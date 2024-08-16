廣澤美術館 石木韻律融入庭園 建築幽藏茨城秘境

「炎之庭」與建築的邊界上，隈研吾保留了石頭最原始的樣貌，沒有經過太多的加工，就這樣倚在建築物的一側，錯落堆疊。

由師從日本著名庭園家重森三玲的齋藤忠一打造的主庭「淨之庭」（圖前方），承續老師常用的枯山水手法，接續由建築師隈研吾所設計的水盆及有着現代建築語彙的美術館（圖後方）。

【明報專訊】在世界各地有許多作品的日本建築師隈研吾，2021年於東京東北邊的茨城縣筑西市，又完成一件有趣的作品「廣澤美術館」，廣澤美術館作為私人美術館，展示着藏家各式各樣的收藏作品，像是在地出身的藝術家橫山大觀、板谷波山，出生於日本的法國畫家藤田嗣治，以及西洋畫家Georges Rouault、Bernard Buffet和日本洋畫家梅原龍三郎等人的作品。除了這些館藏藝術作品以外，更特別的是美術館的建築與周邊的庭園設計。

石頭堆疊成立面 弱化建築邊界

隈研吾擅長使用各種不同的自然素材來打造建築空間，而廣澤美術館以「石頭」作為主角，從日本全國蒐集了大約6000噸、1500塊自然石頭，來打造美術館的外觀。但並非過往那樣將石頭加工，作為建築立面結構性材料或者是裝飾性材料的方式去施作。這一次，隈研吾保留了石頭最原始的樣貌，沒有經過加工，就這樣倚在建築物的一側，錯落堆疊，也為這個沒有太多高低起伏的庭園，增加了不同的層次，說是建築立面，其實更像是庭園景觀的一景，弱化了建築在視覺上的衝擊，也弱化建築邊界，讓它們融進庭園，又或者是說隱藏在庭園中。而環繞建築周邊的3個庭園，更是讓人印象深刻。

木屋頂木平台 延伸入與出視野

兩座前庭是由隈研吾經常合作的園境師宮城俊作所創作的「寂寥之庭」、以草皮與雕刻作品為主體的「炎之庭」；而建築後方則是由師從日本著名庭園家重森三玲的齋藤忠一打造的主庭「淨之庭」。這3個庭園合稱「筑波野之庭」，再加上隈研吾利用石頭堆疊起的建築物邊界，讓建築也成為庭園內的造景，低調卻奪目。

進到隈研吾的木質感建築，單斜的木桁板屋頂延伸至內部的長形空間，室內沒有太多裝飾，除了館藏的藝術作品外，空間裏也點綴着由隈研吾親自設計的家具，折板形態的家具與建築利落的線條有着異曲同工之妙。再續走到美術館後方，接續外部的大木棧板平台與具現代感的大水盆，然後延伸出去的視野，是齋藤忠一的「淨之庭」。

水鏡映天與庭 連接傳統和現代

隈研吾刻意將木棧板平台與庭園之間的段差調到最小，讓人無論是視覺或是體感都離庭園更親近一些。一旁水鏡映着建築和天空，也映着周邊由齋藤忠一承續老師重森三玲常用的枯山水手法所創造出來的日式庭園，大片的砂紋與石塊繪出淨之庭的幽寂禪意，創作出獨有風味。傳統的庭園與一旁有着現代語彙的建築相輔相成、恰到好處。無論是坐在木棧板平台上的梳化上隔着靜謐水盆欣賞庭園，又或是實際走進庭園中遊逛，踩着石片感受空間，都讓人細細品味這個場域中的每個物件、每個細節、每個接續間的韻律。

前往廣澤美術館之前，以為是個規模不大的小型私人美術館，實際探訪之後卻意外地被那廣闊的風景所震懾，庭園與建築之間的和諧關係，相當令人感動。沒有誰特別突兀，也沒有誰被誰搶走了風采，在最恰當的位置上展現各自的精彩，或許也因為這樣，讓來訪的我們放慢了腳步，跟着建築與庭園所創造出來的氛圍，一起沉浸在這個極具詩意的氣氛中。

文、圖：李昀蓁

（東京建築女子，駐點東京的女性建築師）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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