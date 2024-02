Mark Knopfler結他拍賣 8730萬元擁抱搖滾傳奇

拍賣行與Dolby Atmos及Neumann在總部特設沉浸式音響空間,播放港人熟悉的Your Latest Trick。圖中的黑白人像由Sarah Askaroff拍攝,來自他在2008年Kill To Get Crimson Tour的演出,用上拍品之一1959 Vintage Gibson Les Paul Standard演奏。估價:30萬至50萬英鎊(約296萬至494萬港元),成交價:693,000英鎊(約685萬港元)(Dawn Hung攝)

【明報專訊】對結他有研究的人可能認識英國音樂家Mark Knopfler的名字;不過,就算對音樂不太熟悉,只要你曾在1990年代追看《壹號皇庭》電視劇,也一定能哼得出他的作品,主題音樂正是出自Mark Knopfler的樂隊Dire Straits的名作Your Latest Trick。早前佳士得於倫敦舉行Mark Knopfler結他珍藏拍賣會,將他120多件結他及音響收藏公開拍賣,並撥出四分之一收益作慈善用途。大部分拍品的估價只為數百至萬多英鎊,但拍場競投激烈,最終全部拍品成交,其中由結他工匠John Suhr 製作的1988 Pensa-Suhr MK-1和是次焦點1959 Vintage Gibson Les Paul Standard,便分別以504,000英鎊(約498萬港元)和693,000英鎊(約685萬港元)成交,總成交額更高達8,840,160英鎊(約8730萬港元)!

現年74歲的英國結他手、歌手Mark Knopfler,除了因為是Dire Straits的創團成員而聞名,其簽名式指彈(finger picking)而非撥片方式的彈奏,以及身為左撇子卻以右手彈奏等特點,皆讓他有別於其他搖滾結他手,更被音樂雜誌Rolling Stone譽為世上最具影響力結他手之一。除了Dire Straits多首名曲如Sultans of Swing、Walk of Life及Money For Nothing,他在獨立發展後的作品如用作Local Hero電影主題曲的Going Home、What It Is與Sailing to Philadelphia,都是經典作品。

藏品價值 與曝光場合掛鈎

樂器拍賣跟其他類別拍賣的最大分別之處,除了是藏品本身的罕有度(如特別型號及品牌),另一着眼點是樂迷效應,就像這批Mark Knopfler收藏品的價值,便與其曝光場合如音樂錄像或演出等掛鈎。出道約50年的Mark Knopfler,經歷過樂隊Dire Straits的重組及解散,到1996年後個人發展時的多場重要演出,為這些不同時期的樂器收藏增添附加價值。系列中也有不少他的二手收藏,如曾為Chuck Berry擁有的1958 Gibson ES-350T,或英國搖滾樂隊Status Quo創隊成員Francis Rossi的circa 1976-1977 Travis Bean TB1000 Artist結他,便是當中例子。此外,亦有不少廠牌為Mark Knopfler度身訂做結他,如由航空工程師Charles Kaman與Ovation Instrument合作設計的Adamas型號6弦及12弦電木結他。而對他來說別具個人意義的,則有他15歲時由父親以50英鎊購入的1963 Höfner Super Solid。

沉浸式音響空間 享經典名曲

拍賣會舉行前,佳士得在倫敦總部舉行展覽,除了在會場舉行Mark Knopfler與著名音樂記者Paul Sexton的對談,亦與Dolby Atmos及德國Neumann合力設置沉浸式音響空間,播放港人熟悉的Your Latest Trick。此外,展內亦另闢一隅,展示Money For Nothing音樂錄像及當中所用的1983 Les Paul Standard '59 Reissue電結他。

古典手法演奏搖滾樂 音質與別不同

每個樂手,都在追尋某一種聲音特質。佳士得樂器部顧問Kerry Keane詳細解釋Mark Knopfler藏品的特別之處︰「是次拍賣品合共122件樂器,以結他為主(22款為原聲結他,90款則為電結他),並有小量擴音器(共10座)(按︰展覽開幕當日臨場新增至123件)。他演出的獨特之處,在於用上拇指、食指和中指彈奏,很多時也會用上較古典的Carcassi手法來演奏搖滾音樂,成就其獨特風格,彈撥出與別不同的音質,特別是反覆演奏的部分。當然,他也會為了追尋不同音質而購入不同結他,但從他的結他擴音器選擇,可見他對純淨音質的偏好。如藏品有兩部由Fender早期推出的擴音器Vibrolux及Tremolux(即目錄中的1953 Twin-Amp 5C8),便能反映這種傾向。結他外觀方面,則沒有特別風格,反而有顏色偏好。Mark Knopfler成長時期的音樂英雄是Hank Marvin,便常用紅色的Fender Stratocaster。」

拍品多以估價10倍金額成交

佳士得過往曾舉行多次結他拍賣,如2019年Pink Floyd主音之一的David Gilmour,又或是2021年Nile Rodgers的藏品。不少人都會將生活及成長的重要時刻與音樂掛鈎;而今次拍賣會的藏品,也象徵Mark Knopfler的多個重要時刻。佳士得名家私人珍藏及莊園宅第拍賣總監Amelia Walker認為︰「現時他常用到的結他約有20支。今次拍賣的每件樂器,都很容易追溯到大家小時候看過的一次演出、聽過的一首歌曲,或看過的音樂短片,這就是它們的特別之處。如1983 Les Paul Standard '59 Reissue便是Dire Straits在演奏Money For Nothing和Brothers In Arms這兩首歌時用到。他在1984年Montserrat的錄音室所彈奏的音色,是不能複製的。除了名家之作,今次拍賣亦有不少Mark口中的cheap guitar,是他創作時需要特別音質而購入,都是重要的老式樂器,同具市場價值。」這次拍賣品的估價低至300英鎊(約2980 港元)起,原意是令更多人有機會收藏音樂歷史的一部分,但拍場反應遠超想像,不少拍品均以估價10倍以上的金額成交,足證Mark Knopfler的魅力。

文:Dawn Hung(mr.misterdawn@gmail.com)

設計:賴雋旼

編輯:梁小玲

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 收藏]