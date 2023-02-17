潮人尋「根」 栽植魔幻星球

俘虜潮人--塊根植物比起其他植物容易打理，靠怪異模樣俘虜不少潮人的心，連日本潮牌Neighborhood的主理人瀧澤伸介亦是粉絲之一。（SUNSI.CO）（林靄怡攝）

【明報專訊】外形圓圓胖胖，身軀光禿禿，甚至乾枯龜裂；奇異恍如天外來客的塊根植物，近年由日本紅到香港。

塊根植物原生於非洲、美洲乾旱地區，生命力強，耐乾旱，相對容易打理，正好適合繁忙的都市人種植。近年本地湧現專售塊根的植物店，單在港島已找到不錯的選擇。在生機勃勃的春日，來趟尋「根」之旅，遇上合眼緣的塊根不妨帶它回家，為居室增添生氣與玩味。

肥大根部儲水 依環境變形

肥大根部冒出短小枝幹，粗糙表面有如枯枝，塊根植物不止外貌奇特，更是千姿百態。植物生態學博士、長春社保育經理吳英嬋指，它們莖部較低位置或根部脹起，主要用作儲存水分，以適應乾燥、酷熱的環境，此部分還可以因應周遭環境而調節成不同形狀，因此即使是同一品種，亦有不同形貌，更添種植樂趣。至於常被混為一談的多肉植物，採取另一方式應對乾旱的生存環境，它們將水儲存在葉、莖，因而這兩部分較為肥厚；有部分品種則同時擁有塊根和多肉特質。

銅鑼灣

百種塊根爭奇鬥異 「外星」沙漠玫瑰吸睛

銅鑼灣街頭熙來攘往，但鑽入巷子、走入舊式大廈，意外覓得一所鬧市中的溫室植物園。以售賣復古精品起家的選物店玄躍辰時SUNSI.CO，去年7月在銅鑼灣開設首間門市，主打塊根植物。

不同模樣的塊根聚滿小店各處，從象牙宮、惠比須笑、南非龜甲龍、象足漆樹，到較少人認識的象牙宮近親伊洛棒槌，貌似洋葱的巨鳳之卵，來自被形容為地球上最像外星球的索科特拉島的沙漠玫瑰等，都能一一覓得。據店主Koei和Jeffrey粗略計算，店內塊根品種逾百、多達六七百盆！雖然塊根是主角，但店內另有其他不易撞款又容易打理的植物。其中觀葉植物鹿角蕨，葉子有如鹿角般分岔垂落，不少人將其掛在牆上，為家居增添生趣。熱帶植物斑馬積水鳳梨，一如其名，葉上長有白色間紋，十分逗趣。最特別莫過於非洲標誌的植物猴麵包樹！在野外的猴麵包樹可高達20米，眼前這棵迷你版只有10幾厘米高，可愛得很。

在香港種塊根植物，充沛陽光是一大難題，若家居陽光不足，可考慮裝植物燈。SUNSI.CO有售自家設計的LED植物燈，有齊UVA及UVB，慳電之餘光度充足，並以鋁作為散熱器材料，省去散熱風扇，運作時更寧靜。店內亦有售各地陶藝單位製作的植木鉢（即盆器），有馬來西亞品牌YT-YF、韓國的Odoro等，還有不少本地陶藝家如楊子敬、羅縉壕和陶啟安的作品，其中陶啟安創作的植木鉢取材自外星文化、古文明，套入塊根植物後，更添奇異氣息。

買完植物，還可看看店主們喜好的懷舊小物，如1960年代的Fire King咖啡杯、1920年代的德國貓花瓶、Aderia昭和復古咖啡杯，還有小量潮流服飾。單是看植物和懷舊小物，不知不覺已耗上一兩小時。

SUNSI.CO

地址：銅鑼灣景隆街6號渣菲大廈4樓518室（港鐵銅鑼灣站D1出口步行約1分鐘）

Instagram：@sunsi.co

大坑

稀有杜拉鎮店 鋸齒紋鉢身價3萬

這棵叫暴牙嚴龍，那株叫龜甲龍……

塊根植物的名字，都有如來自魔幻世界。塊根迷皮皮在大坑開設的塊根植物店正好取名「魔界植物」。

甫入店門，已被一盆盆形態各異的塊根植物吸引視線。皮皮說，當中以圓潤肥厚、古怪可愛的品種較受歡迎，如根部肥大、幼細枝幹長滿尖刺的象牙宮屬人氣之選，每日需8至12小時日照，夏天每一兩星期淋水，冬天是休眠期，隔1個月淋水也沒問題，容易打理。枝幹粗糙、小巧慳位的象足漆樹，以及大戟科的塊根植物等亦有捧場客。稀有品種也有不少，例如來自智利乾燥地區的龍爪球屬杜拉，表面佈滿針刺。店內一棵長出5個圓球的杜拉定價$39,800，因數量稀少，長出圓球愈多所需時間愈長，售價愈高。一般塊根價錢從幾百、幾千到上萬元都有，相差甚遠，按其大小、稀有度、外貌獨特等而定。

問皮皮店內有多少款塊根植物，他直言自己也不知道，除了數量眾多之外，有些看似外表差不多，但尖刺模樣有些微差異，可能已是另一品種了。皮皮總能辨認出眼前植物，並一一道出種植方法和習性，他說歸功於收銀台後那一櫃子的塊根書籍，建議新手可多看書了解。

塊根植物奇形怪狀，不少人會為它配上精心設計的植木鉢，突顯塊根性格。這裏的植木鉢貫徹「魔界」特色，有由本地藝術家手揑、長滿尖刺的陶瓷植木鉢，亦有以環保物料3D打印而成的鼎狀植木鉢，十分型格。店內當眼處一個畫有鋸齒紋的鉢，是日本潮牌Neighborhood的塊根植物支線品牌Specimen Research Laboratory（SRL）聯乘Invisible Ink.推出，售價逾3萬元，據說一鉢難求，才被炒賣至如此高價。

魔界植物

地址：大坑新村街4號地下（港鐵天后站B出口步行約8分鐘）

facebook：@魔界植物

太古城

體貼新手 簡易套裝入門

位於太古城中心的日式百貨APITA去年翻新後，引入不少日本潮物和潮牌，如Be@rbrick、CHUMS露營用品、SUPREME滑板及服飾等。早就打入潮流界的塊根植物，在店內亦有專屬攤位，由塊根植物店牙木部主理。

攤位小小，五臟俱全，從塊根植物到各式種植用具、新手套裝俱備。與牙木部油麻地店相比，在APITA的攤位主要售賣尺寸較小及已發根的塊根植物，除了為人熟悉的象牙宮、象足漆樹之外，還有馬達加斯加北部特有的紅葉西番蓮，陽光充沛時綠葉會變成紅葉；以及滿佈尖刺的曲刺妖炎，與象鼻「撞樣」的象鼻大戟，有如陸地珊瑚的鬼棲閣等，個個都是外形獨特的「性格巨星」！店主Andie說雖然攤位沒有牙木部職員駐場，但每棵塊根旁都放有資訊牌，簡單介紹每個品種，列明所需種植條件如溫度、淋水次數、環境等，還貼心標示難度，讓大家根據自己能力選購合適植物。

種植植物需要不少工具，這裏就放有多款SRL的園藝用品，從工具盒、澆水噴壺、桶鏟到遮陽帽，設計全黑簡約、印上品牌logo，令種植塊根變成一件超級型格的事！另外亦有售新手發根套裝、植物傷口癒合液、植物燈等，一旁寫有使用方法，幫助新手處理種植疑難。

牙木部

地址：太古城中心2期地下APITA（港鐵太古站D1出口步行約3分鐘）

Instagram：@gaki.bu

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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