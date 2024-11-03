通識導賞：回溯日本動畫史反思香港去向

【明報專訊】日本動畫《吉伊卡哇》（Chiikawa）在兩岸三地引起熱潮，港人想看就要上YouTube或用VPN連去日本Netflix。小孩以前想看動畫，多趁爸媽上班，放學立即回家掌管電視機遙控大權，動畫大多從日本或內地外購，難道我們沒港產動畫嗎？香港也有家喻戶曉的《老夫子》和《麥兜》，再看香港動畫導演石家俊2017年奪金馬獎最佳動畫短片後，今年再次入圍，便知香港不是無動畫，只是欠缺大規模放映的渠道。日本動畫如何一步步走向世界，影響香港動畫創作者？香港業界又能否借鏡日本動畫的發展模式？

港動畫偏日式 暗藏軟實力

跨文化研究學會主席、日本鎮西學院大學教授潘文慧研究動畫歷史20多年，她說香港動畫發展通常會與電影一併討論。隨香港電影在1950至1960年代開始發展，動畫片段有時穿插電影，或加入在廣告中，而這些動畫以漫畫為藍本。「《牛仔》和《老夫子》這些都是以日常生活為主，香港動畫主要分兩類，一是關於日常生活，二是連環圖漫畫，例如武打漫畫《龍虎門》。」潘文慧續說，這些充斥暴力和成人元素的武打漫畫在1970至1980年代常見於報攤，一般只售給年滿18歲的成人，「這些漫畫是電影最主要的橋段來源」。郭富城和鄭伊健出演的電影《風雲：雄霸天下》（1998年）改編自漫畫《風雲》；甄子丹主演的電影《龍虎門》（2006年）也是改編自同名漫畫。「我覺得不需要刻意說香港動畫發展怎樣，因為其背後是一整個不能分割的文化軟實力產業。」潘舉例說早前席捲全港，甚至走進康城影展的電影《九龍城寨之圍城》按小說《九龍城寨》及其同名漫畫翻拍，是串連的娛樂產業，並非單純動畫產業。「這是香港很有趣的（動畫）生態，有別於日本根據經濟環境而發展。」

香港動畫主要受漫畫影響，製作風格偏向日式，人物的肢體動作和表情不會畫得太浮誇，潘文慧說電視台多播日本動畫，香港製作人自然耳濡目染。日本動畫又稱Anime，潘文慧說Anime專指日本創作的動畫，有別一般動畫片（Animation），也與美國生產的卡通片（Cartoon）大有不同。日本和美國是全球兩大動畫製作和輸出國，潘稱兩者的目標觀眾不一，日本動畫給親子共賞，適合不同年齡層，美國卡通則專門為兒童製作，「但美國動畫工作室Pixar現在也以大人為製作對象」。

平安時代漫畫 記風俗諷社會

如此看來動畫主要分日式和美式，但動畫定義為何？潘文慧解釋，動畫可作「motion picture」（會動的圖片），也有加入聲音的「audio-visual format」，「所以動畫不一定是長片或電影，可以是簡短的廣告」。按此定義，錄音技術未發達時的無聲動畫也是其中一種。潘說日本第一齣動畫《塙凹內名刀之卷》於1917年上映，片長只有5分鐘，故事講述一名日本武士襲擊老者，試其武士刀的鋒利程度，他卻不敵敗走，以為是刀鈍便把刀折斷。至於有聲漫畫何時出現，下文將詳述。

現在提起日本動畫大師，大概會想起執導《千與千尋》和《風之谷》等著名電影的宮崎駿，原來日本動畫始祖是北山清太郎、下川凹天和執導《塙凹內名刀之卷》的幸內純一，他們是第一批製作動畫的人。潘文慧稱這3名動畫創始人遺留的動畫檔案只有兩段被世人發現：動漫研究者在古董店尋獲北山清太郎1918年動畫《蒲島太郎》的膠片，除此之外一併購入手搖式玩具放映機，發現《塙凹內名刀之卷》膠卷。《塙凹內名刀之卷》畫得精美，但串成動畫後武士動作略顯笨拙，畫面過場效果不算自然，不過以1917年的標準來說很不錯。潘文慧說：「（1917年）要製作大約4分鐘的動畫其實很困難。」

正如上文提到，動畫源於漫畫，漫畫的原點又在哪裏 ？潘稱漫畫原點是平安時代末期至鎌倉時代初期（12至13世紀）的日本國寶《鳥獸人物戲畫》，它分為甲、乙、丙，丁四卷，每卷都能看見人物風俗或動物嬉戲，更用擬人法描繪動物，例如青蛙手執荷葉像人類般撐傘，「它用圖畫去表達、記錄一些生活習慣或者進行諷刺」，一張張黑白畫能串連成完整場景，反映當時的日本社會。

日本將漫畫視為重要的文化財產，潘文慧稱其重要程度媲美茶道和花道等傳統文化，文化重鎮京都更專設「京都國際漫畫博物館」。再後來日本浮世繪大師葛飾北齋的《北齋漫畫》於江戶時期1814年面世，繪畫民生百態，被視為日本漫畫的里程碑之一。江戶時代的漫畫以手繪為主，例如潘文慧持有的浮世繪本真迹是以傳統方法製作的線裝「和本」，書裏圖文並茂，「有一本教大家小心麻疹」。潘稱漫畫是日本人其中一個學習途徑，漫畫早期多用於教育或記錄，遠遠不止講故事。

20世紀動畫 有反戰有護口腔

不止是漫畫，日本最初的動畫也含有教育意味。據日本放送協會今年5月報道，有動漫研究者同樣在古董店找到北山清太郎另一作品，是1923年日本日用品製造商「獅王」製作的「口腔衛生」動畫，宣傳刷牙的重要，教導兒童預防蛀牙。潘文慧說：「不是齋睇和玩（娛樂），也應用於教育上，據報道所說，這動畫當時真的播給學校小朋友看。」這齣1920年代的動畫仍是有畫無聲。

或許用有趣的動畫說教讓人更易接受。全球首齣有聲動畫是美國的《汽船威利號》，片長約7分鐘，於1928年上映。至1930年代，有聲電影技術開始普及，美國華特迪士尼公司開始大量製作動畫，並於1937年發行《白雪公主》系列。潘文慧稱這些迪士尼動畫當時傳入日本，米奇老鼠尤其廣為人知，能在該時期的日本動畫看到蛛絲馬迹。譬如1934年發行的日本動畫《玩具箱系列第3集 繪本1936年》（オモチャ箱シリーズ第3話 絵本1936年），一隻外貌酷似米奇、代表美國的老鼠轟炸日本領土，一眾日本民間英雄如桃太郎和金太郎為保家國，與邪惡的米奇激戰。動畫概要提及，動畫製作人希望觀眾能從中了解戰爭之恐怖。

潘說這時期的動畫多宣傳反戰信息。1930年出產的《煙囪匠佩羅》（煙突屋ペロー）講述一名煙囪匠維修時救了一隻白鴿，白鴿贈他一顆神奇蛋，後來煙囪匠因事被判死刑，行刑前他看見敵軍襲擊家國，戰爭一觸即發，此時神奇蛋竟然派出士兵助國家取勝。煙囪匠的罪行被赦免，並獲得獎勵，但他看見戰爭帶來的傷痛，認為戰爭應該消失，決意捨棄神奇蛋和獎勵，只盼世界和平。1939年二戰爆發後，日本軍方直接利用動畫宣傳軍國主義，1944年發行的動畫《桃太郎海之神兵》便是其一，潘文慧稱日本海軍贊助製作這動畫以提振軍隊士氣。

日動畫隨時代變 香港如何？

由此可見，日本動畫一直按時代和社會需要轉換主題，二戰後國民要休養生息，動畫再沒戰爭意味。1950至1960年代的動畫偏向消閒和營利，例如東映動畫製作的《白蛇傳》於1958年上映，以中國同名民間傳說作藍本，是日本首齣全彩色的動畫長篇電影，宮崎駿表示他看過《白蛇傳》後才立志成為動畫導演，潘認為這也體現日本動畫與世界各地的文化互通。1960至1970年代出生率回升和經濟好轉，以親情和科技為主的動畫如雨後春筍般湧現，例如《鐵甲飛天俠》和《多啦A夢》，日本動畫從此逐漸邁向國際。

回望深受日式動畫影響的香港，香港動畫又如何？除了1981年的動畫《七彩卡通老夫子》和2001年的《麥兜故事》，近年甚少再聞聲響。潘文慧說香港動畫的主題多年來貼近社會議題，「故事內容是serve（提供給）香港人為主」，有別於日本動畫面向世界市場，但她有感近年香港動畫的定位模糊，「很難拿揑到用什麼打入全世界人的心」。

事實上香港有不少動畫師屢奪獎項，獲海外認可，例如本地動畫製作公司Point Five Creations製作的動畫《世外》今年入圍有「動畫界奧斯卡」之稱的安錫國際動畫影展「製作中項目」。潘文慧稱只要願意入行，香港動畫師有機會找到發放作品的平台，惟規模未必大，票房未必高，甚至香港沒機會上映。有些動畫師參與國際大型動畫製作，「取得巨大迴響後，回港卻拿不到相應收入，這其實是一個很可悲的香港現實」。她認為一些大型電影公司可資助動畫師製作原創動畫，保障作品版權；政府亦可投放資源培訓動畫製作人才，例如建立有系統的培育基地，而非「任由他們自生自滅」。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 動畫影片截圖、網上圖片、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

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