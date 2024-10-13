周日話題：這些性騷擾指控 是醫生失德抑或私怨？

這是第一投訴人Wendy在2020年給醫委會的投訴信，羅列多項診所開錯藥、開過期藥、沒有發放花紅和一班同事遭受性騷擾等指控，並寫道因孫錫鴻不定時騷擾，所以沒有實體證據證明，但「千真萬確」。（鄭思思攝）

【明報專訊】婦產科專科醫生孫錫鴻被投訴有不當言論，涉性騷擾女職員，包括3名投訴的女職員，總共6人出庭作供，指控孫錫鴻說過「一次性交$6800」、「你哋睇，孫醫生射嘢好準」和「你的口罩很薄，見到好想錫落去」等猥褻言論；孫錫鴻全盤否認，代表律師指投訴人證辭矛盾失實，且聲稱各自親手撰寫的信件，部分字句幾近一模一樣，6名證人之中有4人離職後受僱於競爭對手、另一間婦產科診所，質疑這是一場基於私怨和商業利益的陰謀。究竟醫委會怎樣裁決？對社會又有何啟示？

醫委會頒布裁決那一天，孫錫鴻的太太站在醫委會的門牌下哭起來，孫錫鴻也聲淚俱下，跟親友說這4年間，夫婦有兩次嘗試離開世上，活不下去，唯有信仰令他們走過死蔭的幽谷。他拿出手機，誦讀《詩篇》：「耶和華是我的牧者， 我必不致缺乏……」

橫跨4年涉及多人的投訴

這宗性騷擾投訴案情複雜，涉及人物眾多。綜合多份投訴信和書面供辭，第一名投訴人Wendy由2018年開始在孫錫鴻的診所任職助理，直至2020年7月底被指偷竊診所的培訓手冊被辭退，8月3日離職。同月，Wendy電郵醫委會，投訴診所開錯藥、開過期藥、無發放花紅等等，並投訴孫錫鴻經常性騷擾同事，包括「經常性見到佢望住我胸口，當我望回去時會說：『 你上衣太低了，真係好想望一望。』」她後來在公眾聆訊更正，說親身經歷的性騷擾只有一次，大約在2019年疫情前，孫錫鴻在茶水間向她說衣衫太低想望一望或類似的話，令她感到惶恐。

第二投訴人Charlie由2019年開始在孫錫鴻診所任職助理，直至2020年7月中因態度問題被即日解僱。Charlie在8月電郵醫委會，羅列多項性騷擾投訴，後來其中一項成為她的正式投訴，她寫道，日期不太清楚，有一次跟女同事聊天，談到願意收一萬元拍攝真人會陰按摩教學片段，孫錫鴻突然出現在她背後，好興奮地說：「嘩，一萬蚊咁抵？好，我畀錢買你嘅外陰。」令她感到不舒服及心裏害怕。

2022年中，投訴進入醫委會初步偵訊委員會階段，醫委會再收到5封信，表示願意為性騷擾投訴提供證據，每封信均以「本人XXX同意及得悉XXX（Wendy）提供本人資料給醫務委員會」開頭，一模一樣。寫信人包括第二投訴人Charlie、Wendy一個朋友，以及另外3名前診所助理，當中一人成為之後的第三投訴人Yuki。

第三名投訴人Yuki在2018年開始擔任兼職診所助理，直至2020年8月遞信辭職，後因代通知金的勞資糾紛向孫錫鴻申索失敗。她總共提出4項指控：一）她聽到孫錫鴻向Charlie說用一萬元買外陰的對話；二）她指控孫錫鴻把垃圾丟進垃圾桶時，都會說「睇吓孫醫生射嘢幾勁幾準」或類似的話，記憶中一星期差不多兩至三次，她意識到孫錫鴻把拋垃圾當作男性射精，因此感到無比嘔心；三）她說有一次跟女同事開玩笑說內地客人以微信查詢疫苗時，寫到「一次性交$6800」（或類似說法），孫錫鴻非常雀躍地參與討論，並經常把這一句掛在口邊，露出猥瑣的樣子，及後多次重複。

唯一有具體日期的投訴

3名投訴人的指控基本上沒有具體日子，唯一是Yuki第四項指控有時間可查。她指控孫錫鴻在2020年6月8日在13樓電梯大堂，以十分猥瑣的神情跟她說「你的口罩很薄，見到好想錫落去」或類似的話，令她深感冒犯。孫錫鴻一方翻查閉路電視，顯示當日兩人並無在電梯大堂碰面或交談。Yuki在2024年的書面供辭中改稱日期應為6月10日，辯方再翻查閉路電視，同樣顯示兩人並無在電梯大堂碰面或交談。Yuki再提交文件，改稱日期應為5月20日。由於時隔4年，診所未有保存相關閉路電視片段，無法進一步印證。

公眾聆訊於今年3月至9月召開，網絡開始有孫錫鴻涉嫌性騷擾的報道和改圖，大大字標題。聆訊傳召了6名證人，除3名投訴人外，還有兩名前診所員工和一名投訴人的朋友，指控孫錫鴻有不當言論。孫錫鴻在聆訊中否認所有指控，代表他的資深大律師李頌然質疑，投訴不但證據薄弱，更相信有人揑造供辭，譬如投訴人聲稱是個人的投訴，沒跟人商討而親手撰寫信件，但信件部分內容、字句、格式相似甚至一樣；有投訴人在盤問下搞不清投訴信哪一段自己寫，表示不記得。聆訊又發現有一名投訴人有律師代為處理文件，但投訴人說是朋友無償幫忙，卻不知道律師樓名字和律師全名。有投訴人甚至在盤問中承認「無講出事實」，隱瞞自己知道其中兩名證人屬夫妻關係，被醫委會法律顧問提醒她是在「宣誓下作供」。

辯方：一場人格謀殺的陰謀？

辯方的結案陳辭提出，這並非個人投訴，而是聯合的行動，證據甚至顯示這是一個基於私怨和商業利益等等而埋下的陰謀。辯方其中一個證據是一段孫錫鴻提供的秘密錄音：2020年8月，第一投訴人Wendy投訴翌日，診所的另一名婦產科高醫生跟孫錫鴻說，知道Wendy帶了七八個姑娘去醫委會投訴他性騷擾，根據錄音謄本，高醫生說：「七八個人喇吓，姑娘，即係炒晒㗎喇……即係我都㩒唔住佢唔好搞任何嘢啦，因為呀Wendy呢鼓吹，即係炒咗嗰啲人呀，咁呀，誣衊你嗰啲，你知佢講咩都得㗎嘛……」辯方指出，高醫生後來辭職另開診所，成為孫錫鴻的生意競爭對手，兩間診所後來有民事索償糾紛，而聆訊中6名證人，有4人離職後至今受僱於他。

負責舉證的醫委會秘書處法律代表、大律師譚俊宜結案陳辭則稱，證人的證據本質上是可信的，聆訊上的口供和之前書面證供沒有在關鍵事情上出現矛盾，亦有多名證人互相佐證對方的證辭，有證人說經常看見事件發生，而證人提交的文件內容格式相似不代表是揑造事實，如證人解釋，可能只是套用一些官式用語和現代訴訟中的慣常表達。反而孫錫鴻一方的證辭並不可信，沒得到充分的證實和並不一致，認為孫錫鴻作出不當言論，構成專業失當。

上月29日，醫委會主席鄧惠瓊頒布判辭，指控方未能證明被告即使曾發表有關言論，該等言論帶有不恰當和不必要的性質或暗示，又指出有證人在不愉快的情况下離職，有證人一再更改事發日期，而前員工、現商業競爭對手高醫生的秘密錄音，指第一投訴人會帶女職員誣衊孫錫鴻，雖然投訴人在庭上否認，但令人懷疑她證供的可信性，遂認為證據不足，5項不當言論的指控不成立。判辭另指，證據顯示診所一班女職員有講色情笑話的文化，不符醫務人員秉持高專業水準的期望，極不恰當。

獲得勝利的悲劇人物

孫錫鴻聽取判決後步出會議室，向親友高舉大拇指笑，叫一句：「正義必勝！」但這是一場慘勝，性騷擾的污名已經流傳，他說這4年，和太太幾多晚以淚洗面，幾多個無眠夜痛苦得要在街上走到天明，甚至試過把一堆藥物吞下再摳出，孫錫鴻說是上帝把他們救下來。他們這4年面對一連串攻擊，太太梁醫生先後涉及3次醫委會投訴，部分不成立部分進行中。孫錫鴻除性騷擾指控外，亦有兩次涉及醫生宣傳的投訴，一次不成立，一次進行中，還不計診所僭建的屋宇署投訴、一堆勞資糾紛、一些醫院投訴等等。孫錫鴻說2020年本是他人生的高峰，經營4間診所，有上市公司收購，作價8500萬，但亦是這一年出現姑娘投訴，醫生拆伙，他自己生意和聲譽大受打擊，後來收購亦告吹。孫錫鴻問：「我覺得這班人投訴，今日縱使輸了也好，無任何法律上的liability，無任何金錢損失，但作為一個醫生，今日只是……幾個人加加埋埋，我要承受一個這麼大的控訴。」

有醫委會委員不具名表示，這宗投訴證據薄弱，實屬不幸，但認為如果有證人惡意誹謗並非毫無法律責任，因證人在聆訊作供前均須宣誓並無虛言，如在宣誓下作假證供有可能干犯發假誓，屬刑事罪行。記者上周四向醫委會秘書處查詢，會否跟進這案件涉及證供不實的問題，截稿前未獲回覆。根據醫委會的機制，投訴會有兩重審批，先經初步偵訊委員會（PIC）主席、副主席和一名業外人士，如投訴無理或沒有依據便不作進一步處理，第二階段是PIC根據提交的資料，包括醫生的書面解釋，決定應否作正式調查，展開公眾聆訊。

這宗性騷擾投訴少有傳媒跟進，只餘下一堆juicy的花邊新聞和改圖，但個案為社會敲響警鐘，涉及公眾利益。除了假證供的質疑，還有很多問題值得深思，不涉及病人不涉及醫療的性騷擾職員投訴，應否先轉交平機會甚至警方跟進？為何一些沒有日期，證據薄弱的投訴能經過PIC，具體審批的準則為何？孫錫鴻反覆問着這些問題。我們社會是否應提供一個更公平公義的投訴機制，而不要成為悲劇的幫兇？

文˙鄭思思

編輯˙林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao