星期日現場：初選47人案：通宵排隊聽審手記

後面的五個年輕男女，也在通宵排隊後領籌便走，沒進入內庭。他們曾跟後排的幾名朋友說，領籌後等一會便可以離開。（鄭思思攝）

【明報專訊】還押近兩年的初選47人案開審，連日來有大批人通宵排隊輪候聽審，但根據多間傳媒報道，很多人領籌後便離開法院，有部分傳媒更錄音錄影，揭發有人收取酬勞來排隊領籌。我感到好奇，如果有人收錢旁聽，背後出錢的人是誰？他們想達到什麼目的？於是我學人做人類學觀察，在2月9日凌晨到西九龍裁判法院外通宵排隊，了解情况，遺憾我沒什麼驚人發現，但有幾點觀察想分享，望公民社會有更多討論。

47人案上星期一開審，天未光，西九龍裁判法院外已有過百人輪候旁聽，是近年少有的熱烈情况。我聽朋友轉述，有被告上庭時在囚車中見到排隊的人龍，非常感動，但後來傳媒陸續發現情况有異，《明報》發現很多人領籌後離開，「一批婦人拿着排隊所用的摺櫈離開，表示不會留下來旁聽，想外出吃早餐」、「有人不滿被追問已取籌但未留下旁聽的原因，向記者舉中指和講粗口」。《法庭線》更連續兩日獨家報道，全程有錄音錄影：第一日有婆婆問記者聽審後到何處收錢，婆婆說：「聽到人哋話有150蚊吖嘛……聽3個鐘就有450蚊啦」；第二日記者發現排隊頭的5人在開庭前離開法院，有人向記者說：「我朋友每個1000 蚊……夜晚9點喺度到𠵱家（約早上10時），走得㗎喇」。還有《獨媒》指訪問到「蛇頭」，表示聯絡了8至10人到場，每人報酬約千元。網上湧現「排隊黨」和「毒舌大狀」現實版的說法。

香港法庭真的有「排隊黨」？

我難以相信香港法庭會出現「排隊黨」。香港司法制度公平公正，審訊透明，開放予公眾旁聽和監察，如果有人出錢請「排隊黨」領籌或聽審，那會是什麼人？有何動機？對司法制度有沒有影響？抱歉，對這些核心問題，明顯我通宵排隊都難有答案，但我姑且把一些觀察記下，希望有些線索令我們靠近真相幾厘米。以下是我在審訊的第三日後，即2月9日凌晨到天光的排隊筆記，大部分有錄影記錄。

00:00 三位帶被鋪的嬸嬸

西九龍裁判法院外，警察嚴密布防，有警車，有一行幾人圍着法院巡邏，另有六七人在排隊輪候區駐守。警員用雪糕筒和紅色封鎖線拉起輪候區，貼白紙寫住「索取入庭票等候區」。

凌晨時分，現場已有廿幾人在輪候，我走入封鎖線排隊，打開我的摺櫈，穿上我的羽絨。旁邊的三位嬸嬸也開始準備「牀鋪」，她們先用垃圾膠袋墊地，再鋪一層透明白膠墊，再鋪一張白雪雪的毛氈。每人分別有幾張被，蓋上後，見她們把腳穿入垃圾大膠袋，穿入一個後再穿另一個，好好包裹全身。我在《獨媒》和《蛋蛋俱樂部》的法院片段見這三位嬸嬸早兩晚也有通宵排隊。

我當時心想，被鋪垃圾袋裝備有沒有太誇張？（但原來少年我實在太年輕了）她們準備好「牀鋪」，說說笑笑，夾雜廣東話和潮洲話，提到第一晚好辛苦好迫，現在好多了。臨睡前她們還一起躺着自拍，展現笑容，然後用外套蒙頭睡覺。

01:00 一位黃口罩男人

之後有一名戴着黃口罩的男人來排隊。他打開一張薄地墊，隔一會兒，他把頭湊過來悄聲問我：「小姐，你係咪真係嚟聽審㗎？定係想攞張籌來換錢？」我一時不知怎回應，說不知道哪裏有錢拿，他緊張地說：「你千祈唔好攞！真正聽審唔好咁做，呢啲錢唔攞都罷……」此時，旁邊蒙頭大睡的嬸嬸突然揭開外套望我們一眼，然後又繼續蒙頭睡。

02:00 五位零裝備男女

再有五個人來到，年輕人，四男一女，主觀感覺帶點江湖味。他們零裝備，沒有墊沒有櫈，連厚衣服也沒有一件，像沒準備通宵排隊一樣。見他們縮在角落中玩手機，有時雙手抱着自己取暖，有時去遠處食煙。黃口罩男人曾跟他們聊天，問他們有沒有看新聞知道排隊黨？對方說沒有，黃口罩男人又再一次痛陳大義，惟我聽不清楚回應。

旁邊的嬸嬸已進入夢鄉扯着鼻鼾。法庭外不時颳起大風，我覺得好凍，上身衣服還算足夠，但一條牛仔褲原來抵不着寒，寒風在褲腳竄進，我試着把帶來的布袋放在腳上，但不知道是霧氣抑或潮濕，布袋也濕濕地，難以取暖，我這時才明白垃圾膠袋的偉大，也想着有牆內朋友要用報紙包身、用衫當褲穿的保暖方法。我前面的人大部分也睡着了，有部分用被鋪，有部分坐櫈開傘擋風。

晚上沉寂地過，六七名警員一直在旁邊駐守。可能因為凍，我沒飲水但頻頻尿急，去了兩次廁所，見人龍約三十人，我留摺櫈霸位。

04:30 清晨出現多人接更

清晨時分，前排傳來一些聲響，有六七人站起來，我以為是活動手腳。後來發現他們執拾好物品和墊地的紙皮等等，分批跟人交接離開。我掌握不到總共換了多少人，但幾名警員一直在隔籬看着，我記得有警員曾跟出入的人說，不理會誰換誰，只要回來人數一樣就可以。

我奇怪竟然有人接更，於是尾隨其中兩個離開的嬸嬸。她們往南昌站方向走，我跟她們入升降機上天橋，其中一人在通電話，她說：「我哋噚日畀咗八個你，今日十四個……𠵱家仲……係啊係啊。」她收線時戒備地望我一眼，我開口問：「想問排隊加入你哋係咪有錢攞？」她們沒回應向前走，我便跟着她們走了十幾分鐘，沿路一直問：「頭先你話有十四個人排緊隊，我想問情况係點？你哋係咪做咗幾日？點解你哋會收錢排隊？係咪背後屬於咩會㗎？」她們始終不發一言，在深旺道離去。

我回到法院，剛好又望見另一批人交接，於是我又跟着其中幾人離開。她們也走去南昌站方向，對我的問題一樣毫不回應，此時港鐵站已開，她們急步入閘離開時，我叫着問：「未開庭喎，你哋排咗成晚喎？咁就走？」

06:00 天光了卻真相難明

天快要光了，我回到法院時見人龍有五六十人。黃口罩男人睡得正甜，五名零裝備男女圍圈聊天，我前面的三個嬸嬸都醒了。我讚她們的垃圾袋厲害，其中一人說有經驗所以準備多一個膠袋。我問她們睡了幾晚，她們立即笑說：「er…人老咪有經驗囉。」我問她們排隊排一晚有沒有二千元？她們立即否認收錢，說自己是「得閒咪嚟聽吓囉」，反問我又收了幾多錢？我說我沒收錢的，我真心關心審訊。

我們等到早上八時進入法院內排隊，因為打蛇餅排，我突然跟前排、清晨接更的人好靠近，見他們主要是公公婆婆和嬸嬸，坐着摺櫈在聊天，說廣東話，時而夾雜一些我不懂的方言。又因為黃口罩男人說要點算人數四處走，我突然跟後面五個零裝備男女站在一起，見他們跟後排的幾個人打招呼，有人問：「係咪攞咗籌就走得？」有人答：「好似等多陣先走。」

法院職員在早上九時多派票，內庭共有43個位，之後延伸庭看電視直播就有三百幾個位。我凌晨開始排隊領得29號籌，可以進入內庭，可以親眼看見被告，也可以親眼被看見。以往被告的親友就靠這些機會跟被告相見。

究竟誰是「排隊黨」？

然而，跟我一起通宵排隊領籌的很多人都沒有進入內庭。包括睡我前邊的三個嬸嬸，和排在我後面的五名年輕男女及其後排朋友，都在領籌後不知所終，未見入庭。至於那些清晨接更的公公婆婆嬸嬸們，我見部分人的確在內庭聽審，坐在我旁邊和後面。開審時，內庭四十幾個公眾席大約有一半吉位。

總結我的觀察，如果上述人士都是「排隊黨」，那麼背後的組織似是分散的，他們眾人各不相識，他們執行的方法不同（有些領籌便走、有些把排隊和聽審分兩更，較有組織），他們看來背景迥異（有老有年輕有同鄉有江湖味）。這些分散組織背後是否同一源頭？這源頭想達到什麼目的？參與「排隊黨」的人又有沒想過是幾大的平庸之惡？

根據司法機構的回覆，聆訊預留了123個座位予傳媒和親友等，另有410個公眾人士座位，過去五天，每天派出的入庭籌數目由100至400不等，座位數目足以應付需求。內庭若有公眾人士座位空置15分鐘或以上，職員會適度地容許延伸庭人士補上。司法機構會繼續密切注視情况，適時調整有關安排，盡量提供足夠的旁聽座位及確保法院大樓的秩序。

香港法庭真的有「排隊黨」？這新聞報了幾日都不再是新聞，未見報道了，而同時間大公文匯日日大力鞭撻47人案大批旁聽人士是「有預謀有組織干預司法的黑暴同路人」，要狠煞「旁聽師」亂庭歪風。這時代還有沒有真相？我也不知道，僅把這一晚通宵排隊仔細記錄，望能做歷史的初稿的初稿。

後記

「歷史的初稿的初稿」是借前同事的說法，他經常到庭旁聽，認為審訊的內容即使不能成為新聞（歷史的初稿），也必會是一份資料，為歷史記錄。另，通宵排隊的實况會剪輯放面書《Cable同學會》。

文、圖˙鄭思思

編輯•利永倫

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