人犬相守見證時代洪流 管虎《狗陣》：邊緣人生的隱喻與詩意

【明報專訊】病房內,兒子看着垂死的父親,糾結着是否要替父親拔掉氧氣喉,減少痛苦;病房外,人們在廣場上歡聚,為奧運會倒數。「十、九、八……」煙花在西北小城的上空綻放,父親的呼吸逐漸減弱。自此,在這片荒涼的戈壁上,只有黑狗與他作伴。

游走西北荒漠 「截取一段人生」

導演管虎新戲《狗陣》,講述從監獄假釋、返回故鄉卻被人群拋棄的二郎(彭于晏飾)與被追捕、被嫌棄的「黑狗」(小辛飾)的故事。人與狗、父與子、飛速發展的時代與遲滯不前的小鎮……管虎希望透過《狗陣》,將觀眾帶去2008年的西北荒漠,「截取一段(二郎的)人生」。

時間拉回到2008年。巴士搖搖晃晃地行駛在戈壁上,上面載着出獄歸家的二郎。巴士側翻、乘客刁難、警察盤問……面對外界發生的一切,他始終沉默寡言。回到家鄉後,面對村民的排擠、仇人的挑釁、父親的目光,他仍然一言不發。10年的牢獄生活,讓二郎與外界早已脫節,主動沉默與被動失語背後,是游走人群邊緣的他對人生的無奈妥協。

「當人生遭遇突如其來的災難、悲傷、巨變時,很多人都會進入暫時的失語狀態。」管虎說。當二郎出獄後,發現自己已經「趕不上時代的列車,處處被輕視,自然會陷入自閉和失語——因此,他和狗親近,因為這樣的交往不需要語言」。沉默的二郎,遇上一條同樣沉默的黑狗——在為「淨化城市環境」而發起的捕捉流浪狗行動中,被認為有狂犬病的流浪黑狗,不斷被人們厭惡和驅逐,和二郎一樣,在邊緣游走。

人與狗的互相救贖

二郎與狗,不禁令人想起二郎神與哮天犬的神話。神話裏,哮天犬是二郎神隨身攜帶的神獸,輔助他狩獵衝鋒、斬妖除魔;電影中,黑狗與二郎,卻更像是平等的朋友。管虎解釋:「我把牠當人拍,牠不是主角的寵物,而是主角之一。牠不會被馴服,甚至對人類有些抗拒。牠和他從一開始的對手,到慢慢相識相知,最後互相扶持。和人和人交往一樣,是兩個孤獨的心靈的相遇」。

兩顆心靈的碰撞,成就了《狗陣》的故事。在早前的第77屆康城影展,《狗陣》獲得「一種注目」(Un Certain Regard)單元最佳影片;飾演黑狗的小辛,也獲得「狗狗金棕櫚」(Palme Dog)評審團大獎。除黑狗以外,片中還出現上百條狗。片中一幕,二郎騎着電單車,載着生命垂危的黑狗從荒漠走過狗陣,上百條狗圍在他們旁邊,注視他們離去,場面震撼,一度令康城評委和觀眾懷疑是電腦合成。

但在管虎眼中,拍攝狗卻並不是一種挑戰,「(拍攝狗)是一件樂趣橫生的事。我養了5隻狗,我對狗了解比誰都深」。電影創作於疫情期間,狗安靜的陪伴,帶給管虎很多力量,亦讓他發現,人和狗之間有一種不需要語言的、特別的溝通渠道。因此,他下定決心,「這個故事,得拍」。

沉默的人、沉默的狗,在轟鳴的時代列車中,顯得更加淒涼。和人與狗一同被拋下的,還有故事發生的西北小鎮,管虎說,多年以前到訪西北,給他留下很深的印象:「西北曾經是汽車樞紐,有許多繁華的小鎮。但在火車運輸發展後,所有人都搬離。」失去人類活動後,昔日繁榮的小鎮變得荒涼,只有建築仍然矗立在原地,「你會感覺這些建築是會說話的,有溫度、有故事」。

魔幻現實主義基調 拍普通人處境

影片中,破敗荒涼的小鎮,漫天風沙的戈壁,與顏色鮮艷的「講文明、迎奧運」標語形成鮮明對比。管虎將故事放在2008年,「那是中國社會變化最劇烈的一年。北京奧運會、汶川地震……中國起起伏伏。在這樣沸騰的一年,大城市的人可能在酒吧,在歡慶;但在山區呢?戈壁灘呢?普通人呢?」他希望通過《狗陣》,探問加速發展的時代下,普通人的處境。

小鎮要翻新、流浪狗要管制、奧運要迎接……二郎和狗像是被捲入時代洪流中的見證者、參與者,甚至是格格不入的被放逐者。因此,普通的他們只能麻木地經歷這一切:直到父親離去,二郎與父親的關係依然沉默而疏遠;喜歡的女孩草草出現又離去,愛情還未開始便已經結束;唯一的朋友黑狗,也在車禍後慢慢死去。二郎的故事,像是掩埋在宏大敘事下的時代悲歌。

然而,管虎的目光並不止於此。畢竟,當鏡頭拉遠,人類只是戈壁上的一粒沙塵;人類的喜怒哀樂,在地震、冰雹與沙塵中,全都如此脆弱。因此,在影片末尾,小鎮上的人們放下奧運、放下工作、放下仇恨,傾巢而出,奔向戈壁灘上看日食的自然奇觀。動物園中的動物也紛紛出走,「佔領」城市,在人類的場域恣意生活。直到日食出現,世界變得昏暗,Pink Floyd的歌聲響起,「Hey you/out there in the cold/getting lonely getting old」……世界宛如一場幻夢。

「從一開始,這就不是一部現實主義電影,它的基調是魔幻現實主義,如夢如真,充滿着隱喻,營造一個詩意的世界。」管虎說。重重隱喻,觀眾也許無法盡然理解,但在管虎看來,《狗陣》並不是一部「觀眾導向」的影片。無論觀眾評價如何,體悟幾多,「聽自己從心裏流出來的聲音才是最重要的」。

