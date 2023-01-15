無名周記：令和大叔之突襲

【明報專訊】日本首相岸田文雄1月連續走訪法國、意大利、英國、加拿大及美國，締結日英同盟，又強化日美同盟，甚為矚目。不過，日本政壇近日的焦點，恐怕是前首相菅義偉在1月10日出版的《文藝春秋》中的訪問。菅義偉力陳派閥政治的弊端，「苦口婆心」勸岸田辭任派閥會長，勿將派閥利益置於國家之上。「令和大叔」菅義偉選擇在岸田展開重要外訪之際發動攻擊，引起揣測。

「派閥」向來是日本政治入門的關鍵詞。現時自民黨內最大的安倍派（清和政策研究會）雖然在安倍死後群龍無首，但因為人數多，加上安倍對黨內保守勢力的影響力，其勢力仍在。自民黨幹事長茂木敏充的茂木派（平成研究會）及副總裁麻生太郎的麻生派（志公會）分別是黨內第二大及第三大派閥，岸田在黨政及政府運作上均需倚重麻生及茂木。去年10月，茂木更公開以古羅馬的「三頭政治」比喻自己、岸田及麻生的關係。

岸田當選總裁 有賴其他派閥

岸田的黨內力量較薄弱，其領導的岸田派（宏池會）在黨內只排第五。岸田2021年當選自民黨總裁，有賴安倍派、茂木派及麻生派支持，上任後的人事任命亦顧及三派「論功行賞」，當然也不忘自家派閥。他當選首相後未有如過往首相般暫時離開所屬派閥，更繼續出任派閥領袖，參與派閥事務。外界猜測，岸田之所以不放手，是要阻止外相林芳正當上會長，也想重新整合派閥。

派閥的影響力跟三十年前相比已退卻，上次總裁選舉中派閥便讓會員自由投票，而黨內無派閥議員目前也有83人，人數僅次於安倍派。其中最著名的無派閥政客便是菅義偉。菅義偉2019年4月以官房長官身分公布新年號「令和」，因而有「令和大叔」之稱。他是安倍得力助手，不屬任何派閥，更非世襲議員，2021年在總裁選中勝出，繼承因病辭職的安倍。不過，他任內面對新冠疫情惡化，民望插水，加上面對黨內壓力，出任首相一年後便不競逐連任。

菅義偉當年那麼快下台，有分析認為是他缺乏派閥支持。在《文藝春秋》的訪問中，他力陳派閥政治之弊端，勸岸田應辭任岸田派會長，效法小泉純一郎及安倍晉三等自民黨首相任內脫離所屬派閥的做法，挽回國民對政治的信心。他稱，很多人覺得民意很難在政治上反映，其中一個原因便是派閥的存在。通篇文字難免令人覺得菅義偉為自己臉上貼金。例如他說，在總裁選舉中，政客只是依派閥意向而非依理念及政策選出總裁，憶述自己曾兩度不依派閥意思在總裁選投票，結果遭派閥懲罰，與一官半職無緣，自己也因而成為無派閥的黨員。他又說，過往內閣任命如果不在派閥推薦名單上便不會入閣，但自己任首相時的人事任命並不理會派閥推薦。他直言，岸田要明白他繼續在派閥中會給公眾什麼觀感：「我想這等同發出信息，即他繼續捲入派閥政治，公眾會以更嚴厲的眼光審視他。」

同日，菅義偉在訪問越南時向記者團也表達同樣信息，說：「不應該把派閥的願望置於原則和政策之上。」前首相這樣不客氣評價現任首相，惹來議論紛紛也是事料中事。但一切都是因為派閥嗎？

國防開支大增釀分歧

岸田政府去年12月更改「國家安全保障戰略」等3份安保文書，確立擁有「敵基地攻擊能力」，為日本戰後防衛政策的一大轉變。日本2023年起的5年國防開支亦增至43萬億日圓。日本防衛政策大幅改變後，日美同盟亦告進一步加強。這發展只是安倍政府通過釋法解禁集體自衛權後，逐步加強國防的自然發展而已，可以說誰是自民黨首相也無關宏旨，自民黨內亦無異議。不過，如何支付大幅增加的國防開支？這便成為岸田跟安倍派等保守勢力最大的分歧。

安倍生前最得意的「安倍經濟學」，以三支箭促進經濟增長，即大規模量化寬鬆、增加財政支出及結構性經濟改革，促進日本經濟增長，但實際上只有首兩支箭落實。岸田則主張「新資本主義」，揚言要擺脫新自由主義，重視分配，具體措施模糊。在黨內安倍派及保守勢力眼中，岸田要千方百計擺脫安倍經濟學。任內執行量化寬鬆的日本銀行行長黑田東彥4月任期屆滿，岸田會委任誰繼任備受注視，也成為「安倍經濟學」命運的指標。安倍生前曾稱，應付國防開支可由發債支付。不過，岸田派向來重視財政紀律，當日本國債已達GDP 262.5％之際，繼續發債並不符合財政紀律，因此要研究增稅來應付國防開支。岸田政府稱，2027年度需要確保增稅1.1萬億至1.2萬億日圓。

沒有人喜歡加稅。岸田此舉惹黨內普遍不滿，偏離安倍政策還屬其次，打擊選舉勝算才是大事。有閣員甚至公開跟岸田唱反調，安倍愛將、經濟安全保障擔當大臣高市早苗在Twitter發帖，表示不能理解岸田加稅的想法。岸田內閣民望低迷，面對黨內壓力，他的應對招數是晚上設宴把酒談心，拉攏盟友及安撫不滿的黨友，又頻頻跟長老們密酙。據《每日新聞》統計，岸田11月20日至1月5日頻頻請客，除卻大除夕及新年假，沒有宴會的平日只有6天。這樣應酬也實在累壞人。

「無派閥」菅義偉的活躍

日本傳媒去年已開始揣測「後岸田」時代，目前可能挑戰岸田的除了茂木，還有河野太郎，河野背後的支持者正是菅義偉。菅義偉卸任首相後人氣早已回復，近期亦在政壇活躍。他既無派閥（雖然名義上無派閥，但也有一個由無派閥支持者組成的「Ganesha之會」），又是安倍友人，對比忙於周旋各派閥間的岸田，菅義偉顯得「地位超然」得來又根正苗紅。安倍遇刺身亡後，岸田為安倍舉辦國葬，引發連串爭議，無法加分之餘，反而讓菅義偉搶風頭。在安倍國葬上，菅義偉在悼辭憶述當年游說安倍復出的往事，令人動容，廣獲讚賞；岸田的悼辭則平平無奇。據《文藝春秋》，兩人悼辭都是由曾任安倍首相補佐官今井尚哉準備的，為何一篇情感動人，一篇平淡如水，難免惹人遐想。

日本要到2025年才有國政選舉，輿論在去年參議院選舉後本以為岸田可以迎來「黃金三年」，加上安倍遇刺身亡，有聲音更估計岸田可以真正建立「岸田本色」。不過事與願違， 岸田在安倍國葬爭議、統一教會問題等事件上表現猶豫不決，去年改造內閣後更兩個月內有4名閣員涉醜聞請辭，民望大插水。日本2023年5月舉辦G7峰會，加上日本今年亦是聯合國非常任理事國，這本是岸田一展身手的良機，有猜測若連串外交取得成果，岸田可能趁民望反彈之機提前大選，鞏固勢力。不過，當黨內無論主流派還是非主流派都瞄準相位時，岸田到底可不可以捱到明年的總裁選舉，已成2023年日本政界一大懸念。

文˙林康琪

編輯•利永倫

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