織炎，令雙腳愈發紅腫熱痛。由於類固醇能抑制免疫系統，真菌加速滋生，令陳伯伯的香港腳情况惡化。後來陳伯伯經由院舍護理員轉介，接受外展醫生診治，使用口服抗生素和外用抗真菌藥膏，並由院舍職員每天清洗護理炎症傷口，兩星期後，陳伯伯的香港腳已大為改善。

香港腳成因：

．雙腳長期潮濕多汗

．鞋子尺碼太窄，缺乏空間散熱

．於公眾場所，例如游泳池、公共浴室及更衣室赤腳

．長者抵抗力低，易受感染

預防方法：

．保持腳部清潔乾爽，選擇合適的鞋子及棉質襪子，避免長時間穿不透氣鞋子

．預防交叉感染，避免在公眾場所及家中赤腳，或與感染者共用鞋子及襪子

．若發現皮膚問題，應立刻向註冊醫生求診，切忌胡亂使用坊間成藥

文：徐和邦（東華三院長者醫療外展服務高級醫生）