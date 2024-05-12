ways of seeing：外傭圖文集訴鄉愁 冀詩畫破成見 「我們不只是傭工」

Maria最難忘的是她與團隊在香港大學進行編輯會議，將所有詩和相片打印出來貼在牆上，為它們按「Ingat」一詞象徵的不同意義分類。（受訪者提供）

Khristel曾有個交往逾10年的男友，分手後Khristel傷心欲絕，開始參加不同活動，接觸到透過攝影為女性充權的非牟利機構Lensational，從攝影中學習自我療癒，學會自愛。（姚超雯攝）

圖文書集Ingat: An Anthology of Works By Migrant Domestic Creatives In Hong Kong的封面包裝模仿「balikbayan box（回家的箱子）」，將外傭的詩和攝影作品分成5個章節，除了講述外傭離鄉居港的經歷，也展現他們另外一面：不只會做家務，還愛藝文創作。（姚超雯攝）

Khristel拍攝其菲律賓裔僱主抱着女兒的相片（左圖），與友人Zam只能用FaceTime跟生病女兒通話的相片（右圖），對比居港菲傭與菲裔家庭享受天倫之樂的異同。（受訪者提供）

【明報專訊】假日走在旺角或者中環街道，總會看到一群家務傭工在打包紙皮箱，三兩下手勢就將膠紙黏好，如此駕輕就熟，可以想像他們來港多年，心裏多麼惦記家鄉。在菲律賓，那大個包裹叫「balikbayan box（回家的箱子）」。周日通常是外傭休息的日子，今日母親節，她們當中多少人能回家見母親，又多少人能與子女團聚？一群居港家傭藉他們創作的詩句和相片寄意，盡收思鄉之情於一個印有「Ingat」膠帶的另類balikbayan box中，他們在這紙盒擺放了什麼？

「Ingat」指照顧自己 封面取材回家紙箱

打開紙盒，是今年1月出版的中英語雙譯香港家務移民工圖文書集Ingat: an Anthology of Works by Migrant Domestic Creatives in Hong Kong，收錄菲傭、印傭等的圖文作品，封面以balikbayan box的概念設計。記者訪問了3名有份參與其中的創作者跟編輯，臨別時她們總愛以「Ingat」一詞代替「Goodbye」。「Ingat」解釋多樣，在菲律賓語中指「照顧好自己」，除了是家人對她們遠走他鄉的寄語，也包含她們每次寄包裹給家人的美好祝願；印尼語亦有這詞，指「記住」。

記者好奇balikbayan box裏面裝什麼，其中一名創作者Khristel Mae Dacanay Alterado說：「會放朱古力、午餐肉等等，因為這些在香港買便宜一點，在菲律賓卻是奢侈品」，她想跟在菲律賓的家人分享她在香港享受的一切。

至於Khristel藏在書集裏的是她拍的5張相片。Khristel談及攝影，講得起勁，說她於2017年買下第一部相機，也是至今唯一一部。她初時只愛拍攝大自然、建築和死物，至第三波新冠肺炎爆發時，她不幸染疫，留院醫治19日後，看待事物的角度大幅轉變，「我比以前更多觀察和注意別人的情緒」。

Khristel其中一組收錄於書集的相片名為「Untitled 無題」，原本是Khristel的作品系列A Tale of Two Filipinos 其中兩張，相片對比了兩對菲裔母女的相處情况。一張是Khristel拍攝其菲裔僱主抱着女兒的相片，另一張則是朋友Zam跟身在醫院的女兒視像通話，分別在於一對母女的距離觸手可及，另一對則只能隔着電話遙遙相望，兩者同樣表達舐犢之情。相片的色調看起來冰冷暗沉，但從兩名母親關顧的眼神能看出她們對女兒的愛，就如同Khristel對其家人的愛般。

菲國教英語薪低 為生活赴港

在Khristel的朋友圈子，Khristel是唯一單身者，她說在港當家傭的朋友大多結了婚，生了孩子，「當她們留自己的孩子在家，托親友看顧，她們仍要照顧別人的兒女」，這個情况對單親媽媽Zam來說尤其艱辛。Khristel記得Zam提過，因為無人可固定照顧Zam的兩個女兒，她們一直要搬家。無論是Khristel的經歷，還是她拍的照片，似乎都離不開「照顧」和「家庭」兩詞，這構成書集主題「Ingat」的意義。

據入境事務處統計，截至2023年年底，香港外籍家庭傭工有356,231人，其中近20萬人從菲律賓來港，佔所有外傭中的一半。Khristel說，她不少菲律賓同鄉為養活家人，孤身來港做家務傭工。

37歲英語教學學士畢業的Khristel夢想是到加拿大生活，「我當時認為去加拿大最容易的方法就是經過香港（獲得簽證）」。Khristel原本在菲律賓一所私立學校教英文，2011年她決定獨赴香港做家庭傭工時，身邊人大為詫異，問她為何放棄教席，到香港做家傭。她告訴記者：「你知道嗎？我們在菲律賓並不富裕，我是家中長女，雖然我的父母沒有迫我，但我覺得有義務要回報他們，照顧我的弟妹。」

Khristel依稀記得2008年她在菲律賓學校教書的月薪為6000菲律賓披索（約港幣800元），她賺到的錢都用來供弟妹讀書和應付家庭開支，光是生活已很吃力，更別說有閒錢到處遊玩，「菲律賓很大，但去好地方都需要錢，例如公園和名勝，要付入場費。但這裏（香港）就不一定（要付費才能享受娛樂）」。財政窘困以外，Khristel的工作也很困身，「我需要做很多paper work（文書工作），整所學校只有我一個英文老師，（獨自）教大約200人，很多測驗考試，還要舉辦學校活動」。雖然Khristel享受教學，但為了更好的生活，她還是離鄉別井到香港。

寫詩記防疫歲月 最辛苦「無喘息空間」

Maria Nemy Lou Rocio於2017年來港做家傭，原因跟大部分菲律賓同鄉一樣，「為了我的家庭有一個更好的將來」。Maria原本在菲律賓做小生意，她與丈夫一直想有一間自己一手一腳搭建的房子，但在菲律賓賺到的錢遠遠不夠他們實現夢想。

Maria試過長近5年沒回鄉休假，疫情期間更是經歷了難熬的日子，讓她感到辛苦的不是工作壓力，而是香港沒有空間讓她喘息，促成她寫下其中一首收錄在書集的詩《Once Upon a Time 從前》：

Once upon a time,

This empty space was filled

By chorus of laughters and

Endless stories, real and surreal

Where happiness was uncuffed

By distance, nor isolation, nor a cloth

When freedom was within our grasp

And each tomorrow was certain

When silence meant solace

And the night, a prelude to comfort

Now the deafening muteness echoes

Only memories of undaunted yesterday

Once upon a time,

Once

upon

a time.

2021年建移民工寫作平台

Maria說新冠疫情期間，社交距離措施如限聚令迫使她留在家裏，不能外出與朋友相聚，「我的（人身）自由受到限制，我想在假期做的事被拒（withhold）」。詩中特別提到沒有隔離，解開了「快樂」的手銬，自由觸手可及，因為疫情期間，人們被口罩遮蓋笑容，去餐廳吃飯被玻璃分隔，快樂不再。

她笑言新冠疫情是她寫詩的高峰期（peak），因為寫詩是她抒發情緒的途徑，「抒發我被限制外出（的無奈），我渴望自由，我想要一個安全的空間表達感受」。因此，她在2021年與友人成立了香港移民工寫作平台Migrant Writers of Hong Kong。

嘆耕耘無人知 曾自卑瞞工作

Maria認為部分僱主只視家傭為「工人」，沒當她們是家庭的一份子，於是她又寫了一首詩《Sacrifice 犧牲》。詩中提到外傭日復日耕耘，僱主卻無動於中，無視她們的存在和努力，也不理會她們的絕望，「Where landlords knew very little of it/ They are but blindfolded to my existence/ Neither do they care with my silent battles/ Nor they have felt my forlorn heart」。

她說她初任家傭，難取得僱主信任，甚至感覺僱主根本沒在聽她說話，她努力良久才能跟僱主有效溝通。

Maria坦言她初來港時，會向朋友隱瞞其外傭身分，現在她從工作找到自己的價值，為其工作感到驕傲。她希望透過外傭寫的詩和攝影作品告訴大眾他們在傭工身分外，還有其他專長，「我們不只是家傭，我們不只是清潔廁所的人」。

2021年Maria認識了社區藝術教育實驗平台be/longing聯合創辦人Christine Vicera ，並告訴Christine她想出版作品選集的計劃。在Christine的幫助下，Maria與其他移民工創作團體，包括透過攝影為女性充權的非牟利組織Lensational合作出書，Christine主要負責編輯工作。

菲裔的Christine是香港永久性居民，她知道不少外傭來港的時間比她長，但受入境條例限制，居港7年也不能成為永久居民。她雖沒這煩惱，卻面對身分認同問題：「有時我覺得不被港人接納，有時則不被菲律賓人接納。」Christine說文字和相片無分種族、國籍，能連結所有人，她希望讀者持開放的心閱讀作品集記錄的故事，「我認為讓香港變好的是這裏的人，包括家傭，不是特定一個群體，而是所有人一起構成香港社會」。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 周淑樺

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