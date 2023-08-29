毛孩善終 關愛中走最後一程

水化搖籃——寵物遺體被單獨放入水化搖籃中，在24小時內分解成骸骨，再研磨成骨灰。（明報製圖）

宗教儀式——毛孩告別式通常根據主人的宗教信仰而定，有些寵物善終服務公司會預備佛教的陀羅尼經被（圖），或是其他宗教儀式所需的物品。（賴俊傑攝）

【明報專訊】當毛孩走到生命盡頭，寵主如何送牠們最後一程？

千禧年以前，政府為公眾提供收費動物火化服務，但隨着堅尼地城屠房於1999年關閉後，此服務已終止。現時處理寵物遺體，主要有兩個途徑。一是跟從食物環境衛生署指引，將遺體用膠袋包好，並註明是「動物屍體」，送交食環署轄下公眾垃圾收集站，然後送往堆填區。

若寵主捨不得把寵物送交垃圾站和堆填區，剩下的方法就是找私營寵物善終服務公司。它們提供一系列服務，包括上門接收寵物遺體，舉辦悼念儀式和火化，以及存放骨灰等，但要注意相關服務並無牌照制度，不時出現違法問題。

殯葬篇 遺體消毒冷藏火化 1周內完成

在家離世 遺體勿放逾12小時

寵物善終服務公司在接到通知後，一般會安排職員上門或到指定地點接收寵物遺體。從事寵物善終服務的Willie提醒，若寵物因交通意外去世，或是有傷口開始腐爛，建議寵主盡早處理。如果寵物在家中離世，寵主或需時間悼念，但不建議將遺體擺放超過12小時；其間亦要注意調節環境溫度，如調低冷氣及在遺體下鋪冰墊等，均有助減慢屍體腐爛。

Willie說收到寵物遺體後，會為其清潔消毒、整理儀容、按摩肌肉，以回復較自然狀態，之後冷藏存放直至火化當日，整個流程一般1星期內完成。此外，亦會因應寵主要求提供不同宗教儀式，或幫忙聯絡相關宗教團體協助。

火化需時視乎寵物大小

火化需時視乎寵物大小而定，例如大型犬約需1小時或以上。火化後的寵物骸骨會研磨成骨灰，大多數寵主會將骨灰帶走，有公司或設紀念花園提供骨灰龕位。

水化自然分解遺體

火化之外，近年有公司提供水化寵物遺體服務。Pet To Nature負責人吳文傑表示，水化原理是透過循環流動的溫和鹼性水，自然分解遺體，一般可在24小時內完成。與火化不同，水化時間不會因為寵物大小而改變。水化時需要將寵物遺體獨立放入水化搖籃，因而不能放入衣物和其他陪葬品。公司聲稱由於水化只需用水和電力，過程中不會排放溫室氣體或有害物質，對空氣質素影響相對較小。

除此之外，由於水化是分解而非燃燒，所以除骸骨外，遺體剩餘的東西會比火化後相對多一點，例如牙齒和植入式晶片，都可放入骨灰龕。

Pet To Nature

網址：pettonature.com

無規管制度

寵物殯葬服務藏風險

香港現時沒有公營寵物火化或處置骨灰服務，想為寵物安排身後事，只可選用私營寵物善終公司。但常有報道指有公司違規經營，而香港目前又未有相關牌照制度，採用這些服務，究竟有何風險？會否令寵物不得善終？

大律師麥劍祺表示，由於缺乏具體規管，故無法保證服務質素、安全或合法。寵主選擇前應先蒐集資料，留意服務內容細節，並與寵物善終公司確立應急計劃，應對不同突發狀况。

風險1：投訴無門

由於沒有適用牌照制度，若顧客因公司的不當行為而蒙受損失，追討賠償或遇困難。麥建議，顧客循公眾渠道向環境保護署和食物環境衛生署等部門投訴，或申訴至小額錢債審裁處。

風險2：服務違規

由於沒有牌照制度，難以確認寵物善終是否符合公司所在地的土地用途。若地政總署指公司違反地契，或會因應違規的嚴重程度和性質，採取不同的執法行動，包括關閉設施、要求搬遷，或是法律訴訟。地政總署通常會先發出警告信，若負責人未有糾正違規行為，才會有下一步行動，在此情况下，顧客理應獲預先通知。

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