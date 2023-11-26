{正向教育達人}蔡舒琪 樂觀性格可後天培養 師長窩心舉動 令學生變積極

【明報專訊】自殺數字高企教人痛心，檢討危急支援網絡之餘，退後幾步反思精神健康危機，到底有無得預防？記者嘗試從教育入手，邀請Make Positive創辦人蔡舒琪受訪。她鑽研及推廣正向心理學應用多年，將其比喻為「心理疫苗」，以簡單一句概括：「你不知道哪一刻，有一個浪冲埋嚟的時候，你都要夠『錢』使，所以要儲定一啲心理資本。」

吹到披頭散髮 無損心情

對蔡舒琪最深刻印象，就是她具感染力的燦爛笑容。拍照期間突然颳起怪風，她一頭秀髮隨之亂舞，在長達1分鐘不宜按下快門的空隙，這個正向教育工作者未曾卸下笑容，時而發出咯咯笑聲。煩惱絲無礙好心情，記者不禁感歎眼前之人真是非一般樂觀。

「中學、大學或者出來工作，都會有不同的人來問我：『點解你成日都笑？點解你成日都咁開心？你係唔係無唔開心？』」讀中學時第一次被問起，蔡舒琪當下覺得很驚訝，自己當然也有傷心時刻，失戀、親人患病、寵物離世統統經歷過。學習正向心理學之後，她懂得追查自己樂觀的原因，其中之一有賴父母的遺傳和教養。

「我要多謝我爸爸，他沒有讀過（正向心理學）這些東西，但是全部做得到。」從醫的蔡爸爸給予一對子女很大自由度，無論是蔡舒琪在學校被寫手冊，或是弟弟成績不理想，他從來不會責怪。長大後她追問爸爸原因，「他說學校已經話咗你，你自己已經知道，我唔使再話啦」。她總結爸爸的管教不帶批判，對孩子抱有充分的信任，亦看出兩姊弟個性存在差異，不會只憑成績比較。

女兒「提醒」 化解夫妻拗撬

蔡舒琪的樂天性格可說是贏在起跑線，不過正向心理學強調，樂觀絕對可以後天訓練。美國正向心理學之父Martin Seligman提出一條「快樂方程式」，快樂指數等於與生俱來的快樂程度、外在環境因素（如新冠疫情）及自主行動的總和。蔡舒琪舉例：「有些人一食就肥，接觸到他的家人後，就知道為何身形是這樣。當你（獲）遺傳的時候，咁你做不做嘢？做不做運動？會不會控制飲食？」「肥底」的人也可以憑努力變瘦，正向思維也是同樣道理，肯鍛煉就能取得成效。

她以正向教育的方針教授一對仔女，從小已經見到成果。面對小朋友的情緒，她會用同理心去了解他，做他的「情緒教練」，例如說：「你是不是好失望呀？」她反覆採用這應對方法，沒過多久，兩歲的小孩竟然懂得說：「媽咪我好失望呀！」當他能夠言語表達情緒，便不會發脾氣，向大人扭計。有時一對「小大人」反而提醒了媽媽，父母少不免有爭執時刻，有次10歲多的長女突然語出驚人：「唔緊要啦，你諗番下次點樣做好啲咪得囉！」蔡舒琪回想起不禁失笑道：「咁搞笑嘅，我們激動緊。（這句）是我平時會講的說話，樂觀啲嘅，你有時做錯咗，不過你learn from mistake。」

學習擁抱負面情緒

正向心理學一詞，讓人聯想起書店當眼處的心靈雞湯書籍。陳腔濫調的鼓勵語句有時適得其反，蔡舒琪糾正，正向心理學絕非一味叫人「正面啲」，這種錯誤做法反而有着「toxic positivity（有毒的正能量）」的惡名。在後期的正向心理學研究，學者早已強調要擁抱負面情緒，學習與它們共存。

其實情緒研究只是正向心理學的其中一部分，此學派涵蓋很多實證有效的工具，共同目標是改善人們的生活福祉（well-being），活出豐盛。瀏覽蔡舒琪在Make Positive網頁的自我介紹，其中一行列出她的5個突顯優點：喜愛學習、感恩、靈性、寬恕、希望樂觀。這些優點源自正向心理學另一個常用工具「性格強項」，學者以3年時間研究古今中外所重視的正向特質，整合成6種美德及24個可測量的品格強項。

如果問你有什麼優點，你會怎樣回答？蔡舒琪向IVE學生提問，有些人答不出來，有些則說起自己擁有的技能，例如打球彈琴叻、英文程度好，而非一些性格特質。她引述學生逗趣解釋：「我阿媽又無話我知，老師又無話我知，咁我點知？」很多人回想與父母師長的對話，似乎只有負面語句，例如媽媽的金句：「你可不可以有手尾啲呀？」蔡舒琪引述研究發現，當人們識別出自己的性格強項，開心指數和抑鬱情况會改善；另一研究更提到若加以運用，效果可持續更久。

全級貼堂 激發盡力完成作品

蔡舒琪參與培訓教師實踐正向教育，最多學員提到一大困難：「我自己都不太正向喎，我點去（做）？」她從家長培訓亦收到類似反響，不能否認背景際遇的確影響各人是否正向，「但聽到的就是，原來大家心裏面那個初衷是很配合」。正向心理學創始人Martin Seligman多年前問一些校長對下一代的期望，就像記者每年訪問元旦寶寶的父母，大家都說想孩子健康快樂。然而學校、家長教育的方向卻違反這些願望，「一路學的東西，完全不是幫助他們學懂健康快樂成長」。

她認為實踐正向教育，不一定宏大到要改革整個制度，師長可以透過日常語句開始改變。相信大家都經歷過，中小學老師會將優秀作品「貼堂」。蔡舒琪估計原意希望其他學生參考學習，然而實際效果只是令大部分人感到失落、挫敗，甚至不想再努力。她分享女兒曾經付出努力卻得不到好成績，回家問她怎樣才可拿到甲等，「其實我都唔知點攞，老師看得到全級（作品），我看不到。但過程的確（女兒）付出了她最大努力」。假如老師換一種做法，把全部學生的作品都貼堂，蔡舒琪說學生知道作品會公開，反而會盡力完成。一個微細的轉變，更有效鼓勵學生積極學習。

「實證有效」為本訂決策

有人或者會問，香港學校功課繁重，真的有可能落實正向教育嗎？「香港人的反應就是：點同呢？外國制度relaxing一點，讀書壓力無咁大，咪可以正向啲囉。」每當說起happy school，很多人會與「少功課、低要求」畫上等號。然而蔡舒琪親歷反例，她在美國賓夕法尼亞大學修讀應用正向心理學碩士，直言該課程的要求和功課量「超級超級無敵大」，「但是可以一路捱，一路覺得件事好有意義，好有成功感。原來壓力同開心、興奮、滿足感是可以並存」。

蔡舒琪多次強調正向心理學講求「實證有效」的方法，教育工作者的決策不應依賴主觀經驗，例如研究早已發現功課量和成績沒有直接關係，但有些決策者卻想着：「我以前是這樣逼番嚟，今天就咁樣逼學生（操練）。」她一對仔女小學時就讀不同學校，姐姐那間不允許學生在小息時離開課室，校長解釋由於不夠老師當值，小朋友到處跑容易受傷；弟弟那間則讓學生四處走動，另一名校長引述研究指，運動有助血液循環，令學生之後更專注學習。由此可見，後者是實證為本的決策。她總結說：「看起來很小事，每日可能是15分鐘，但原來這樣做了6年，每一天都是這樣，是影響他們的快樂指數。」

身為培訓者，她眼見教師工作量繁重，額外的進修時數更添壓力，况且不一定會選擇正向教育的培訓。她建議提早於教育文憑課程涵蓋相關內容，讓每名教師具備基礎認識，及早融入與學生的相處及課程設計之中。此外，蔡舒琪強調教導教師和家長正向教育的同時，也想他們反思自己的well-being：「如果你都乾晒塘，其實你很難再填滿別人，那句就是you cannot pour from an empty glass。所以都要為家長打打氣。」

友好互動 幸福注滿「水桶」

常言道預防勝於治療，但對於成長於「負面思維」主導的環境、陷入情緒低谷的年輕人，蔡舒琪有什麼說話想講？

這個正向教育工作者向來「秒答」問題，一口氣很有條理地列舉重點，不過此刻她罕有頓了頓，嘆氣道：「唉，真係好難，一言難盡呀。」「唉，呢個問題我都組織咗好多日。」難度在於，任誰也無法單靠三言兩語給予鼓勵。「如果你現在喺負面狀態裏面，搵人幫（忙）……」愛笑的她有點哽咽，聲線顫抖着緩緩吐出：「好多人好關心你哋。教會又好，學校老師又好……可能爸爸媽媽未必係你覺得最錫你，有些親戚舅父表哥……總之搵人幫。」對於精神尚算健康的大眾，她建議多儲起「心理資本」，網上有許多正向心理學的小貼士，做運動、早睡早起也實證是有效的好習慣。

無人應該獨力肩負重擔，她以水桶理論囑咐身邊親友、師長：每個人頭上頂着一個隱形水桶，盛滿水時便會感到幸福。人們之間的友好互動會往桶內添水，簡單如一個微笑、有人幫你扶門的舉動、一句「喂點呀你近來」。她舉例，有個老師以前總責備上課睡覺的學生，認識正向心理學之後，改為拍拍學生肩膀問：「係咪好攰呀？」說話舉止只要稍微改動，學生已經感受到很大溫暖。所以她忠告大家：「不要𢳂走別人的水！」有能力的師長應多關心和重視年輕人的well-being，「呢樣嘢是否應該緊要過讀書呢？我夠膽講話係啩。一擺上個秤就知道，讀好咗書但無well-being嘅話，都無意義㗎」。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 黃煒

{ 編輯 } 朱建勳

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