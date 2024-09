周日話題：隨心捉精靈助出征 黎青龍：鍾意無得解

next

【明報專訊】黎青龍這天打着橙黄色煲呔,一身黑白相襯的西裝,一改以往打扮色彩繽紛的形象。他剛診完症,維持一本正經的模樣。辦公桌上擺着他的比卡超袋,袋子掛滿比卡超和卡比獸公仔,記者問他是否特別喜歡比卡超,他說:「我隻隻精靈都鍾意,特別鍾意佢(比卡超),(看上去)好乖仔。」那比卡超袋原來是去年他贊助出戰日本世界錦標賽的香港小精靈訓練員送給他的。

黎青龍是香港大學榮休教授,以及香港大學李嘉誠醫學院臨牀醫學學院內科學系名譽臨牀教授,亦是公認的肝臟科權威,膝下桃李滿門,立法會前議員陳沛然便是其一。這名肝臟專家近年與學生合著了不少有關新冠病毒的學術研究,其中關於疫苗的論文被輯錄成新書Understanding the Pandemic: Pathophysiology, Transmission and Treatment of COVID-19的一部分。新冠病毒會變型,各地斷斷續續出現新一波疫情。「到𠵱家仲有啊」,黎青龍說學術界有繼續研究新冠肺炎的必要。說到這裏,他語帶自豪地說:「我打了6針(新冠疫苗)中過0次,哈哈。」

等級第二高

現有7560精靈

筆挺有型的西裝下,藏着黎青龍一顆童心,從2016年Pokémon GO一發布就開始玩,「見人玩,覺得好玩就玩」,玩到現在等級49,現存7560隻小精靈。Pokémon GO的最高等級是50,從41等開始升到50等不是一件易事,尤其升上49等需要3000萬經驗值,相當於要捉3萬隻新小精靈。當記者驚歎黎青龍現存的小精靈數目之多,他立即更正:「(現有)很少,我收服了很多小精靈, 但多到要transfer,我的(小精靈容量)爆了。」

話口未完,黎青龍坐在醫院辦公室裏捉獲一隻紫色臭泥(Grimer),然後趕緊查看牠的CP值(類似對戰實力)。他共有7隻臭泥,各有不同造型,有的戴了一頂生日帽,有的則是全身綠色。小精靈形象之多變,就如黎青龍的彩色時尚一樣,記者好奇小精靈為何有多個造型,他說原因無法解釋。黎青龍一周在港怡醫院診兩日症,他說見完病人,有空檔便會掏出電話捉小精靈,「每日都玩」。到底Pokémon GO對他有何吸引?他說這也是一個無解的問題,「我不懂解釋,就只是喜歡」。

一面之緣捐一萬

「讓他們玩吧」

新冠疫情爆發以前,玩Pokémon GO挑戰道館要周圍去,一次黎青龍到近尖沙嘴天星碼頭的道館,碰見Pokémon GO世界錦標賽前香港領隊張樂行(Sam)。那是兩人唯一一次見面,黎坦言除了Sam以外,他從未見過其餘參加世界錦標賽的隊員,或其他線上結識的小精靈訓練員。去年Sam寫信給他,指有一班小精靈訓練員要赴日本出戰世界賽,卻沒有旅費,請他幫忙,黎馬上答應,資助他們一萬元,相當於他當時月薪約四分之一,「就讓他們去玩吧」。黎青龍為何二話不說就資助素未謀面的人?他說:「無得解。」也許對黎青龍來說,他一切行為都憑心而動,隨性而行,沒複雜的原因,正如他當醫生只是為了救人;當教授教書也是為了幫人一樣。

今年只有鄭業楷(蝦皮)一人出戰Pokémon GO世界錦標賽,他更勇奪冠軍,Sam今年沒再請求黎青龍資助,黎甚可惜,他看見有關消息,「我在奇怪為何他們不找我資助呢?」蝦皮成為世一,Sam說這冠軍也有黎青龍份。黎聽見這番話後笑言:「不太安樂,他們今年沒找我捐款。但好多謝他們幫我賣好多告白(廣告)。」未見蝦皮其人,先聞其名,黎青龍問記者:「你知道為何蝦皮叫蝦皮嗎?」原以為他要解惑,他卻說:「我不知道,但有朋友說蝦皮可能是happy的意思。」

今年無資助港隊

「奇怪為何不找我」

蝦皮現時16歲,在平行時空,16歲的黎青龍獲香港大學醫學院破格錄取。他那時早已立志做醫生,說「不行就讀多年」,從沒想過行醫以外的選擇,遑論若Pokémon GO當時推出並舉辦世界賽,他會否想做電競選手。黎青龍玩了Pokémon GO 8年,未曾與玩家對戰。他說不敢像蝦皮一樣出外比賽,因為他討厭跟別人鬥的感覺,「我怕會輸,輸了會很醜(羞恥)」。

