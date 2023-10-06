重奏香港管樂史 九七「名場面」再現

紀律部隊以外，香港許多企業和慈善團體亦組織管樂團娛樂大眾，例如鐘聲慈善社（圖）在1920年代創立首支全華人銀樂隊，圖片則在1930年代拍攝。（受訪者提供）

【明報專訊】1960年代大眾娛樂有粵語流行歌，更早的1950年代，管樂隊免費在兵頭花園演奏，娛樂公眾；管樂在香港歷史場面並不缺席，政權移交的晚上風雨交加，悠揚樂聲也是來自管樂隊。然而管樂在香港音樂史研究着墨不多，「香港管樂聯盟」版主連家駿於是投身研究，並委約寫作講述香港管樂發展史的樂章，舉辦音樂會。

連家駿活躍管樂界多年，又在大專院校擔任講師，他發現，英國自19世紀中葉起管治香港，香港最早期的西洋樂隊自香港紀律部隊的禮儀樂隊開始發展。

華人帶動 貼地西樂

然而英軍並不常駐香港，英軍樂手亦隨軍調動，「不只是香港，基本上大部分英國殖民地經常都會不夠樂手」。故此他指出香港管樂發展反而由華人帶起——清廷西化政策下軍隊和學校均成立管樂隊，在嶺南地區尤其蓬勃；同時，澳門劃為葡萄牙租界數百年，音樂學校和警察樂隊發展成熟，故而三地樂手不時流動，相互影響。

香港續受宗主國文化影響，社會大眾在喜慶喪葬等儀式都會動用管樂隊，除警察樂隊以外，慈善團體和公司皆相繼成立自家管樂隊——鐘聲慈善社在1920年代成立首支全華人樂隊，創辦九巴之一的雷氏家族則成立九巴銀樂隊，由公司員工組成。警察樂隊和九巴銀樂隊不止服務禮儀音樂，1950年代更會在兵頭花園（香港動植物公園）免費演出，娛樂大眾。相較觀眾走入演奏廳欣賞管弦樂，管樂在公共地方就能欣賞，所以連家駿認為管樂是西樂中的大眾音樂。

《你阿媽大減價》關管樂事

管樂研究深入淺出，連家駿將之擺入劃為上下半場的音樂會，分別講述香港管樂戰前和戰後的故事，濃縮1841年開埠到2023年的香港管樂歷史。演奏樂曲前，他會先講解香港管樂的歷史故事，並連結其香港管樂歷史研究。音樂會由香港數支管樂團派出成員合奏，指揮更由前香港警察樂隊音樂總監梁寶根、著名管樂團指揮游元慶和新進指揮馬文麒擔任。

其實音樂會裏的管樂音樂離我們並不遠，尹光《你阿媽大減價》的旋律就出自19世紀末管樂音樂《雙鷹旗下進行曲》（Under dem Doppeladler）一節，連家駿指出，世界各地管樂團亦不會錯過這首樂曲，與管樂發展息息相關。1997年6月30日晚上風雨飄搖，在香港奏起的樂曲包括《高地教堂》（Highland Cathedral），蘇格蘭風笛悠揚奏起，送別旅居香港百多年的過客。稍後舉行的香港管樂歷史重演音樂會也有風笛手參與，重奏香港歷史中的重要樂章。為了今次演出，連家駿還委託音樂家蘇家威創作《歷史景象》（Second Suite for Band (Historical Images)），透過音樂旋律述說香港自開埠以來的管樂發展歷史。

音樂會選址浸大大學會堂，同一地方在1978年舉辦第一屆香港青年管樂節，還邀請到同年日本校際比賽冠軍——福岡中村學園女子高等學校吹奏樂部。連家駿從管樂界前輩口中得知，她們奏起第一首歌曲《節日序曲》（Festival Overture）時，他們頓時認知到香港管樂水平仍未追得上日本，對香港管樂發展舉足輕重。

文：嚴嘉栢

■香港管樂歷史重演音樂會

日期：10月15日

時間：下午3:00

地點：香港浸會大學大學會堂

票價：$50

網址：t.ly/ql94B

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