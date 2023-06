法國非裔畫家 抒發家鄉情懷 柔和筆觸 連繫遠方家人

In Deeds and Gestures——展覽同名畫作In Deeds and Gestures,Soimadou的好友拿着一束生長於科摩羅的依蘭花。此花在當地種植,然後會被運送到世界各地製成香水。就好像當地的人一樣,會為了更好的生活,選擇離開故鄉前往世界各處。(藝術家和WOAW Gallery提供)