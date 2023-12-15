Friday Planner：灣仔藝術村

【明報專訊】人來人往的灣仔，藏着一棟「藝術村」富德樓，20年來進駐不同藝文單位，是文青聚腳地。從銅鑼灣沿軒尼詩道往西行，穿過「鵝頸橋」，直走到馬師道，過馬路後便到達門口。步上數級樓梯，進入升降機，滿佈文宣和貼紙的牆壁構成一件藝術品。富德樓共14層，可上頂層拾級而下，發掘多元藝文空間。

多個單位正舉辦12月限定活動。步出14樓是艺鵠書店，除了售賣各類書籍，不時舉辦講座、讀書會及新書發布會等。現設「藏在/角落/心愛的/。」展覽，6名創作者作品遍佈角落，都是他們曾經珍愛的舊物，除了日記本和石頭，還有會釋放「風魔法」的神奇寶盒。親身翻揭紙頁，看他們着迷過的物件，或會喚醒那埋藏在深處的回憶。

走落12樓，有香港地區出版圖書館「臨時庫存」，進內可閱讀社區報，包括記錄谷埔歷史文化的《谷報》、深水埗《深噏》等。小小的館，蘊藏大量各區故事。10樓的「一九九九藝術空間」正有區華欣「跳舞草亂舞」個展。除了版畫與錄像，角落堆起一小座沙。看看跳舞草與傳訊石，錄像裏的人乘車，有海，有石頭，牆內也有牆，她用另類方法隔牆耳語，接通另一個她。大概是帶着現實的超現實。周日（17日）下午3時，現場將有區華欣與作家葉梓誦以「通信/通訊/通靈？」為題的對談，可到場與他們「通話」。

6樓艺鵠藝術空間則伏起單件作品——梅愷盈《炎脊》。隆起的黑色物體像山巒起伏，中間的紅光似是火焰燃燒，像快有熔岩湧出的火山。而這其實是一隻有故事、正在沉睡的獸。觀者可圍繞它走動，細看這條「殘積帶」。來到最後目的地，1樓「字字研究所」是主打飲食主題的書店。喜歡閱讀又愛飲飲食食的話，可請店主推介好書，離去前填飽腦袋與心靈。

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