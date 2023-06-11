路邊考現：小販車還能捱多久？ 回味街角栗子香

梁先生（左圖右）與譚婆婆（下圖）扎根美孚多年，每年9月中至4月中為街坊供應熱騰騰的栗子和煨番薯。近年婆婆健康狀况轉差，但她作為持牌人必須在場，開檔時只好坐在一旁。（朱令筠攝）

【明報專訊】一陣炒栗子的香氣傳來，腳步不自覺地來到栗子車面前。冬天捧住一袋栗子或煨番薯，暖意更是傳入心扉。糖炒栗子是香港街頭特色，小販以流動小販牌照合法擺賣。然而政府自上世紀70年代初不再簽發流動小販牌，意味牌照陸續隨持牌人去世而自然淘汰。民間團體「全民保育」早前走訪多區，非正式地統計出全港尚餘20多檔栗子車。義工梁志遠直指栗子車已經進入最後倒數階段，不出兩三年或絕迹香港。現在社會必須探討出路，從多個角度評估栗子車的保留價值。「首先是否想保留？想保留就走唔甩，一定要改變政策。」

疫後復常，人們脫離足不出戶只能望窗的生活，當視野不再囿於一個方格，而是返回流動與公共的日常，帶着考現的觸覺，在人人可接觸的路邊，發掘過去不為意的情理和旨趣。

【時地。人物】

路邊：美孚

考題：流動栗子車還有多久絕迹？

【政策。內外】

年輕助手主理 老牌主須在場

在美孚擺賣栗子的譚婆婆持有流動小販牌照，隨年紀漸長，90年代找來契仔梁先生幫忙經營。30多年飛逝，梁先生透露現年91歲的譚婆婆健康每况愈下，兩年前還可以幫忙賣雞蛋、收錢，後來連站立都變得吃力，「根本幫不了忙，唯有坐在旁邊，但她唔出嚟又唔得」。根據《小販規例》，流動小販牌照持牌人不得僱用助手，實際上譚婆婆若不在場，梁先生可被控告無牌販賣。「小販管理隊不是限時限刻幾點鐘來，幾時來都不知。她（牌主）真的去咗廁所，就好似長沙灣個檔咁……」今年3月初，長沙灣站外擺賣栗子的陳婆婆因前往洗手間而交託一名男子睇檔，食環署最終票控該名男子，並指婆婆在執法行動展開後逾半小時才出現。

梁先生和譚婆婆在巴士總站擺檔，洗手間距離不遠，但他說一旦在其他地區要尋找商場洗手間，來回逾半小時並不出奇，尤其年長牌主走路緩慢。他憑經驗分享小販管理隊巡查時一般會有通融空間，願意稍等牌主回來，不會立刻出告票。若然牌主長期不在的話就無情講，梁先生固定每年9月中至4月中開檔，但今年秋天能否如常，要視乎譚婆婆的健康情况，「她真的出來坐都坐不到，那就沒辦法了，我們那檔栗子就無得做」。法律以外，要年紀老邁的牌主長時間在戶外坐着亦很辛苦，尤其天寒地凍，「其實都幾難為婆婆，我們這行天氣凍先開，出來不幸下雨都不知避去邊。我們就話可以撐住傘，但婆婆就慘，坐在這裏係咁吹，係咁撇雨」。梁先生的情况並非特例，正好反映栗子車的消失危機與小販政策有莫大關係。

【實地。考現】

走勻港九新界 尚餘20多架

前市政局1972年起停發流動小販牌照，逾50年來栗子車小販牌照從未增加，加上流動小販牌照不得轉讓或繼承，持牌人一旦去世，牌照便會減少一個。全民保育的義工於今年3月至4月走訪港九新界，嘗試尋找栗子車的蹤影。他們綜合網上資訊，抵達現場後再靠靈敏的嗅覺和街坊指示，發現全港尚餘至少20架栗子車。對比政府截至今年3月31日的數字，獲准售賣炒烤栗子及／或煨烤番薯的流動小販牌照其實有118個，反映仍有開檔的比例很小。另一官方數據亦令人驚訝，118個持牌人的年齡中位數竟高達79歲。梁先生說持牌人確實大多年事已高，「全部都八九十歲，仲做得幾多年？叻嘅三五年，唔叻嘅一兩年都無」。

全民保育義工梁志遠研究小販政策多年，綜觀各類型小販，固定小販牌照可以聘請助手及有繼承或轉讓機制，相對之下栗子車這類「流動」和「熟食」的小販牌照限制最為嚴厲。為何政府無意發展流動小販？從環境及生態局4月在立法會的書面答覆或見端倪，提到社會部分意見認為流動小販帶來便利及具備本土特色，但同時不少則認為容易造成阻塞、環境滋擾，甚或衞生風險。過去3年，每年政府平均收到196宗有關持牌流動小販的投訴。

找空曠位置 怕煙攻路人

梁志遠認為流動小販不一定等同滋擾，目前尚存的炒栗子檔經營已久，小販會因應投訴而走位，街坊大多對擺放位置習以為常。此外，阻礙街道對流動小販的生意亦沒有好處，「你說會否誇張到阻住人流？一定不會，因為人流經過才有生意」。現時小販都會各施其法，以免遭投訴或令街坊厭惡。梁先生從擺檔位置上盡量減低滋擾，雖然單從人流考慮，一街之隔的港鐵出口會是更佳選址，不過他顧忌炒栗子時產生的煙會進入港鐵站，氣味未必人人喜歡。「這邊巴士站空曠，就算炒東西，煙都是吹出馬路，影響不到人。」他亦盡量遠離天橋下的數個小巴站，因乘客排隊需時，不喜歡有煙攻鼻是人之常情，「調轉自己都唔鍾意，同理心啫 」。

街頭擺賣難免有一定滋擾，搬入室內得唔得？街邊栗子車見得多，似乎沒有發現售賣炒栗子的食肆。無見過原來有原因，梁先生說炒栗子、煨番薯要夠火喉才能帶出風味，然而俗稱細牌的「小食食肆牌照」只允許電爐煮食，不能明火。常見於茶餐廳、中西式食肆的「普通食肆牌照」雖則自由度較高，但申請門檻亦高，「攞一個酒樓牌去炒栗子呀？入舖頭，舖租都負荷不了，唯有我們小本經營先得」。街頭炒栗子毋須面對食肆競爭，其獨特性或許是行業多年屹立不倒的原因，反之梁先生留意到擺賣乾貨的流動小販更難做，容易被服裝店或網購取代。

【文化。由來】

美孚街坊 食開有感情

扎根美孚多年，梁先生的檔口早已成為社區的一部分。他說熟客生意佔六至七成，甚至有人專程從港島駕車來買。他曾獲街坊告知，有美孚居民會在網上群組分享栗子檔營業的消息：「一開檔，個個都好似好開心喎。炒栗子檔開啦，去買嘢食啦。」栗子和番薯不止換來金錢，梁先生和譚婆婆更獲得街坊的關心與愛戴。有人會提醒譚婆婆天氣凍要多穿衣服，又買來暖包和風濕膏藥。新冠疫情初期口罩短缺，梁先生憶述有區議員擔心炒栗子檔鄰近瑪嘉烈醫院，病人出入會有傳播風險，呼籲街坊捐出多餘口罩。「嘩，夜晚好多人攞口罩畀我哋！」梁先生邊笑邊說：「好好㗎呢度嘅人，有時我們在這裏工作都幾開心。」

星小販列非物質文化遺產

栗子車於社區而言是一種人情味，放大來看亦是香港人飲食文化的一部分。梁志遠看過一些資料，指香港的糖炒栗子師承嶺南風味，估計當年或從廣州等地傳入，風味有別於日本等地的烤焗栗子。有些地方會利用機器炒栗子，但香港的栗子車小販仍然是人手炒熟，亦是另一特色所在。

梁志遠指出熟食小販若規劃得宜，可以是本土文化的傳承，亦有潛力推動旅遊發展。經營栗子檔多年，梁先生留意到韓國人及日本人都喜歡這種街頭小食，曾有一位韓國熟客，留港工作數年間經常攜同兒子光顧。亞洲其他地方不乏以熟食小販吸引旅客的例子，如泰國街頭小販和台灣的夜市。新加坡會舉辦小販培訓與相關比賽，當地小販文化更獲列入聯合國非物質文化遺產代表名錄。

至於香港，食環署網頁列明，當局多年來的政策是妥善規管持牌小販的販賣活動，並就非法擺賣採取執法行動。梁志遠這樣評價：「簡單來說，根本就無小販發展政策，只有小販取締政策。」栗子車、大牌檔和熟食中心都面對消失危機，他認為要發展小販文化，政策要有新方向，「你願意將它變成一種發展政策，那做法一定不同，有很多優惠、培訓、牌照、比賽。現在是採取一種自生自滅，你做到就做啦咁樣」。城市設計是另一考慮因素，梁志遠指出香港的街道設計不鼓勵與環境互動，自然不利小販寄生其中，「全部都是封閉式，一個凹位都無，變成（小販）一定要阻礙市民。以前都有樓梯位讓人攝吓」。

【留住。留不住】

保熟食文化 先放寬續牌

梁先生多次提到希望獲發助手牌，婆婆不用長時間坐在身邊，讓他們有「走盞」空間。如果栗子車牌可以繼承或增加？「好難，政府發牌根本上是沒可能。」他看得悲觀，坦言多年來很多人嘗試爭取但不果。梁志遠與其他栗子車小販傾過，同樣發現他們反應冷淡，無信心政府會放寬。

就栗子車而言，梁志遠希望放寬子女及助手承繼機會，長遠則研究重發流動小販牌照，以保留本土熟食文化。若然開放續牌的選項，他認為政府屆時仍可與業界探討牌照條件，以平衡其他考量，例如可考慮要求小販參加食物安全課程，或是像台灣和泰國等地採用「半固定」模式，限制熟食小販的營業區域及時間。「這些情况我未認真跟小販傾，（因為）現在連續牌都不行。如果可以續牌，是否有中間落墨點，類似半流動的狀態是否可以接受？」

政府早前回覆立法會表明，無計劃簽發新的流動小販牌照。 栗子車買少見少，背後的人情味、文化與旅遊價值將隨之消失。「市民講話好珍惜，但是如果只觀賞、唔幫襯，其實它不可以存在太耐了。」

下個冬季，香港人在寒風中來去匆匆，還有沒有炒栗子的香氣可把腳步留住？

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠、受訪者提供

{ 美術 } 陳瑞麟

{ 編輯 } 朱建勳

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