飄洋過海 「簡單美」不變 Chubby Hearts設計師：揭示城市深與廣

【明報專訊】巨型紅心設計裝置「Chubby Hearts」從倫敦「飄洋過海」，懸浮在香港各處，在高樓大廈映襯下靈犀顯眼，為城市景觀帶來另一抹紅。裝置隨天氣升高降低，搖曳在風中，就似跟着城市節拍擺動，牽引觀眾。本報專訪Chubby Hearts設計師及藝術家Anya Hindmarch，了解她背後的設計理念。

大倫敦版4倍 「港在心中地位特殊」

Chubby Hearts是Anya Hindmarch寫給倫敦的情書，是她對倫敦愛的宣言。但向來涉足時裝及飾物設計的她，為什麼會做起戶外藝術裝置？她認為時裝和藝術一樣可以改變人們情緒，讓人變得開心，因此她開展了Chubby Hearts項目，目標簡單直接，就是藉此傳播愛和引人微笑。飄浮紅心在2018年率先出現在西敏主教座堂（Westminster Cathedral）、萊斯特廣場（Leicester Square）等地標上，其後在2019年和2022年再現倫敦，今次是Chubby Hearts首次飄出倫敦，抵達香港。經過前3次展示，Anya Hindmarch依然忠於最初，沒有為香港版裝置添加額外元素。她認為愛是一種世界通用語言，具包容性，心形如是，她期望「簡單就是美」，只要能讓人微笑便足夠，因此決定裝置保持不變，是名副其實「賞心悅目」。

Anya Hindmarch選址香港同樣出於她對這城的喜愛，原因可追溯至30幾年前她與香港建立的情感，「我很喜歡香港，大概20歲的時候已經來過這裏，之後又在香港開設了海外首間（自家品牌手袋配飾）分店，所以香港在我心中有特殊地位」。她又稱，香港新舊兼容，感覺任何事情都可能發生。因應佈置場地和環境轉變，她特別為香港帶來比倫敦版本大4倍、直徑長12米的Chubby Hearts，在中環皇后像廣場花園每天固定展出。Anya Hindmarch說：「你想像上面的空間，需要很多東西才能填滿它，所以把裝置做得更大感覺更合適。」的確，在酒店、銀行大廈包圍之下，紅心顯得渺小。離遠望去，觀眾與紅心的互動更甚有趣。開幕當天正值情人節，有情侶手捧鮮花與紅心拍照，又見一家大細合力用手砌出心形，亦有打工仔獨坐一旁望着裝置吃午餐。看到他們臉上的笑容，當刻應有被那顆巨型紅心打動。

此外，多個直徑約3米的「迷你版」飄浮紅心亦會在港九新界16處地點「快閃出沒」，包括大埔林村許願廣場、大澳、廟街、中西區海濱長廊、山頂廣場等。Anya Hindmarch指出，項目特別之處在於揭示城市特點，「我們選擇的地點有些是現代的，有些是傳統、本土的，展現城市的廣度和深度、香港的多樣」。賞心悅目後游走當區，恰巧迎合城市散步的熱潮。她當天親自到旺角花墟觀察，亦表示最令人印象深刻的不一定是皇后像廣場花園最大的那個，而要看裝置與展覽位置融洽的運作方式，就像情人節到花墟看見紅心的體驗更為獨特。共同策展的香港設計中心業務發展及項目總監林美華補充，城市風景線是展覽選址的最重要考慮之一，項目與之相輔相成，但在研究展覽地點時亦要考量人流管制、天氣、風力等因素，最終由三四十個心儀地點，篩選至現時的16個快閃位置。

高度取決天氣 團隊長期協助

當日下午在皇后像廣場花園尤其感受到裝置受天氣的影響，縱使只是拂起陣陣微風，但裝置已降到離地面2米至2.5米的距離。Anya Hindmarch稱氣球裝置背後操作相當複雜，又形容裝置像放風箏一樣，在不同日子和地點，放飛高度會有所不同，取決於天氣情况，故此需要技術團隊長期在旁協助。盼望有天紅心免受天氣限制，乘風飄揚。

Chubby Hearts Hong Kong

日期：即日至2月24日

地點：中環皇后像廣場花園及各處

（留意網站時間表）

詳情：shorturl.at/FPW16

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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