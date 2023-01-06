佐敦、何文田、太子 跟着咖啡香尋一杯一壺一磨

極輕便的塑膠機身、陶瓷芯手磨，價格便宜，適合上山下海或出遊使用，門市及自動販賣機有售。（My Little Coffee，各$125）（朱安妮攝）

Purefresh醇鮮電動咖啡慢磨機較輕巧，陶瓷磨芯可用於研磨咖啡或茶葉，模仿手磨的慢速度，避免咖啡豆升溫使香氣揮發，風味格外香甜柔和。結構簡單，全機可拆洗。（ELF Coffee，設標準磨芯、手冲磨芯、達人磨芯3種型號，$900至$1180）（賴俊傑攝）

色彩繽紛--不同顏色的KONO濾杯，以壓克力膠或樹脂膠製，特殊的半肋骨設計造成冲煮時變速效果。（$155至$160，My Little Coffee）（朱安妮攝）

不同材質--咖啡事多老闆Edwin Lee推薦手冲入門玩家使用Kalita Wave濾杯，3孔設計疏水較好，容易冲到風味清晰高甜度的咖啡。濾杯有不同材質，可按個人喜好選擇。（前起：銅製$838、波佐見燒砂岩陶土$248、不鏽鋼$318、波佐見燒陶瓷$198）（黃志東攝）

杜鵑濾杯--形狀如杜鵑花的台灣智造所H.U.A杜鵑濾杯，花瓣形導流結構做出變速效果，容易冲到一杯風味平衡的咖啡。（右起：凝脂玉$498、映山紅/藍眼淚$628，ELF Coffee）（賴俊傑攝）

【明報專訊】精品咖啡漸漸「入屋」，不少人不再滿足於流連咖啡店，進而是一杯一壺一磨慢慢添置，築起自家咖啡空間。冬日裏，捧着一杯自己冲泡的咖啡，格外滿足。今期〈漫遊尋寶〉介紹3間咖啡用品店，它們早在香港精品咖啡未成氣候之時已默默扎根，老闆都是資深咖啡發燒友，店內兼賣咖啡豆，有的更是自家烘焙工場。甫走入店，咖啡烘焙的香氣撲鼻而來，恍如歡迎大家來尋寶。

佐敦

咖啡「士多」滿足「事多」發燒友

在咖啡店旁開間咖啡雜貨店，是Colour Brown Coffee老闆Edwin Lee的心願。他的咖啡店2005年在西貢起家，後遷至佐敦，毗鄰都有間「咖啡事多」。這心願緣起於他初學咖啡時，香港難以買到咖啡用品，常流連崇光百貨的Hario專櫃，後來到東京合羽橋道具街蒐購：「那裏有幢舊樓，4層都賣咖啡用品！時不時去入貨，每次放滿一箱箱行李帶回港，直到2010年開咖啡事多，有不少仍是自己帶貨回來，名副其實日本直送！」

咖啡事多的門口當眼處不是貨架，而是一台烘豆機。「西貢年代已將烘豆機放近門口，讓街坊行過見到烘豆過程，生豆由青青綠綠烘到啡色，有教育及推廣作用。」老闆說。

精品咖啡是門高深學問，他卻希望它平易近人，如一間港式士多。那為什麼店名不叫咖啡士多？「因為做咖啡的人都很『多事』，濾杯、咖啡豆、器具買很多不同來試。」挑選濾杯，他建議從經典錐形濾杯Hario V60和平底Kalita Wave濾杯入手。他解釋，Hario V60的錐形設計配合杯底較大單孔，較易掌握，出杯質素相對穩定，若咖啡粉研磨度較細會易堵塞，以致萃取過多出現苦澀味；Kalita Wave濾杯配合蛋糕濾紙冲煮，杯底有3個小孔洞疏水，其多孔式及多排氣通道設計不易堵塞，因此可嘗試較細的研磨度，層次分明，醇厚度亦較高。「Hario較大眾化，不少人買的第一個濾杯就是白色陶瓷V60。Kalita則有種匠人精神，大部分產品依然是人手製作的精緻工藝，並非大量生產。」

咖啡文化不斷變遷，咖啡豆處理方法推陳出新，濾杯也時有新款，潮流有時興Aeropress，有時興野外冲啡，講究環保鼓勵自備外帶杯，小店也有相應用品。店內咖啡豆多達30種，包括較少見的東帝汶咖啡豆，原來老闆多年來為支援當地咖啡農改善生活而以「直接貿易」形式購買，這也是咖啡背後的「多事」，蘊藏心思與關懷。

咖啡事多

地址：佐敦官涌街8號地下（港鐵佐敦站C2出口步行約4分鐘）

IG：＠coffee_store_by_colourbrown

何文田

七彩摺紙濾杯綻放咖啡香

「添置手冲入門器具，通常先選購濾杯，一如煮餸會考慮鍋具，對冲煮過程及風味至關重要。選購時通常考慮預算、喜歡的風味、易用程度、冲煮習慣。」ELF Coffee銷售及市場部主管Verna穿梭於不同玻璃展示櫃之間耐心講解。

7年前，ELF Coffee還是廟街一個車仔檔，售賣咖啡用品及台灣OKLAO咖啡豆，在咖啡愛好者及業內口耳相傳，後發展成樓上舖，2022年增設何文田分店。老闆Edwin Fong說：「現時咖啡用品的網店和實體店不少，競爭愈來愈大，加上移民潮流失不少熟客，開這家分店兼做教學，換另一方式重新開始。」論近年較受歡迎的濾杯，他說是Origami濾杯，外形如摺了20折的摺紙藝術品。深溝槽設計令水流順暢通過粉層，不易過度萃取出現苦澀味。「顏色超多，兼可分別配合V形濾紙和蛋糕濾紙而有兩種冲法，一杯兩用，前者冲出來的風味層次豐富明亮，後者飽滿醇厚。」陶瓷材質保溫度高；樹脂膠質則輕巧便攜，價格亦較低廉。「Hario的透明樹脂膠濾杯更是50元有找！」Verna說。

Verna認為選購咖啡用品豐儉由人，「一般新手對手磨的基本要求是易磨、價錢相宜，且出到咖啡應有的味道，入門級手磨價格大概400至500元」。「假設價格同樣1000元，大部分情况下手磨的咖啡味道較好。因為一部電磨的大部分成本用於零件、摩打，手磨成本最主要用於穩定度和刀盤形狀，性價比較高。」但她認為個人使用習慣是更重要的考慮，手磨體積較細小便攜，電磨則須擺放在方便插電的位置。「對於每朝都想歎一兩杯咖啡的人，親手磨豆是享受過程一部分。如果覺得人手磨豆很累人，或每次磨豆量多，則電磨較適合。」店內有廉價入門手冲套裝，約800元可買齊一套手冲器具。

ELF Coffee何文田店

地址：何文田窩打老道86號萬基大廈3樓314至315室（港鐵旺角站D3出口步行12分鐘）

IG：＠elfcoffeehk

太子

自家拼配豆 鬼馬命名親切易記

10年前，居家冲咖啡仍未普及，My Little Coffee已在旺角好景商場賣咖啡用品和自家烘焙咖啡豆，教人在家冲咖啡。最近更設自動販賣機，在荃灣、沙田、將軍澳、九龍塘24小時服務，販售咖啡豆、掛耳包，以及一些手冲用品如輕便的陶瓷磨芯手磨、咖啡濾紙等。

來到大南街店，甫進店是外賣咖啡的水吧，然後是放滿20多款不同風味的咖啡豆和掛耳包貨架，單是自家拼配豆已有7至8種，並配以有趣主題命名，如女超人blend、深深深、羅生門等，包裝五顏六色，即使不熟悉咖啡產地與處理法也親切易記。

店內售賣的手冲濾杯以KONO濾杯為主，因老闆偉倫是品牌粉絲：「KONO創業於1925年大正年代，1973年始推出錐形濾杯，根據文獻記載，以前在日本咖啡廳用KONO濾杯以點滴法冲泡要戴白手套，代表是件很專業的事。」KONO濾杯有獨特點滴冲法，以濃度較高的1:10水粉比例（即24克粉冲出240克咖啡）冲煮，讓水流一滴滴滲入咖啡粉層，延長浸泡時間，最後以小水流、大水流收尾，過程約5分鐘，講求耐性，口感醇厚。以KONO濾杯冲煮不需太多工具，計時及電子磅均可省去，因可透過玻璃下壺標示的刻度判斷。

另一老闆Gigi在特殊學校做咖啡教學，知道SEN學生難有實習機會，因此想給他們機會投身社會。在Gigi指導下，SEN員工負責篩選咖啡豆、包裝、製作掛耳包、補給販賣機等工作。

My Little Coffee大南街店

地址：太子大南街120號（港鐵太子站C2出口步行約4分鐘）

IG：＠mylittlecoffeeroastery

文：吳穎湘

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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