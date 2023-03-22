結合本土意識 重振英國紡織廠牌 親民日常服 帶動社區經濟

【明報專訊】在剛舉行的Christopher Kane時裝展，筆者恰巧坐在久未碰面、英國西裝品牌Norton & Sons 創意總監Patrick Grant旁邊，他在騷前讀着Sven Beckert所著的Empire of Cotton: A Global History。跟Patrick的第一次相遇，是2012年他在香港參與LONDON show ROOMS展出時裝西裝品牌E. Tautz。這次再見面，他分享自2016年開展的Community Clothing企劃，由西裝轉向另一個極端——日常便服。

作為消費者，現時只限英國網上訂購的Community Clothing，該可為不少赴英港人提供另類便服選擇。由投資角度來說，以西裝為本業的Patrick Grant以日常便服作為業務上的分散投資十分聰明，無論奢華巿場是好是壞，都能更多面地穩定發展。但有趣的是，在講求行銷全球的今日，Community Clothing只限英國網上訂購的發展模式。他發展這個品牌的初衷，是支持本土經濟。「2005年我接手Norton & Sons時，便以只採用英國最好的工藝及布料生產商為發展原則，強調產地（provenance）的重要，支持本地紡織業。250年來，英國布料依然是全球前線水準之作。我的祖父輩便從事布料業，這是我的成長背景。」

由於工作及成長背景，Patrick Grant發展了完好的紡織生產商人際網絡，其後發展品牌E. Tautz時亦進一步推展相關人脈。在2015年，Blackburn的服裝品牌Cookson & Clegg因為失去了曾效力75年的英軍制服的訂單，而面臨結業危機。於是Patrick Grant便與Norton & Sons的投資者收購Cookson & Clegg，以拯救這個具150年歷史的廠牌，同時改變當時的發展模式以重振旗鼓。其後英國亦有不少紡織廠如位於Hawick的多家針織廠步入結業危機。在輝煌時期，英國紡織業人口佔約160萬，但時至今日只有1萬，令不少紡織工藝流失。而英國不少城填發展均有賴當地工廠支撐，失去了廠房，亦象徵城巿文化流失。如何透過重振廠牌從而振興紡織舊鎮，成為2016年正式成立的Community Clothing的發展方向。

低利潤 高品質 兩者兼備

「我的背景讓我發現現時坊間的便服大都質量參差，於是我想到利用廠牌的季節空檔（spare capacity）生產優質便服，並只面向大眾，不設分銷商，亦只會在賣完後才再作生產減少存倉。英國有不少人支持自家產品，亦有優質便服的巿場空間，於是便有了Community Clothing。」其設定跟H&M集團持有的ARKET相似，但在銷售及製作上更着重本地化。Community Clothing將利潤維持在低水平，生產成本及訂價的分別約為1.7%，並抽走普遍大品牌的常用營運成本。如品牌大都用上15%至30%利潤作巿場推廣，Community Clothing只用上最多5％。品牌大都沿用現有設計而非按季節推出新設計，其主力網上銷售減去舖租等做法，亦減省成本。素材來源也維持不變，穩定品質。

54％顧客支持本土生產

現時與Community Clothing合作的英國廠牌約有41家，散佈於全國28個城巿，產品則按每家廠牌的精專生產，但問題是在銷售巿場或是投資者而言，本土貨對英國人有多大吸引力？Patrick Grant回應︰「英國不少廠牌大都是家族持有，並精專某種布料或工藝，如其中合作的AW Hainsworth & Sons，便是生產王室用布料。這些廠牌在購買或投資兩個層面均具號召力，同時希望支持本土經濟。我們投資Community Clothing時，並不是想要變成時裝巨擘，而是一個能健康營運、以數百萬英鎊銷售額為目標的企業，成為本土人買優質便服的必到之處（a go-to place）。投資者亦認為這個定位具特別價值。最終時裝及服裝最重要的，是讓人在多個層面上感覺良好，買得快樂，著得開心。現時不少時裝，都缺乏這種予人快樂的感覺，取而代之是質素成疑的量產品，不是讓人值得珍惜的東西。數據顯示，有54％顧客會因為本土生產而購買。緊隨其後的，是產品質素，佔48％。這種本地意識，其實在法國十分普遍，按我在法國留學時的體驗為例，法國人不論衣食住行都會以法國貨為先，亦以法國產物為傲。英國人在這方面的意識相對較低，但現在也有所改變。」

個人認為Community Clothing發展模式最有趣的地方，是在全球化講求各國互貿的情况下，除部分素材來源外，採取全內循環的模式。這種模式看似是全球開始走入「合久必分」的階段，一如內地亦在經濟上走內循環的經濟政策。Patrick Grant則認為在環保和公平的前提下，世界工廠這個概念可能不合時宜，反之如何就地取材——素材及人才，同時減少運輸帶來的成本及碳排放，才是未來的發展大勢。「之前不少品牌在香港生產，其後因為減低成本移到內地，然後再轉到其他國家。但這種因為勞動成本而不斷移動生產線的運作方式並不能長久，最終時裝業只會用盡所有廉價勞工的生產地。」●

網址︰communityclothing.co.uk

文：Dawn Hung

美術：劉若基

編輯：陳淑安

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