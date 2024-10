社交媒體，是古典樂界的GameChanger？

【明報專訊】社交媒體已成為古典音樂界的重要戰場,早前挾現象級聲勢登陸「香港大學繆思樂季(HKU MUSE)」的TwoSet Violin(雙琴俠),是箇中高手(日前他們在社交平台宣布停產,並清空平台上大部分內容,引起網絡熱議)。有志以音樂為事業的新世代,除了一貫的進入名牌音樂學院、參加比賽,現在還有經營社交媒體這條跑道可以走。

在Instagram擁有300萬追蹤者的加拿大年輕鋼琴手Tony Ann,月前到台灣開音樂會,場場爆滿,已鐵定再訪台灣,他直言是社交媒體造就他被台灣樂迷聽見。星級古典樂人如Ray Chen比後輩投入更多資源、更精心經營他的社交平台。究竟社交媒體提供了什麼前所未有的機會予古典樂人,當前的樂手又怎樣理解社交媒體與音樂事業的關係?

(1)TwoSet Violin——走喜劇路線突圍

9月最後一個星期日,極富喜感的古典音樂二人組TwoSet Violin(雙琴俠)現身香港大學,出席「樂語融融:與雙琴俠對話」,可能是停產前最後一個公開活動。停產消息一出,大批fans無法接受,亦有人懷疑是另一次玩笑(二人曾在愚人節宣布結束),但在小提琴天后Hilary Hahn發表沒有離愁別緒的感謝後,可信不是玩笑,二人亦很可能已有新的計劃。

TwoSet Violin,由兩位澳洲小提琴手Brett Yang、Eddy Chen組成,二人2013年開始經營YouTube頻道,演奏音樂、玩遊戲到拍片諷刺古典樂界荒誕現象,皆不失搞笑本色,迅速引起地球村的古典樂人共鳴,意外地為事事一絲不苟的古典樂櫥窗打開了缺口。

Brett Yang、Eddy Chen的父母來自台灣,二人自幼學古典樂,並順利進入澳洲著名樂團擔任小提琴樂手。他們深知亞洲家長操練孩子可以有多瘋狂,就此拍了不少搞笑短劇放上YouTube,例如Eddy會扮演虎媽督促兒子Brett練琴,又虛構了一天練習40小時的高材生角色Ling Ling,道出很多過來人心聲。2017年,他們為募集世界巡迴演出經費,在悉尼街頭馬拉松演奏並於網上直播,結果5日內達標,成功啟動巡迴歐亞多國的演出。TwoSet Violin稱他們是首個古典樂組合眾籌開世界巡迴音樂會,他們的成功連樂迷都覺得興奮,原來不一定要等待大型的主辦機構行動,自己也能出力令音樂會成事。

樂手,不一定要完美

「與雙琴俠對話」是「香港大學繆思樂季」少數別開生面的座談節目,港大音樂系主任蔡寬量竟然破天荒讓Ling Ling「成為」港大畢業生,又與Brett及Eddy一起玩Ling Ling Challenge等TwoSet Violin的招牌遊戲。這是平日「繆思樂季」罕見的做法,是否意味着古典樂界的生態已有所改變?

停產前,TwoSet Violin的YouTube頻道有約430萬訂閱,連Instagram、TikTok等其他平台累計已超過950萬訂閱。蔡寬量問二人的成功秘訣,Eddy笑說很多人問過他們,可是他們也不知道,「我覺得在社交媒體興起之前,大家對古典音樂家普遍印象是:完美是必須的。就算你是出色的演奏家,亦容不下你在一場音樂會出一點小錯。社交媒體改變了這種觀念。社交媒體用戶更重視聯繫和個性,讓大家看到我們都不過是人」。

(2)Tony Ann——簡單是創作核心

社交媒體不止為有志於成為古典樂演奏家的新秀提供機會,更給有志於突破古典樂框框的古典樂人一個低門檻的平台。在社交平台上火紅不僅意味着讓古典樂迷接受不完美的你,更意味着你在探索音樂的路上有更多支持者。

現年25歲的加拿大鋼琴手Tony Ann,憑着高超的演奏技巧和治癒系的曲風,在社交媒體上迅速走紅,Instagram連TikTok等社交平台共錄得550萬追蹤者,現正舉行世界巡迴音樂會,9月1日在台北開show,筆者找到他詳談。

他走紅後,不少樂評將他的創作歸類為neoclassical(新古典音樂),他本人卻不認同,「我的音樂風格相對簡單。很多neoclassical composers(新古典主義作曲家)會在和聲上做很多實驗,有些是無調性的,又常用半聲音階。我寫的音樂都維持用全音階,不轉調,盡量不要太複雜。簡單,是我創作的中心思想,因為我知道現在我的聽眾聽一些太複雜的東西,可能會難以理解。未來仍說不定,但我的音樂目前會維持簡單,旋律易記,不太實驗性」。

聽來簡單,演奏很難

有人覺得Tony Ann的音樂勝在簡單,才能在網上爆紅。這種觀點未免太小看作曲家和網上世界的聽眾,「我學了很多年古典音樂,我想大家看到我這方面的技藝,以及我的作品獨特之處。我的鋼琴曲旋律與和聲都很簡單,可是你要彈奏出來,必須有正統鋼琴演奏的訓練。很多新音樂或流行曲,不用多少技巧便彈奏得到。我想帶出的一種風格是,結合古典音樂的技藝與流行音樂的簡易,這就是我的聲音。聽來簡單,演奏卻有相當難度。這是我和其他鋼琴樂手的分野」。他受歡迎的作品包括ICARUS、PULSE、DESIRE都有這種特質。

「Tony Ann世界巡演」音樂會台北站選在相當具人文氣息的中和區「四號公園文創演藝廳」舉行,觀眾多數是年輕人,亦不乏資深樂迷。Tony Ann在音樂會開首即鼓勵觀眾拍片拍照分享到社交媒體,坐我左邊有點年紀的男觀眾隨即側目。東亞樂迷習慣必恭必敬、正襟危坐聽音樂會(流行音樂會除外)。

Tony Ann的鋼琴獨奏會有點像流行音樂會,他除了演奏,亦會拿着咪高峰介紹樂曲及抒發感受,更會叫大家拍掌歡呼炒熱現場氣氛。至音樂會中段,我左邊的男觀眾開始起勁地拍照,人的現場互動確是很奇妙。

喜歡講話和喝彩聲

Tony Ann直認,很喜歡在台上講話,亦愛聽演奏現場的喝彩聲,「一個音樂會由開始到散場,我最喜歡演奏第一首作品,那是我和聽眾首度接觸。我亦喜歡散場後和樂迷交談拍照的時間。現場給樂迷彈奏,以及面對面和他們交流,跟我在社交媒體上發片及回應樂迷不一樣。網上收到幾千個comments和500個觀眾在你面前拍掌是截然不同的感受」。

Tony北京出生,加拿大成長,父母沒有逼他學音樂,是他自己要求學鋼琴,更考入克利夫蘭音樂學院及柏克萊音樂學院,在學期間被流行樂團The Chainsmokers發掘。樂團在社交平台上看到他的演奏,邀他加入成為巡迴音樂會的班底,自此開啟了不一樣的音樂之路。

社交媒體,接受樂人的獨特性

請他分享社交媒體對他音樂事業最大的影響,他說:「I'm very thankful for social media because it's allowed me to be as unique as possible.(我非常感謝社交媒體,因為它讓我盡可能獨特。)」

成長於社交媒體大爆炸的年代,Tony Ann深明網絡世界的優勢,「如果沒有社交媒體,我的音樂風格很難建立觀眾群,超級難。我現在於社交平台發布一首樂曲,台灣、法國、巴西的聽眾能夠同時聽到,若是在20年前要靠電台還是音樂會?」

現在的音樂人,不能再像莫札特、華格納的年代,只為資助他們的王公貴冑服務,或是只埋首於自己的音樂世界。TwoSet Violin、Tony Ann和前輩相比,更在乎和大眾的連結。Tony創作音樂亦着重打破語言和文化的界限,「音樂是情感和表達的語言,無論是什麼文化背景、講什麼語言的人,都會因為相似的事情哭、笑、喜歡。我創作音樂,總會想寫令人動容的旋律,令他們哭或笑都好,希望他們從中找到力量。因此,我經常聚焦於樂曲背後的情緒」。

要做當代版的《四季》

Tony Ann計劃明年初推出新專輯《360°》,以十二星座為主題,現在每月在社交平台發表一首以星座為名的樂曲。這個概念有點像韋華第的《四季》,「是的。因為我想找一個和今天大眾關係密切的概念,當下大家對星座的話題很熱切,而我亦沒有聽過以星座為主題的專輯。音樂要融入現在的生活」。

說到社交媒體是否給予學古典樂的人另一條出路,Tony Ann坦言:「如果沒有社交媒體,我很可能會成為一個古典音樂鋼琴演奏家,然後再開始作曲。」

(3)Ray Chen——明星級YouTuber

今時今日,成了名的樂手亦會投放時間和資源於社交媒體,同樣希望拓展事業版圖,星級小提琴演奏家Ray Chen(陳銳)是表表者。他不像好友郎朗,主要在YouTube發布演奏古典樂章的影片,Ray Chen以YouTuber的模式經營自己的YouTube頻道,內容更多元化,玩味性質更重。他會把在亞馬遜發售的小提琴全部買回來試玩並評價,又會和不同類型的樂手一起在街頭演奏,影片製作水平和資源投放明顯比TwoSet Violin要高。

多了YouTuber的身分,令Ray Chen在同代演奏家之中被區分開來,透過社交平台有趣的內容和互動,吸納一些新的支持者,尤其是年輕人及甚少聽古典樂的一群,今年6月他來港開音樂會,兩場門票快速沽清。筆者現場所見,大部分是年輕男女,氣氛亦不如平日的音樂會拘謹,因為大部分都不是平日的觀眾。

(4)角野隼斗——要你無法不喜歡的明星

如果你想現場聽聽社交媒體的古典樂明星實力如何,港大繆思樂季明年1月舉行的「角野隼斗鋼琴獨奏會2025」是個好選擇。日本鋼琴新星角野隼斗,以「Cateen かてぃん」為名開設YouTube頻道,走年輕優雅的路線,訂閱人數達140萬,話題影片《7 levels of "Twinkle Twinkle Little Star"(きらきら星変奏曲)》已累積了逾1100萬收看人次。角野隼斗本業讀資訊科技,仍在2021年的蕭邦國際鋼琴比賽殺到第三輪,音樂實力備受古典業界肯定。

角野隼斗去年首度在香港大學演奏,觀眾反應熱烈,筆者在場亦感受到他很想與觀眾分享對音樂的想法,由造型到選曲都要你不能不喜歡他。在社交媒體崛起的新世代樂手,就是要這麼風格鮮明,做只有你才能做到的內容,才有機會在一將功成萬骨枯的社交媒體戰國冒出頭來。

