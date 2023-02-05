周日話題：專訪周冠威——《1人婚禮》愛自己 片尾彩蛋是對比

【明報專訊】周冠威總予人凝着眉頭深鎖、不住沉思的印象，但他最近總是笑笑口為新戲做訪問。悲劇、紀錄片，現在還有喜……劇？「我沒有要成就一種風格跟着去，反而好想沒有風格。因為我覺得風格不為建立導演形象，而是為建立角色、故事和電影本身……所以我無特別㗎，香港觀衆下次可能又有另一個驚喜，我不會又拍喜劇㗎。」電影屢屢叫人意想不到，新戲上畫透過網絡文化講自愛，想做喜劇又想言之有物，《1人婚禮》他自己又怎麼看？

「我已經做好一套電影，其實已經好開心。盡力宣傳，多點人看，不希望老闆蝕錢。」周冠威口中的老闆，就是包括杜汶澤在內30多名聯合出品人，聯手炮製他第一部喜劇電影，然而《1人婚禮》是否喜劇也陷入爭議，畢竟幽默這回事很看口味，不過至少他自己覺得「1人婚禮」這個題材其實很有喜感。

10年前，他在台灣看到一篇報道——一個台灣女生生日時為自己舉辦1人婚禮——透過婚禮向自己承諾愛自己。報道當下給他兩種情緒——既好笑又感動。在他眼中，婚姻應該是兩個人的事，一個人無法跟自己結婚，感覺胡鬧。他甚至懷疑那個台灣女生是否在搞笑、搞噱頭，「好有一種喜劇的感覺」。但細閱之下，他又覺得整件事好認真，備受觸動，「我自己都有一些感情聯繫到，覺得自己不可愛、自卑，但又好想去嘗試（愛自己），這個儀式就是一個面對自己的儀式」。1人婚禮看似好笑、胡鬧，內裏卻又感動、認真，「這件事就是電影，它有這種曖昧和矛盾，一種戲劇上的衝突」。

以「1人婚禮」刺激觀衆反思

除了將複雜的情緒傳遞給觀衆，他認為1人婚禮同時是一個逆思維、刺激觀衆反思的概念。「婚姻原來可以自己一個人（完成），自己跟自己對話，這些可以啓發到好多心思。當日也慢慢去思考這個idea，我自己細個都曾經對鏡中的我說話，可能我也有自己經歷的情感投射或者情意結，容易在這個idea攞到共鳴」。對他而言，靈感來自觀察世界、社會；創作則和思考密不可分，「表面上有好多新聞、有好多事發生，但背後裏面的人性是什麼？」有時未能直接看穿人心，只得透過思考來認知，「不停去思考的時候，也培養你去了解戲劇，或者將人性轉化戲劇的能力」。

《1人婚禮》講述情侶檔YouTuber阿冰（吳冰飾）和Dickson（陳健朗飾）為求成名，出動假求婚，惟頻道依然無人問津。爾後Dickson偽裝出軌，留下阿冰跟她自己結婚，舉辦1人婚禮——沒人愛就自己承諾愛自己，終為頻道引起迴響。「阿冰表面上是追求like、追求錢，要賺錢、要名成利就，但背後更重要的欲望是愛，尋找愛。她在屋企、媽咪裏面得不到愛，可能在網上世界去尋找、去尋索。」周冠威解釋。然而阿冰母親Stephanie（陳逸寧飾）自己亦傷痕滿身，經歷6次離婚，終究沒能力給予阿冰母愛。即使阿冰叫她一聲「阿媽」也承受不了，只能當她的「家姐」。

本來1人婚禮只是追求成名的謊言，但當謊言慢慢說下去，卻弄假成真，「她慢慢發展愛自己的過程，她現在尋索愛。1人婚禮最初是滿足她表面的欲望，但慢慢滿足她內在的欲望」。周冠威覺得，我們只得接受現實中有些人就是改變不了，如果阿冰仍要從母親尋求被愛的話，「你永遠不會滿足」。「從阿媽裏面得不到愛，你可不可以自己愛自己？」他認為如果對自己生命負責的話，就要學懂愛自己，而「阿冰這個角色就在經歷這個歷程」。

一個訛稱愛自己的謊言，反倒救贖1人婚禮的追隨者，令他們勇敢面對自己。周冠威覺得亦反映出即使YouTuber的賣點是真實、親切，但始終是一個表演，「要吸引人去看，或多或少都有一種虛假在當中。但其實你要表演（感覺）是真，可能裏面都有真實的成分，或者別人就是喜歡你真實的成分」。或許阿冰也攙雜缺乏愛的一面到1人婚禮上，才令1人婚禮別具說服力。

謊言最終破滅，阿冰備受千夫所指，導火線竟是Dickson為阿冰所做的一切——偽裝1人婚禮死對頭「死人頭」，甚至搞出1人喪禮打對台。「角色（Dickson）去到最後有一句對白『我都唔知自己做緊啲乜嘢』，他不知道自己在做什麼事。這句可以呼應另一句對白『你嘅夢想就係我嘅夢想』，他好像沒了自我或者不太從自己的角度去思考。所以他不知道自己在做什麼，他只是為了阿冰而鑽牛角尖，為了她甚至做一些好瘋狂、好踩界的行為。」

復合、分開以外的可能

童話故事的結局，通常是公主與王子從此幸福、快樂生活下去。1人婚禮終告泡湯，歷盡種種，Dickson乘機向阿冰求婚，阿冰卻將戒指交還Dickson，是「沒那麼傳統的happy ending」。「我想有新一點的處理，或者在角色裏面，他們應該怎樣去行呢？即是有第三種方式，除了復合與分開。」

由於忙於宣傳，周冠威未有下一部電影的計劃。但如果再有投資，最想拍什麼電影呢？原來是大家引頸以待的悲劇劇本，「剛剛在台灣參加了金馬創投，就是那個劇本，名字叫《求救訊號》，講學童自殺的問題」。劇本在2017年初醞釀出想法，2017年中就已產出第一稿，他先笑說「這個劇本最快」，隨即苦笑道「跟着就無得拍」。3年又3年，到底何時才能發出《求救訊號》？

■劇透Q&A

問：創作《1人婚禮》時，有什麼（如精神分析）刺激你思考角色的自我？

答：其中一個刺激我思考的，我會參考一些心理學的書，其中一本是弗洛姆的《愛的藝術》。我在好細個的時候讀了這本書，是影響我好深好深的一本書。它講自愛、自己愛自己，不同的愛都會有些看法。自愛、自己愛自己這個範疇，從看一些書籍刺激我創作意念，幫助我寫這個劇本。《愛的藝術》是很重要的一本書。

另一本書是編劇書，叫做《故事的解剖》。這本書講到故事裏面的人物有個理論，就是表面的欲望和內在的欲望。《1人婚禮》的阿冰，整套戲就是說她自己跟自己的衝突，她表面的欲望和內在的欲望成為了衝突，跟一般主流電影中人與人的衝突很不同。這也是令到這部戲，我覺得比較難去編寫的一個原因。自己跟自己的衝突是比較抽象、好內在的。

這兩本書、這些理論都刺激我去思考。第一本書，我補充多一點，裏面有講到愛是一種能力來，是要學習的。我覺得《1人婚禮》阿冰就是在學習這一份愛，是一個成長的故事。

問：為什麼選用不少鏡像來表達阿冰探索自我的旅程？

答：其實鏡像去表達……都不算很新，是一種比較傳統、文化上容易去理解，好視覺化，與自己對話的影像呈現。因為鏡可以面對自己的樣子，見到自己的樣子嘛，比較有效去表達自己與自己對話。另一件事就是，在戲裏面有好多童話的典故——《木偶奇遇記》、《白雪公主》、《美人魚》、《睡公主》、安徒生的《紅鞋》，這些童話都令我有所刺激。鏡像，我會想起童話故事的魔鏡，這一塊鏡好像有一種魔力，這一塊鏡就是面對自己。「1人婚禮」就好像一個咒語，這一句說話其實在戲裏面早段出現嘛。這個咒語、這塊鏡，「1人婚禮」就好像一塊鏡，哈哈，就好像一個咒語，這些都令我聯想可以整體呼應到整套戲，就好自然用了鏡，貫穿整套戲的一種視覺呈現。

問：對你而言，貫穿全劇的紅氣球象徵着什麼？

答：紅氣球就好直接喇。因為在整套戲最初出現，是Dickson在阿冰發開口夢後，把夢話重新講給阿冰聽，阿冰才在意識上回憶這個她過往的經歷，驚這個紅色的波，紅氣球下一次出現是在噩夢裏，一個紅氣球在追阿冰。所以好自然、好直接，紅色的氣球就代表恐懼，就是那麼簡單。之後怎樣deal with這一份恐懼，就是整套戲慢慢發展，用一個象徵去表達她心路歷程的變化。

問：劇本設計上，你認為阿冰最終與自己和解了嗎？

答：阿冰最終是否和自己和解……或者用另一種說法喇，是與自己和解的開始。她向鏡中的自己講聲「我願意」，我覺得整個故事是她成長的開始，或者她和自己和解的開始。但是不代表就是一個永遠，要繼續成長。這個「繼續」的感覺都寄語在ending，阿冰跟阿朗飾演的Dickson說「加油喇天才」，即是叫他繼續去加油。我覺得這一件事都反照到阿冰其實都繼續在加油，她勸人加油，其實她自己都是。所以我覺得算是跟自己有所和解，她接納了自己陰暗的一面，但是我想强調，只是一個開始囉。

問：片終以阿冰在真實片場表演小丑雜耍作結，在「尋覓真我」、「愛自己」等主題上想表達什麼？

答：片尾彩蛋就是一個對比。之前在正片，阿冰在整套故事做一個笨拙的小丑、一個不成功的小丑、好遴迍的小丑。那麼經歷1人婚禮，經歷很多歷程，她成長了。所以去到彩蛋的時候，我就指導她是一個成熟的小丑、有自信心的小丑。剛才說紅氣球是恐懼的話，最後的彩蛋不就是她可以跟恐懼共存，甚至掌控恐懼，甚至跟它玩。你可以說是用彩蛋總結整件事。

這些都沒有那麼複雜，剛才我講的彩蛋就是那麼簡單的表達。當然可以有不同的詮釋，但尋覓自我、尋覓真我那些事，我覺得在正片已經講了，彩蛋小小的段落講不到那麼多的事，哈哈。就像剛才所講，只是見到她一個小丑裝，妝是有一滴眼淚的。開展出來，見到紅色的汽球所代表的恐懼，她開始慢慢去適應它、掌控它，她好像處理到這份恐懼一樣。

《1人婚禮》預告片：bit.ly/3R9ZNJR

文˙嚴嘉栢

編輯•王翠麗

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