e新品：Samsung煲劇最強AI筆電 離線翻譯字幕

【明報專訊】Samsung繼早前推出AI手機,最近再推出AI筆電Galaxy Book4 Edge,有14、16吋兩個版本。新機主要採用Snapdragon X Elite處理器,不但支援更多AI軟件,部分AI功能更可離線使用,例如即時影片翻譯字幕功能Live Captions,用家只需按下機上專屬AI按鍵,即可在任何程式中為不同語音自動生成字幕,對於愛煲外國劇集的用家十分有用。另一內置的Cocreator程式,可把草稿和文字變為藝術創作,或輸入文字指令來創作全新設計。

廠方亦與Microsoft合作,為新機的Windows界面引入名為Copilot的AI輔助工具,用戶可透過語音指示Copilot去設定鬧鐘、查找聯絡人及發送信息等。此外,Link to Windows功能可將手機連上Galaxy Book4 Edge,並可將手機Circle to Search with Google的搜索結果同步顯示在電腦屏幕上,再將內容直接貼到文件中。

硬件方面,Galaxy Book4 Edge採用支援10點觸控的Dynamic AMOLED 2X抗反射屏幕,可減少眩光,配合Vision Booster功能,就算在戶外都能清晰看到內容。屏幕支援120Hz刷新率,用來打機或睇片都適合。電量方面,16吋版本提供22小時的影片播放時間,並支援快充,約30分鐘便可將電量增到40%。●

Samsung Galaxy Book4 Edge

處理器:Snapdragon X Elite

X1E-80-100起

顯示屏:2880×1800像素AMOLED(14吋或16吋)

記憶體:16GB

儲存容量:512GB起(14吋)/1TB(16吋)

體積:312.3×223.8×10.9mm(14吋)

355.4×250.4×12.3mm(16吋)

重量:1.16kg / 1.55kg

售價:$11,980(14吋)/ $14,680(16吋)

網址:www.samsung.com/hk

文:吳一鳴