Samsung微型投影機 「打孖上」播160吋震撼畫面

【明報專訊】微型投影機日漸成熟，簡直是戲迷福音，放在睡房看着天花板煲劇又得，帶到戶外搞私家電影會又得！不過同類產品甚多，要突圍便要靠更多獨特功能。Samsung新推出的The Freestyle 2，可以運用兩部投影機「合體」，投影出160吋的激大畫面，就算一大班朋友齊齊睇波都無問題；又能化身揚聲器或氣氛燈，為聚會加添氣氛。

Samsung去年推出的微型投影機The Freestyle，啤酒杯的大小加上800克的重量，令產品大受注目。一年過去，Samsung火速推出續作，The Freestyle 2不僅提升了開手機App和自動畫面修正的速度，更實現了畫面自動對焦、自動梯形修正和自動水平調整。用家不再為繁複的畫面調整而煩惱，設定變得簡單快捷，可以專注於享受影片和遊戲。

自動對焦 畫面無縫合併

至於最大賣點的「無縫畫面合併」功能，讓大家可以將兩部The Freestyle 2投影機的畫面打直或打橫無縫合併，變成120至160吋的大畫面。無論是一大班人觀看電影、比賽還是聚會營造氣氛都相當好用。而且設定非常簡單，只需要將2部The Freestyle 2無線連上同一部手機，然後根據手機App內的指示擺放投影機便可。若是單機的話，則可投影30至100吋畫面，跟上代一樣。

支援HDR+ 備太陽能遙控器

規格方面，The Freestyle 2的高動態範圍顯像技術升級至HDR10+，兼容1080p全高清解像度，加上PurColor純淨色彩技術，帶來更高清流暢的畫面。新機換上更持久的LED光源技術，LED壽命從2萬小時延長至3萬小時；假設每天播放8小時，它的使用壽命可長達10年，免除要經常更換燈泡的麻煩。

不僅如此，The Freestyle 2的遙控器也升級了，支援太陽能充電和USB-Type C充電，不必擔心充電問題。

預載智能電視系統串流平台

The Freestyle 2與上代同樣設計簡約方便，配備了專屬支架，使機身可以靈活地180度轉動投射。無論在家中的臥室天花、飯桌、地板，或者是戶外建築物的外牆，都可以輕鬆投影。

投影機預載了Samsung的Tizen智能電視系統，內置包括Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV等串流影視平台。此外，它還支援Android和iOS手機的SmartView及AirPlay 2功能，以及Windows系統的無線投影，直接播放手機或電腦畫面。

360度喇叭 隨時變氣氛燈

The Freestyle 2不止投影功能出色，還有更多有趣功能，例如內建多款動態和靜態氛圍燈光、霓虹燈飾等，特別適用在聚會增添氣氛。此外，機內配置了5W強勁喇叭，其360度音效全面覆蓋每個角落，播放影片時讓整個空間充斥影院級音效，在派對時亦可以用它播放音樂，推高氣氛。附帶的半透明保護蓋不僅可以保護鏡頭，還可以將投影機變成氣氛燈，一物多用。●

Samsung The Freestyle 2規格

解像度：1920×1080

投影尺寸：30至100吋（單機）

亮度：550 LED 流明

光源壽命：30,000hrs

音效：Dolby Digital、360度喇叭

連接：Micro HDMI、Wi-Fi、藍牙5.2

其他：對應HDR10+、智慧梯形校正

體積：172.8×102.4×95.2mm

重量：0.8kg

售價：$6980

查詢：3698 4698（Samsung）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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