AI+研究 展雲海想像 為「無迹」女性留紀錄

【明報專訊】一個人存在過的痕迹,要如何徹底抹去?或是沉入深海,在人魚的分食中化為烏有;或是被放入小小的盒子,在外界無盡的凝視中忘卻自我;或是被視作「房間裏的大象」,法律、社會、他人……全都視而不見。

黃竹坑刺點畫廊正在舉行藝術家劉艾真(Jen Liu)首次香港個展「我是雲端」(I Am Cloud),透過錄像、繪畫與混合媒介,跨越虛擬與現實,想像科技時代之下,被抹去痕迹的女性和勞工。

海底美人魚吞噬了誰?

試着想像,這是再普通不過的一天,你是一位再普通不過的女性上班族,穿灰色格紋西裝,手上拿着手機。你的面前是一張擺滿山珍海味的枱,望着其中一條魚,你感覺自己沉入水中——下墮、再下墮,從泳池,到海底。許多美人魚將你包圍,畫面似乎很溫馨。下一秒,美人魚張開嘴,將你吞噬。鮮血將海底染紅,你沉入珊瑚礁深處,消失在深海。畫面又回到那張枱,除了煙嘴上的口紅,沒有什麼可以證明你曾經存在。

還好,這不是現實,只是劉艾真在錄像作品《海底之地》(The Land at the Bottom of the Sea)中虛構的場景。作為系列錄像作品《粉紅肉渣的凱薩密碼》(Pink Slime Caesar Shift)的最終章,劉艾真將海洋生物的處境和女性勞工的處境結合,透過實景拍攝、真人影像和3D動畫,想像科技時代下「被消失」的女性。「溺水之後怎麼辦?或許有美人魚來救你。這是女性的浪漫幻想。我創作這個錄像作品時,迪士尼正要推出《小魚仙》(The Little Mermaid),然而,關於美人魚,其實有一種更古老的說法——她們是卑鄙的怪物,她們會吃了你。」劉艾真說,在她看來,這些「卑鄙的美人魚」,隱喻着女性在社會中面對的「必然性的暴力」。

「身為女性,受到的暴力有許多不同來源。在人生的不同階段,暴力都會指向我們。」劉艾真解說,《海底之地》創作靈感,源於中國女性社運參與者的處境,她們被忽視、被打壓,甚至最終面臨「被消失」——正如被美人魚分食的上班族徹底消失在海中,女性社運參與者在網絡上、現實中消失得無影無蹤,不留一絲痕迹,「這個作品(《海底之地》),以被拘捕的女性為中心,是為她們留下的紀錄」。

錄像中,迴響着許多電子音,嘗試說完一句話:「The day I was liquidated, I ...(我被清算的那一天,我……)」這是劉艾真將中國華南地區勞動女性的故事上載到人工智能(AI)後,結合AI生成的文本與真實事件的資料而創作的劇本。劉艾真分享,在資料蒐集過程中,她曾在TikTok看到一個工廠女孩的故事:「在工廠的背景下,她重複着製造業工作。她卻說,我不必工作,我很開心,我每天都在跳舞。這當然不是真的,但這正是女性面對的經濟與現實的問題:你必須努力工作,但他們卻說,你只需要穿上裙子,跳跳舞。」

雲端白房間困住了誰?

科技時代下的女性與勞工,是劉艾真作品中常常出現的主題。展覽的另一邊,正首映她的最新錄像作品《我是雲端》(I Am Cloud)。錄像中有3個主角:來自Amazon Mechanical Turk平台的勞工、「活體機械人」Xenobot,以及19世紀移民美國的中國性工作者。

「當人工智能變得像人時,人是否也變得像機器?」在劉艾真眼中,亞馬遜土耳其機械人便是對這個問題的最好回答。亞馬遜土耳其機械人,是亞馬遜平台下的一個眾包網站,讓個人和企業可以將工作的重複流程——如數據的分類和標記——外包給其他廉價勞動力,以降低成本。這些被外包的工作,通常被用於幫助AI學習和理解,「使AI更像人的大腦」。有趣的是,土耳其機械人這一名字,源於18世紀的「自動機械人」:「一個自動下棋的機械人,在比賽中贏了人類。其實,是一個人類棋手藏在其中,和人博弈。」在劉艾真看來,無論是亞馬遜的眾包網站,還是18世紀的下棋機械人,都反映了科技時代下,勞工作為人類,卻被困在技術之後,成為了技術的傀儡。劉艾真發現,這種被忽視、被囚禁的勞工處境,與19世紀偷渡至美國從事非法性工作的中國女性有着相似之處。

「這是一段女性的歷史——19世紀至20世紀,許多非法移民美國的中國女性,她們被販賣、被囚禁。因為《排華法案》(Chinese Exclusion Act),她們只能作為非法勞工,像機器一樣工作。」19世紀,伴隨美國「淘金潮」,大量中國男工移民至美國,不少中國女性亦自願或非自願的去到美國。然而,性別與種族的雙重困境,令她們受到社會排擠,許多人不得不隱姓埋名,從事非法性工作。兼具台裔美國人與女性雙重身分的劉艾真對這段歷史印象深刻,在她看來,女性與勞工被塞入逼仄的空間中,被剝奪自我意識的歷史與現狀,「影響了我的童年,亦影響了我如何看待美國、如何看待世界」。

錄像中,女性被困在純白的房間裏,在外界的凝視下展示自己的身體;勞工亦被困在純白的房間裏,在外界的指令下遞出人們索取的信息。錄像旁,還有兩個純白立方體雕塑,與錄像對應。其中一個立方體上有雙張大的眼睛,不斷看向四周,立方體內不時傳來聲音。「聽起來像色情片,對嗎?彷彿有一個女性被困在立方體中。」劉艾真說。另一個白色立方體不斷吐出氣泡,氣泡破裂,散出雲霧。劉艾真說,機器中包含着亞馬遜土耳其機械人的各類文件,「這些內容將伴隨雲霧一起飄散」。

暴力與權力議題仍要討論

雲霧會飄散,女性與勞工所面臨的各類困境卻不會消失。通過展覽,劉艾真希望提醒觀眾:「關於暴力、女性與權力,仍有相當多的議題要討論。」同時,在劉艾真看來,科技高速發展的時代,「人們總是想着通過技術得到自己想要的。但事實上,你從未得到自己真正想要的,你得到的只是科技令你以為你想要的」。因此,她希望觀眾在使用AI、閱讀資訊的同時,亦不要忘記思考:「你是否已經被困在其中?」

劉艾真:我是雲端

日期:即日至11月2日

時間:周二至周六上午10:30至晚上6:30 (公眾假期休息)

地點:香港黃竹坑道28號保濟工業大廈15樓Blindspot Gallery刺點畫廊

詳情:bit.ly/3ZvHULC

文:王梓萌

設計:賴雋旼

編輯:譚雅詩

[開眼 數碼跨界]