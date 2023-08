{多元性向節目達人}梁兆輝 平權路同行17年 《自己人》終章 樂觀風雨過

next

【明報專訊】7月30日凌晨,香港電台多元性向節目《自己人》已播出最後一集,結束17年歷史。元老主持梁兆輝說,從不覺得節目很有影響力,其任務只是陪伴收音機旁那些灰心喪志的人,「最遺憾是在最艱難的日子,我們不能夠再在大家身邊和耳邊」。雖然前路茫茫,但他更想寄語大家心存希望。

走入主流電台 與圈外談性向

2006年5月6日,《自己人》在香港電台啟播,是全港主流電台首個多元性向節目。DJ出身的梁兆輝當時已入行近廿年,對「開咪」駕輕就熟,「但是第一次做《自己人》好緊張,現在仍歷歷在目。那晚緊張到有少少……個魂魄離一離」。其實早於獲邀開節目的一刻,他已經知道會是廣播生涯中一大挑戰。

當年,梁兆輝獲時任港台第二台台長楊吉璽邀請回巢,本以為是重掌音樂節目,怎料是額外再開設一個多元性向節目。2005年同志電影《斷背山》上映,掀起社會對性向議題的關注,他因而估計港台希望利用節目回應公眾聲音。不過,即使他有開設網台Gay Station的經驗,在主流電台公開談論性向話題是另一回事。「聽眾面是闊很多,在一個咁老字號的電台怎樣做小眾節目呢?對我來說是很『考牌』的。」

是危亦是機,以前收聽網台的大多是圈內人,梁兆輝形容為preach to the choir;大氣電波則可接觸到大量聽眾,當中不乏對性向議題零認識的人。「當時我覺得我無可能拒絕的,所以硬着頭皮去做了。」後來有朋友告知,乘搭小巴和的士時聽過《自己人》。港台作為老字號,原來真的接觸到不同領域的聽眾。梁兆輝認為,這正是讓性向話題變成「非禁忌」的過程,與主流社會開啟對話。

自由度高 嘉賓不限LGBTQ

他希望《自己人》具教育意義之餘,亦以輕鬆的手法處理,「不想畀人覺得,我們永遠都是那些覺得世界欠咗我們的受害者」。即使是社會中的小眾,但「自己人」仍在樂觀地生活和貢獻社會,建構更好的未來 。節目內容涵蓋本地及國際的同志新聞,亦會邀請嘉賓分享同志文化和多元性向生活,例如變裝皇后(drag queen)、跨性別人士等。梁兆輝說嘉賓不限於LGBTQ社群,以往有不少「直人同志」上過節目。《自己人》曾製作共融廣播劇,亦有支持平權的藝人參與聲演。

雖然開設一個史無前例的節目,但港台沒有預先設下框架,節目形式全由梁兆輝決定,反而是他主動查問港台的底線何在,「當時我提出,我不可以做這個關於同志的節目,然後有一些(議題)的立場是模稜兩可」。17年前,社會還未有廣泛討論同志婚姻,但梁兆輝已表明一旦觸及此話題,立場一定會很鮮明。他獲得的回覆是沒有問題,自由度之高是他當時始料不及。

挑戰「髮禁」者訪問下架 感難經營

節目終於啟播,梁兆輝最初仍戰戰兢兢,「會不會這個節目一開,已經畀人投訴到3個月就會摺(結束)呢?」《自己人》開播首年的確收過投訴,曾由前廣播事務管理局(廣管局)調查,相關投訴終被裁定不成立,但廣管局建議在每集開始時,說明節目與多元性向有關。楊吉璽就此找梁兆輝商量,雖然梁認為做法與異性戀節目不一致,但公告並不影響節目內容,最終選擇接受建議。

時至今日,每集《自己人》開始時都會播放同一段預錄的公告:「本節目為個人意見節目,涉及不同性取向內容,敬請留意。」緊接着多把聲音以各種語氣說着「留意呀」、「留意咩啫」、「留意咯」、「留意喎」等。這個設計是梁兆輝的巧思,「我個人是比較任性的,你要我講這個announcement,我就興高采烈咁講。」

投訴少 「重要是合理否」

後來梁兆輝所知的投訴宗數甚少,或許是管理層多年來在背後代為處理。他認為公營電台節目總會面對不同的聲音,重要的並非有沒有人投訴,而是投訴到底是否成立。「若果你都覺得不合理、不成立的話,作為一個電台和一個media(媒體 ),其實你有責任去撐個節目。」

去年7月,《自己人》訪問就學校「髮禁」向平機會投訴的林澤駿同學。有專欄作家在報章質疑,港台作為公營媒體鼓吹多元性向,積極推動青少年反抗權威。其後有港台管理層向梁兆輝表示接獲聽眾投訴,並指出事件如果涉及司法覆核,便不應訪問當事人。梁當時表明不太接受此投訴,因為事件並未進入法律程序,坊間亦有許多相關報道。港台最終決定把該集下架,現時在《自己人》網頁亦無法重溫。

梁兆輝認為,這次事件形成了一種無形壓力,「如果連林同學都不能訪問,其實我們是沒有盡到職能,去做好這個節目。如果簡單如林同學都變成一個這麼大的禁忌,我覺得這個節目再做下去,都應該很困難。」他一直希望《自己人》保持節目初衷,同時能夠在港台的平台上生存,然而他發覺兩者愈來愈難並存。「所以這次終於腰斬,都可能是一個好好的解脫,因為再這樣經營下去,我想我真的不太懂得怎樣繼續做《自己人》。」

邀平機會主席 直接問取態

《自己人》見證過往17年香港平權路的發展,梁兆輝說最初很難邀約嘉賓,就算是已公開性向的朋友都未必想在大氣電波出櫃,「頭一兩年,我將自己電話簿裏面所有的人摷晒出嚟,碌晒我的友誼卡」。開播首年,當時仍未公開出櫃的歌手黃耀明(明哥)曾經參與節目。事前梁兆輝與他討論良久,最終訂定主題是影響過明哥的同志音樂,「那時候我是很appreciate明哥,就算他還沒有準備好出櫃,但他也願意上這個節目」。

到了第五、六年,梁兆輝發現找嘉賓愈來愈輕鬆,除了社會更開放,年輕一代亦更容易接收網上資訊,勇於做自己。明哥、何韻詩等名人都在出櫃後接受《自己人》訪問,另有同志或支持平權的政治人物參與節目。《自己人》不只是閒談圈中事,亦有認真探討政策。平機會過往三任主席林煥光、周一嶽和陳章明,以及現任主席朱敏健均曾應邀參與節目,梁兆輝每次都會直接問及同志權益,例如是對加入性傾向歧視法例的取態,「我覺得節目要扮演一個功能,讓這些事成為公眾會知道的事。如果你要表態,麻煩在我們的節目裏面表態」。他認為這樣可構成一定的輿論壓力,促請平機會主席任內多交功課。

有心理準備 節目留線索

今年7月初,《自己人》的節目監製通知梁兆輝,指中文台台長希望討論一些事情,相約在港台廣播大廈見面。他本身沒有接觸過這任台長,「當(監製)這樣說的時候,我就知道、明白咩事」。梁兆輝早有心理預備節目隨時停播,只是一晃眼17年,「過往3、4年都不需要多說了,香港發生那麼多巨變,我更加會做足心理準備」。於是他收到台長邀約時,隨即告知其他主持「打底」;甚至在前往港台的路途中,寫好要在facebook發布的告別帖文,「到(台長)說完,我只是改了日期」。當然他亦有追問終止節目的原因,獲回覆「節目調動」。

他與管理層達成共識,在最後兩集才向聽眾公布消息。不過,在規則之下保留任性的空間,梁兆輝不是第一次。他在較早前的節目留下蛛絲馬迹,開咪第一句就說:「嚟到自己人啦,要聽好聽喇。」他引述有些心水清的聽眾在社交平台留言:「玩咩呀?咩料呀?要聽好聽?」他笑言聽眾既可愛又聰明,以前就連心情不好,他們都能聽出來。透過大氣電波,不只是主持人陪伴着聽眾經歷人生事,他們亦在大眾的耳邊成長。

一個節目做足17年,佔據梁兆輝廣播生涯近一半時間,就連放假亦會打長途電話參與。DJ出身的他說音樂節目始終是自己最喜愛的節目形式,是一種享受;而《自己人》則屬於自己要履行的責任。「上天會選擇我在這個時代去做一個同志,我覺得過往的17年,是給了我一個答案。」最遺憾的是,他認為平權路將經歷很長的嚴冬,節目突然結束,令「自己人」失去圍爐取暖的平台。

「平權路總多風雨」

聽眾關心節目會否在其他平台另起爐灶,梁兆輝說會與其他主持考慮,不過首先要放一陣假、休息一下。在facebook公布節目被終止時,他寫下:「平權路總多風雨,窮途未必絕路,熬得過平權嚴冬,盡處自有虹光。」嚴冬當前,似乎仍非常樂觀?「當時代愈不濟和黑暗,我覺得我們一定要……你當阿Q都好,都要樂觀其成。人真的不可以無hope。」他如此說,正如當年美國平權領袖米爾克(Harvey Milk)的名言:「You have to give them hope.(你必須給他們希望。)」

聽開收音機的讀者都知道,音樂與電台節目密不可分。訪問當時,《自己人》仍未錄製最後一集,不過梁兆輝已經決定好最後一首歌曲。17年前,他小心翼翼說畢開場白,以英國組合Pet Shop Boys的Liberation為節目展開序幕;17年後,同一首歌成為節目的休止符。「去番同一個17年前的起點,告訴大家這個結束,可能意味着我們都要開另一個新的起點,繼續向解放的目標進發。」

港台:不時檢討節目安排

香港電台回覆查詢時表示,不評論個別節目的內部編輯事宜;港台不時檢討節目播放安排,按《香港電台約章》下的公共目的和使命,為公眾提供優質的節目及資訊。

