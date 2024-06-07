「Less is a Bore」 鑽研複雜機械美 高技派構築未來

圖為位於港鐵天后站兩個出口之間、私人屋苑栢景臺的樓梯入口上架起的桁架。有趣的是，栢景臺的桁架沒有遮陽擋雨的作用，只是一個裝飾。（朱安妮攝）

大埔富亨邨商場的中庭上蓋，由漆上綠色的太空桁架模組構成，結構由4組位於角落的三角架支撐。（馮凱鍵攝）

中環匯豐總行大廈最具標誌性的元素為左右兩邊如樓梯架的垂直桁架結構。它們充當結構的幹部，幹部又發展出支撐樓板的三角形橫向桁架。（作者提供）

恒豐中心的升降機外露於大廈的角落，展示建築物的垂直動線之餘，呈現了富未來感的機械美學。（朱安妮攝）

【明報專訊】在後現代建築的論述中，其中一句座右銘為「Less is a Bore」（少即是悶）——這是從經常與現代主義掛鈎的「Less is More」（少即是多）中二次創作而來的批判，由建築師文丘里（Robert Venturi）在他的著作Complexity and Contradiction in Architecture中提出。在一片批判現代主義「納悶」的氛圍下，不同後現代建築分支以不同方法回應：上篇提到古典復興（classical revival）一派回到過去，擷取裝飾元素為建築外表添上細節，而這篇的焦點高技派（high-tech）則歌頌未來，強調當代建築的複雜，並以機械美學作為主調。

【後現代建築在香港系列之二】

巴黎「鐵籠」 多彩管道生趣

佼佼者有巴黎的龐比度中心（Centre Pompidou），其最大特色就是將複雜的結構及機電系統，如實呈現於建築外部。中心外表猶如鐵籠，由白色的鋼製桁架（steel truss）及鋼索交叉支撐（steel cable cross bracing）組成，結構之間佈滿五彩繽紛的「管道」，為整棟建築物增添不少趣味。這些「管道」以紅、黃、藍、綠4種顏色區別，分別代表輸送空氣、電力、水，甚至是人流——如升降機及扶手電梯等。

龐比度中心在1977年落成，是當時奠定高技派的重要建築。項目的建築師Renzo Piano及Richard Rogers後來自立門戶，設計出不少結構新穎而具玩味的地標。此外，他們的同儕如英國的Norman Foster和Nicholas Grimshaw等亦憑藉高技派的設計手法，在1980年代走上世界舞台。

位於中環、1985年落成的匯豐總行大廈，是奠定Norman Foster作為高技派，以至是整個建築領域中領導地位的重要項目。匯豐總行最具標誌性的元素，相信是左右兩邊如樓梯架的垂直桁架結構。它們充當結構的幹部，幹部又發展出支撐樓板的三角形橫向桁架。服務空間如走火樓梯、洗手間等置於左右兩邊，從而騰出中央的無柱空間作辦公室。建築物外表如實地反映以上結構及空間邏輯佈局，至今仍然在芸芸玻璃幕牆大廈中顯得獨一無二。

通風井站立 太空桁架「露骨」

除了像匯豐總行般的「明星」建築之外，高技派的影子也遍佈香港不同地區，如佐敦的恒豐中心，便以一對鮮明的紅色通風井，穿過彎形的懸垂玻璃幕牆，成為商場正門門廊。此外，由建築師嚴迅奇設計的九龍塘建新中心，除了立面上的圓形窗予人太空船之感，建築物的角落位置同樣找到從地上冒起、別樹一格的通風井設計。

此外，常見於體育館、商場等樓底高而大面積空間的太空桁架設計（space frame），同樣可視為受高技派影響的流行結構美學。筆者印象較深的兩個例子，是大埔富亨邨商場的上蓋，以及位於港鐵天后站兩個出口之間，私人屋苑栢景臺樓梯入口上架起的桁架。有趣的是，栢景臺的桁架沒有遮陽擋雨的作用，純屬裝飾。

「形式追隨功能」 過度設計增成本

高技派建築透過呈現複雜的建築系統而成的「機械美學」，某程度上符合建築師Louis Sullivan早在1896年提出的原旨「form follows function」（形式追隨功能），不過這種設計方式的明顯弊處，就是令結構過度設計，繼而令建築的經濟及環境成本大增。

在今天講求結構效能（structural efficiency）的前提下，高技派建築師也從當年龐比度中心、匯豐總行大廈的奔放，轉向服膺於當下更「簡約」的形式。

文：陳卓喬（Jefferson Chan）

戰後建築研究檔案（FAAR）成員

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]