【紐約】挑戰姿態的陶罐

【明報專訊】在1970年的紀錄片With These Hands: The Rebirth of the American Craftsman(以雙手:美國工藝匠人的重生)中,Toshiko Takaezu站在陶輪前拉坯,一頭黑髮鬆鬆紮在腦後,她穿著一件深色袍,粗壯有力的手指把陶土拉高、打開、收緊。在巨大的陶罐僅剩掌心大小的開口時,她往裏扔進幾顆搓圓的陶土塊,最後把罐口完全封住,陶罐頂部就像打發的奶油般,留下一個小巧的尖頭。在燒製完成之後,搖晃陶罐,被封在內部的陶土珠子在罐壁滾動,發出細微的響聲。

這是日裔美國陶藝藝術家Toshiko Takaezu(1922-2011)的代表作品之一Closed Form(封閉形態)。封口的做法令陶器不再只作為實用器皿,成為以陶土為材料的雕塑。她的Closed Form系列陶器,有些只有洋葱大小,小巧精緻,有些則有成人身高,挑戰拉坯的技術極限。往陶罐中扔陶土珠子這一靈感來自一次意外。有一次,她在密封罐口前不小心讓一塊陶土掉進罐身,發出聲響。她繼續這種做法,有時候把陶土珠子包在寫有字的紙中,或者在陶罐內部刻字。這樣的操作有點像遊戲,紙在高溫燒製過程中化成灰,陶罐裏的字也會永遠保持神秘。

Toshiko生於夏威夷,父母是來自日本沖繩的移民,陶藝作品最為知名。今年3月中開始,位於紐約皇后區的野口勇美術館(Noguchi Museum)舉辦Toshiko迄今為止規模最大的個展,共展出200多件陶器、織物、抽象畫等,包括她從學生時代到晚年橫跨70多年的職業生涯作品。

Toshiko作品風格以大地色為底色,兼有明亮的綠色、紫色、橙色、紅色等大膽用色,釉彩如同書法潑墨,大氣磅礴。她的陶藝作品經常成組出現,在戶外展示,與自然景觀融合,有時候也配以織物和抽象畫展出。例如,展覽中有一塊她織的棕色羊毛地氈,大大小小的陶罐錯落排列,像野地上的石頭和南瓜。她的畫也是,儘管媒介不同,但和她的陶器有着一致的用色和審美趣味。

她的另一系列代表作品是直徑半米左右的球體,取名Moon(月亮)。兩個「月亮」放在白色吊牀上展出,壓得低低的,月球的重量通過織物的變形而具象化。這個組合形式,原本是她為了讓陶器在燒製前乾燥的過程中,保持球形而想出來的臨時辦法,後來這成為展出「月亮」的經典形式。

日裔陶藝藝術家可能容易被期待展現禪意、平靜和古老的傳統風格,但Toshiko顯然不同。她的陶器,包括果斷的釉彩上色和製作巨大陶罐的技術突破,展現出強烈的個人意志和挑戰性的力量。陶器的曲面成為她獨特的畫布。

文:林綺晴

(織物藝術家,常駐紐約)

