清邁咖啡店辦公 峇里海灘旁開會 數碼遊牧自律換來自由

每日工作4小時--Kristie遊牧期間透過寫廣告文案、公關及市場策劃工作、營運自媒體以維持生活開支，她自言「高效」地每日平均工作4小時，時間雖短，但她認為可聚精會神地完成工作，比起在辦公室坐足8小時，卻花時間遊魂、玩電話，時間運用得更有效集中。（受訪者提供）

【明報專訊】旅遊＋工作，可能嗎？

疫情帶來翻天覆地變化，遙距工作已成職場新常態，只要有一部手提電腦、穩定的網絡，就可將「辦公室」搬到世界任何一個角落。無論是衝浪季節到菲律賓，抑或冬日往泰北清邁避寒，「數碼遊牧」（digital nomad）的生活方式，不再只是想像。

90後的Kristie和Kate在疫情期間辭去正職，投身數碼遊牧，在異地生活、旅居，重掌人生節奏，Kristie說：「Nomad（的生活方式）給我的禮物，是幫我的人生做了場大掃除，重新開始。」

記者在報館寫稿之際，從新疆回港不足1個月的Kristie，轉眼又飛到泰國清邁。瀏覽她在社交平台的分享，她在開揚咖啡店內，一邊悠閒地享受着日照，一邊用手提電腦工作，讓「沐浴」在白光管下的記者「葡萄」得很。Kristie自去年初開始數碼遊牧生涯，從泰國帕岸島、印尼峇里島、泰北清邁等，再到瑞士，整整1年沒回港，「開始旅程1個月左右，我已認定以後要過這樣的生活」。每日早上8、9時起牀，先逛沙灘、冥想，再高效率地工作4小時，黃昏後就學習新事物、看書，過着不少打工仔夢寐以求的寫意生活。

轉做斜槓族 高峰期月賺5萬

遊牧前，她在廣告業工作，身心都被工作壓力侵蝕，更患上慢性胃炎，「（有時）痛到全日無法進食，食完又會嘔。最後醫生說，就算處方多少藥都沒用，因為我的生活壓力太大」，讓她下定決心轉換環境，為自己的人生來個大掃除。當時她主動向上司提出減薪三成，從全職員工轉為自由工作者。

沒有正職的穩定收入、員工福利，她不諱言「最初很害怕，一下子失去安全感」，故她出發前已儲好6個月的生活備用金，以防期間零收入；又為自己開拓新的收入來源，經營自媒體、做小生意。她亦成為斜槓族，靠寫廣告文案、公關及市場策劃等來維持遊牧生活開支，高峰期每月收入可達5萬元，淡季時收入雖只得1萬多元，但拉長補短，日子仍過得不錯。尤其她多在消費低廉而生活質素不錯的東南亞地區遊牧，以泰國帕岸島為例，她住獨立度假屋，連同衣食住行等每月開支約1.2萬港元，在香港單是一人單位的租金都接近萬元，難怪近年泰國、印尼等地成為遊牧熱點。

物價低生活好 印尼泰國成熱點

遊牧民的工作模式多元化，除了像Kristie般的自由工作者，亦有從事線上授課、設計、電商、編程等可遙距工作的人員，亦有企業因行業特性，全職員工也可全程遙距辦公，例如在web3.0行業工作的Kate。Web3.0是基於區塊鏈技術的去中心化互聯網，NFT、加密貨幣、元宇宙等近年熱門的科技概念，都是建基於web3.0技術上的產物。

今年24歲的Kate，大學畢業後當了1年職業治療師，發現自己不喜歡在固定地點和時間工作，嚮往數碼遊牧邊旅行邊工作的自由。本身對加密貨幣有興趣的她，遂轉行投身web3.0，從事行銷、營運區塊鏈項目等工作，平時主要透過線上與同事溝通。「Web3.0的公司較國際化，員工來自世界各地，大部分沒有實體辦公室，很多時候員工只能選擇遙距工作。」

如像經歷過3、4 種不同人生

她每次到不同地方參加研討會，完成工作後就會在當地逗留1至2星期，足迹遍佈日本、泰國、澳洲、新加坡、法國等。雖是全職員工，卻沒有固定辦公時間，有時全日都毋須打開電腦，可到處觀光，有時卻需要無間斷見客、開會，「我們這一行，隨時隨地都要工作」，因此每次出遊，她都會帶備電腦、有線耳機和充足的流動數據。試過在澳洲動物園看動物時，突然要開會；又曾在韓國逛街途中突然要處理工作，回過神來商店已關門得七七八八，與想像中遊牧那種優哉游哉的生活截然不同。口裏經常掛着「工作為先」、「有自律才有自由」的Kate不諱言，即使美景當前也未能完全放鬆欣賞，「我覺得不可以因為你的工作地點不在一個固定地方，而讓人覺得不專業；應令人相信你無論在哪裏都能完成工作，而且有質素，毋須他人遷就，這樣才可長久維持這種生活方式」。

數碼遊牧有苦有甜，但兩人都說踏上這條路後就回不去了。翻閱今年Kristie在書展出版的遊牧遊記《從遊牧，去找心中的那一片海》，她在路上遇過每年只工作兩季的美國夫婦，帶同小朋友流浪世界的遊牧家庭，林林總總的生活方式均為她帶來衝擊，「我在香港認識的人，很多都是一個人生走到最後，但在遊牧結識的人，他們都經歷過3、4種不同人生」，每段人生都有引人入勝的故事。踏上遊牧之旅，開啟第二人生，她們的生命之書，又增潤了幾許難忘經歷。●

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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