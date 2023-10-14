8.7張連拍 8K拍片 FUJIFILM最強中片幅

【明報專訊】中片幅相機以往的固定印象，大抵就是貴、重、慢，以換取比全片幅相機更極致的畫質，但隨着FUJIFILM着力開發多年，中片幅相機做得愈來愈輕便，價錢也慢慢下調。而全新推出的旗艦相機GFX100 II（圖），連性能都兼顧得到，提供不俗的連拍、自動對焦和拍片性能。

新機配備全新設計的影像感應器，配搭X-Processor 5影像處理器。雖然像素跟上代GFX100同樣為1.02億，但讀取速度提升了1倍，連拍速度亦由每秒5張增到8.7張，五軸機身防震系統（IBIS）則由5.5級升至8級。自動對焦方面，GFX100 II搭載AI主體檢測系統，配合最新的預測演算法，從而提升對焦表現，無論拍照及拍片皆適用。

8級機身防震 AI對焦

說到影片錄製，今代不但支援4K/60P 4:2:2 10bit，更首次在GFX系列引入8K/30P拍片規格。GFX100 II支援多種電影錄製模式，包括Premista、35mm鏡頭和寬屏幕變形鏡頭，提供更大的靈活度。它亦支援多種ProRes編解碼器，兼容外部RAW錄製設備。為應付需要，機身的擴展能力也獲得提升，對應LAN、HDMI Type A和USB-C接口，更方便地連接外部設備；同時亦支援Frame.io雲端服務和與Atomos AirGlu BT的時間碼同步，使工作流程更加順暢。

GFX100 II取消了上代固定的直度手柄，淨機身重量減至約948克。機頂配置了可拆卸的944萬像素電子觀景器，放大倍率為1倍。機身特點還包括一個副液晶屏、可傾斜的頂部面板和全新的機身質感。至於FUJIFILM賣點之一的菲林模擬，今代新增了REALA ACE，具有準確的色彩再現和高對比度的色調。●

FUJIFILM GFX100 II規格

感光元件：1.02億像素中片幅（43.8×32.9mm）CMOS

屏幕：3.2吋觸控可反式LCD

ISO：80至102,400

儲存：SD card、CFExpress Type B

快門：1/32,000s至60mins

最高連拍：8.7fps

電量：約540張相片

其他：電子觀景器、藍牙4.2、Wi-Fi、HDMI micro、3.5mm耳機插口、Mic-in

重量：約948g（淨機連電池及記憶卡）

售價：$59,800（淨機）

查詢：2406 3225（FUJIFILM）