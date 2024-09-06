【倫敦】《李小龍》50周年 倫敦港漫原稿展

【明報專訊】6月訪問The Alter Space的主理人Bede的時候，被劇透了他們接下來這一次的展覽主題。我當時就在想，這個展覽，我一定要介紹一下。雖然在這一篇刊出的時候，展覽期大概只剩下一天了（展覽9月7日完結）……畢竟每月一篇，時間是比較難掌握的。 但是，它就是有這個魔力，讓我不想寫其他剛開幕的展覽。而它，就是經典港漫，上官小寶老師的《李小龍》50周年畫展。

說起香港漫畫，不知道你會想起什麼？是由小說改編、最近拍成電影的《九龍城寨》？《火鳳燎原》？《百分百感覺》？還是經典的《龍虎門》、《老夫子》等等？感覺上不同年齡層的人，對於香港漫畫的印象都有一點微妙的差異。

老實說，《李小龍》這套1970年代開始連載的漫畫是不屬於我的世代的（上次當我說我看過的時候Bede是有點意外的），不過中學時期的我是那種什麼漫畫都看的人，而剛好中學的美術社有收藏經典港漫，所以《李小龍》、舊版的《龍虎門》、《十三點》等等我都看過。

當然，看得多、看得雜，並不代表你就是專家。而確實我當時最大的興趣不在那裏。不過，早期香港漫畫受日本，以及美國漫畫的畫風所啟蒙，後來慢慢演變出一套屬於自己的系統以及風格的過程，令我留下非常深的印象。畢竟，能夠以那種細緻的畫法，然後全彩印刷的漫畫（還要是每周更新），怎樣說也是令人歎為觀止的。

好了，我個人的漫畫履歷說完了（再不完估計沒有人會看下去了）。這個展覽到底有什麼特別？首先是原稿，1970至2000年代的原稿。香港漫畫的原稿展，是近年才流行起來，畢竟香港漫畫不像日本或美國，不是每一名創作者或公司都有一套系統去保留及歸檔原稿。因此這些第一代港漫的原稿就更顯珍貴。當時如何嵌字、上色的代號等等，這些細節都能讓你仔細鑑賞。其中的部分原稿更是從未展出過，令這個展覽更值得一看。而這些跨越30年的原稿，再加上最初版的《李小龍》（雖然是復刻本），你可以從中看出這本漫畫由最初時受日本漫畫，例如《小飛俠阿童木》、《火之鳥》等作品的影響，到逐漸探索自己的風格，例如加入寫實的肌肉線條描寫，從中能看出創作者所下的苦功（如果你夠細心的話，還會找到初版的「鐳射創刊特別版」，雖然我知道審美是見仁見智的，但是……被印刷成難以閱讀的漫畫就真的有點搞笑了）。而除了原稿以外，在這個展覽你亦可以看到香港漫畫的另一個特點︰寫實的上色風格。一系列的封面彩繪能讓觀眾感受到創作者的細緻以及精湛的技藝。

我喜歡去獨立畫廊的原因，正正就是這種不太主流的展覽 （我很有興趣知道英國人對於香港漫畫的感想）。不需要高深的哲學，這種文化歷史亦蠻好看的。雖然我喜歡寫曖昧的當代藝術，但是能夠成為文化符號的事物，並不總是那種曲高和寡的藝術。有時我會想，相比起 Art Basel、M+，以及各種藝術盛事，或者香港漫畫這種總被認為是夕陽工業的藝術，才更有香港的味道，更能與其他文化得到共鳴。

作者簡介：當代藝術家，現居倫敦，畢業於 Central Saint Martins。個人網頁：michael-cheung.com

文：Michael Cheung

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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