什麼人訪問什麼人：記者的風險管理和覺悟

【明報專訊】上環見山書店像一個結界，不同的講者在樹蔭下真誠地說話，就像世界沒變得太壞。上星期有中大新聞與傳播學院前院長李立峯的分享會，他是少數仍在表達異見的人，單看過去3個月的剪報，尊子漫畫被停、《願榮光》禁制令、國安節目不須持平、新聞自由指數新低，他都一一受訪評論，而他還在寫六四，寫六四被變為公共秘密文化。他說新聞界過去幾年受到很大的衝擊，想寫一本書幫助讀者了解和判斷新聞，出版了《閱讀新聞：專業價值和媒體批判》，其中一章談到傳媒界的風險管理。那一個下午，藍天白雲好熱，這位學者跟我們幾位記者一起坦誠地討論恐懼和覺悟，謹此記錄。

這是一個結界，竟然有幾位星級大狀，竟然有政府官員，還有男男女女的愛讀書人，總共幾十人來到聆聽李立峯的分享。在一班知識分子面前，作為主持的我，以中大男神的傳說開始問起。

在中大新聞傳播學院，48歲、身材高䠷、溫文爾雅的教授李立峯被同學譽為「男神」。李立峯很尷尬，說稱謂「太濫」、「不健康」，「沒價值」，而他中四時曾在書店被女生稱作「阿叔」，青少年期受到打擊的他說：「所以以後有任何人叫我咩神，我都唔信。」我不肯轉換話題，說他在我們的行業有少少「着燈」的效果，像有人在黑暗的隧道點着燈，有人繼續堅持，有人仍在說以往說的話，有一種很鼓勵的作用。李立峯笑說：「《國產凌凌漆》中形容的『漆黑中嘅螢火蟲』（是的是的！）一位很出眾的豬肉佬……」大家也在笑。

「值博率」，值不值得博這單新聞？

李立峯的《閱讀新聞：專業價值和媒體批判》，是一本坦誠的書，其中一章寫在後國安法時代，媒體面對更多和更高的法律風險，但他認為單單談自我審查有點狹窄，因為審查不是新聞工作者，唯一應對法律風險的方式。文章嘗試用風險文化（Risk Culture），來做一個重心的概念，分析新聞工作者和新聞機構如何評估和管理風險。

李立峯在分享時說，他發現香港不同的新聞機構發展了一些方法去評估風險、管理風險。過去一年多，他訪問了七八十位新聞工作者作學術研究，發現同一機構的記者說法相似，運用的比喻也相似：「有些年輕記者不屑老闆，指上層整天在說：『你要打老虎就不要做那隻蒼蠅，周圍飛來飛去』，意思是一些不太有力的報道，你不要硬去，真是厲害的一次你才去馬……有其中一個機構很喜歡用『值博率』，好像在賭馬，在賭波。『值博率』，值不值得博這單新聞？發展了一種這樣的論述出來。」

我有些懷疑，我說：「我曾經探訪過一個坐牢的傳媒人，他說你不用講那麼多理論，什麼值博不值博，其實他決定去不去，只是在乎那一刻他怕不怕……他覺得很多事情是很人性，很沒原則，只是那人恐懼的水平有幾高。」

李立峯說一個人怕不怕有很多因素影響，而恆常的風險評會令「害怕」調節，走得前反而會看到更多signal（信號），例如新聞機構看誰誰誰不肯接受訪問，哪些區域打電話來，「你行得愈前反而看得多些，變成有一個評估的基礎。當然評估完之後，都有你夠不夠膽去的問題，但起碼你有一個基礎，而你不是不知道自己害怕什麼而退縮……」

分享會上有不少資深傳媒人，我臨時請一位小網媒的創辦人分享，她長長頭髮，靦腆地笑，還在手足無措的時候，坐在前排的資深記者林妙茵已一針見血地問：「你們有沒有收到signal？」

「愛的審查」抑或「自我審查」？

她笑說：「我的日常工作沒什麼特別人打來，我當作第一層沒有（信號）。」她認同李立峯說走得前看得更多，她之前有很多恐懼，反而待小網媒開業了，工作落實了，心裏更安定。她說第二層次要有心理準備，工作會受到部門監察，「想深一層，香港現在有什麼界別，有什麼工作是沒有人管理的呢？我行得正企得正，我預計它會來看，也不用怕」。第三層次就是「風險管理」，但她十分迷惘，一方面明白在後國安法年代，審查是需要的，因為後果不止影響記者，影響整間公司，甚至影響受訪者，但另一方面卻掌握不到界線，「我發覺當實踐的時候，我分不清楚這真的是『愛的審查』，還是以前說的那種『自我審查』……究竟自我審查justify了之後又怎樣畫線？」（李立峯說過「愛的審查」一詞，來形容基於愛，基於保護人的內容審查。）

李立峯說這種掙扎很正常，因為無論風險管理好，自我審查也好，源頭是因為界線模糊，有意地模糊，又不停地移動，所以基本上怎樣計算也計不到紅線在哪裏，只能靠大家在練習裏調節。他強調他的書不是教人迴避風險：「風險管理的意思是，你其實是會take risk，當你覺得有價值有需要的時候，所以你才要管理……原來我完全沒有take任何risk，那就要想想，你不是風險管理，你是迴避風險。」

「如果寫呢句佢都拉我，咁佢拉我啦。」

這題目要問一針見血的林妙茵。記得關於風險管理，她曾笑言：「吓，如果寫呢句佢都拉我，咁佢拉我啦。」林妙茵立即說：「我有咁講過？咁大逆不道？」（笑）。她說自己一人經營專頁，「我真的完全是自己」，不似新聞機構能收到很多信號，所以她會主動出擊：「都會找一些人，看他覆不覆你WhatsApp。去某些場合，特意去的，特意走去官員那邊問：『喂，Hello！你有沒有看我的文章？』就是為了要pick up一些signal，你明白嗎？」

她說即使每寫一個題目、每一點都要有基礎支持，但始終無法計清風險，正如李立峯所言，紅線是模糊的，不是可以列表去剔去交叉去評分的：「風險，在2023 年這個時候，你一定有一個grey area，是你落筆寫的那個人，你要去決定。那我決定的標準，剛才那一句聽起來很搞笑， 但其實背後都是一個，都是一個挺沉重的考慮……『覺悟』好似是一個很大的詞語，但又真的有一點點這意思，你要為你自己寫下去的每一句句子，甚至每一隻字，你要想，如果我寫了下去，如果因為這一句，或者因為這一隻字有什麼事的話，我心甘命抵的，我願意的，那你就寫了。」

記者的覺悟，是一種不理性的風險管理嗎？李立峯答：「這種已經很理性化了……我出生於的家庭，家人很喜歡賭錢。如果你是一個賭徒的話，你下不下注？全部是風險來的，但是任何的賭博都涉及一樣東西，計算完，機關算盡，像打麻將，機關算盡，但打出去『出銃』（笑），那怎樣呢？你下鋪還是要繼續打，『唔好彩』，沒辦法。」

李立峯說這兩年訪問很多新聞工作者，有一些人談到風險時會說「當還囉」（當作償還）。「我會心想，還什麼？還給誰？為何要還？但對我來說，我未必會經常用這一字，但我覺得，無論寫六四的東西好，講新聞自由也好，什麼也好，都有少少『還』的意味。我build up了我的研究，我的profile，就是因為這些事。」

「縮沙？就真的吃人血饅頭了。」

他說自己兩年前在首宗國安法案、「唐英傑」案中，擔任辯方的專家證人，有人問他為什麼要上庭。「我說其實2019年的時候，那麼多人願意花時間去幫助你做研究，參加你的focus group、填問卷什麼的，你去到現在叫你上庭，你都縮沙？……如果是這樣就真的吃人血饅頭了，是不是？（是人肉饅頭）我分不清啦，人肉或人血（笑）。沒有理由風平浪靜，很安全的時候就做，然後只要有一點風險就縮。你怎樣去想，當年這麼多年人來幫你做研究？有些事情對我來說，好似寫六四，做開，沒理由縮沙的……」

陽光灑在李立峯臉上，他提到《新約聖經》有一幕叫「山園祈禱」，在耶穌被捕之前，在最後晚餐之後，耶穌帶了門徒到一個莊園：「那一幕是我從小到大作為一個天主教徒，是我認知整個福音書中，耶穌最人性的那一刻，就是他恐懼，他害怕……其中一部福音書講到他很大滴汗流下來，很懇切地祈禱，很害怕。」這一章福音，李立峯曾主動跟一位有被捕風險的新聞工作者分享：「我跟他說，可能其中一個面對恐懼的方法是，首先承認自己的恐懼，還有承認恐懼不是什麼，耶穌也會害怕……在這基礎上再處理自己的情緒。」

3小時的分享會，我翻聽錄音時，充滿了街上的嘈雜聲、茶記的叫賣聲，但當刻竟渾然不覺。很多參加者也真誠地說話，例如最資深的記者吳靄儀，分享了《明報》1980年代如何處理不被公開的大亞灣核電廠赫維爾報告，以及查良鏞先生當年的決策，礙於字數所限，足本稍後可看《Cable同學會》fb專頁。

完場前，我笑李立峯不止是漆黑中的螢火蟲，是一隻更大的昆蟲（笑），在公民社會發出點點光，又老套地讚揚他的熱情和堅持，嚇得他立刻說：「唔好講到咁大！」他說不要把現在社會 visible的那一批人看得太重，最重要的反而是傳承和年輕人，那才是未來，而他並不悲觀。

後記：這個月，我家裏有重大雜務處理，分身不暇，只去了半日法庭，半日分享會，抱歉。寫這篇文也全靠AI能在10分鐘吐出3小時的錄音謄本。科技日新月異，世界最終也是屬於創新的人，我也不感悲觀。

■答：李立峯

一位香港傳理學學家，研究新聞學、政治傳播和社會運動達20年

■問：鄭思思

自由身記者，十幾年傳媒經驗，喜歡拍紀錄片和寫文

文˙鄭思思

編輯•王翠麗

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