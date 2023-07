時裝轉型 貼合可持續發展 源頭做起 挑戰布料環保定義

時裝轉型——問及Swedish Fashion Council首席執行官Jennie Rosén Challenge The Fabric會否成為一個品牌「漂綠」的平台時,她認為平台是為了發掘現時業界能轉型的可能,讓業界能合作,以帶來正面影響。(Dawn Hung攝)

【明報專訊】全球各地都有自己的時裝協會(fashion council),部分以時裝周及時裝貿易為主要職務,但近年卻有所轉變。現為Swedish Fashion Association主理的Stockholm Fashion Week,原由Swedish Fashion Council作主辦單位。但Swedish Fashion Council於2019年退下火線,認為業界需要轉型,才能貼合當下的可持續發展,在2018年與Ekman & Co.合作,開展倡議企劃Challenge The Fabric,由布料原材料入手,發掘業界可持續發展的可能。

近年各地時裝協會均開始轉型,以貼合時裝業背後的環保、性別議題等,如英國時裝協會(British Fashion Council)或這次訪問的Swedish Fashion Council,也帶出現有時裝機構的僵化局面。而現任Swedish Fashion Council首席執行官Jennie Rosén認為時裝周作為發布方式為環境帶來過大衝擊,故需要更徹底地改變運作方式。Jennie Rosén表示︰「現時我們以宣傳、教育及創新為協會主要基石,以保持我們的競爭力。其實整個行業已經轉變,如大約90%的歐洲人都是遊戲玩家,他們開始購入遊戲資產,也帶動虛擬時裝巿場,而近年急速發展的二手時裝巿場亦是一例。但當中最大的問題,是我們尚未有相關的數據及相應的法案。」

植物人造纖維作布料素材

Challenge The Fabric,是Swedish Fashion Council主要年度活動之一,以植物人造纖維為布料素材。顧名思義,這種簡稱為MMCF(Man-made cellulosic fibres),泛指以提取自植物原材料(如棉花)的纖維為基礎製成的人造纖維,如lyocell,modal及viscose等。今屆於米蘭舉行的Challenge The Fabric,便由業界人士分享最新發展。「整個活動的最大目的,是讓大家交流,讓更多環保合作發生。以座談會作為活動模式,正好是最佳的平台。但我們不會囿於一格,而是按目的來規劃活動模式。」全球現時有不少以環保為本的時裝論壇,Challenge The Fabric的特點是以MMCF為焦點。這種技術的最大好處,除了是能善用農業及木材生產剩下的植物纖維外,亦能將原本以天然植物素材製作的舊衫如T恤、牛仔褲等化為MMCF,由能源到用水等方面同樣達到環保效果。

由森林管理升級到生態系統管理

今屆Challenge The Fabric有不少有趣的發言,如可持續發展顧問機構Canopy代表Valerie Langer,談及種樹並非能補救古樹林的再生手段,將問題由森林管理的層面升級到生態系統管理的層面。時裝品牌Diesel的可持續大使Andrea Rosso分享品牌用上回收棉及MMCF所製作的Rehab Denim和Dry Indigo技術。紡織物回收公司Re:NewCell代表Jenny Fredricsdotter則與創業投資公司Closed Loop Partners代表Julia Viner等人討論投資者之於MMCF等環保素材初創企業的重要,都是獨具見解的分享。

但近年不少生產商均推出多種環保時裝素材,由菇菌皮革到海藻布料的技術等,已逐漸能成熟地作工業式生產,Challenge The Fabric純聚焦於MMCF素材,會否局限了平台的發展?合作單位Ekman & Co.集團旗下Innovare部門副主席Nina Elmersson回應︰「我們視MMCF為能與其他生態素材互補不足的其中一種方案,而非與之競爭。在業界作可持續發展轉型時,其實需要多種生態素材,來改善整個時裝行業。」Jennie也補充︰「Swedish Fashion Council並非局限於一個解決方案,而是透過多個業界來共同研討多個方案。而我們更着重的,是如何促成這個業界轉型發生。」

