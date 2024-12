Friday Planner：年末me time

next

【明報專訊】Lonely Christmas將至,熟悉的音樂又將席捲耳畔。趁着「All I want for Christmas is you」尚未完全解凍,不妨在風兒尚未變得喧囂時,捉住難得的周末享受me time。

退一步海闊天空,近日最能享受me time的莫過於「踏上人生另一階段」的文體旅局前局長楊潤雄。但不知道他回首上一個人生階段的30年,又是否「也無風雨也無情」?往事種種,只堪一句「俱往矣」。但至少,相片能夠停住時空,供人回味一二。正在舉行的「隱.現——和香港攝影師走過三十年的聯展」,集結了30位與香港攝影界幕後推手Excellent Colour Limited長期合作的攝影師,各展出一張代表作和一張鮮為人知的作品,在見證不同世代攝影師風采的同時,也側寫香港這些年間的變化。

看完香港攝影的三十年華,不妨也花些時間細看城市下的個體,映照自身。本年度「影像無國界」展覽邀請在香港出生的中巴混血壁畫藝術家Ahmad Rida Nisar展出作品,讓觀眾透過作品的鮮艷色彩和獨特圖案走進她的世界,看見「頭巾之下」的她。無關種族,那些關於疫情封城、關於性別和身分、關於遷移與旅行的經驗,總可以共感。

Me time可能還需要多一點浪漫。村上春樹愛爵士樂,喜愛得開了一間爵士酒吧,甚至還說自己「寫小說的方法是從音樂學來的」。恰逢村上新書繁中譯本出世,不妨給自己過上一個jazzy weekend。本周末有本地劇場人和爵士樂手聯手舉辦《且聽:村上春樹的爵士風》音樂會,以文本作為主軸,配合文字和現場爵士演奏,帶你進入村上的思考領域。容讓你在大街小巷被聖誕神曲完全侵佔之前,㗳着咖啡看看書、逛逛展覽,度過年末難得的me time。

#隱_現 #香港攝影師聯展 #影像無國界

#Ahmad_Rida_Nisar

#且聽_村上春樹的爵士風

#村上春樹 #爵士樂

[開眼 藝述速遞]