通識導賞：鬥牛犬抑隨機應變者？ 重新認識邱吉爾

【明報專訊】2002年英國廣播公司(BBC)舉辦「最偉大英國人」選舉,溫斯頓‧邱吉爾(Winston Churchill)高踞榜首。1940年5月希特勒席捲歐陸,英軍在挪威戰役一敗塗地,65歲的邱吉爾走馬接任首相,在國會發表就職演說:「我能奉獻的別無他物,只有熱血、辛勞、眼淚和汗水」(I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat)。德軍咄咄進逼,30萬英國遠征軍卻奇蹟地從鄧寇克(Dunkirk)全身而退。隨着6月法國淪陷,邱吉爾帶領國民挺過7月英倫空戰,以及9月起歷時8個月的大轟炸,這段獨力抵抗納粹的歷史,借用他另一名句,是他也是不列顛民族最光輝的時刻(This was their finest hour)。2020年「黑命攸關」(Black Lives Matter)運動興起,邱吉爾種族言論被挖出,印度裔記者Mukerjee所著Churchill's Secret War更指控他1943年孟加拉饑荒期間,不獨坐視不理,更以軍需為由把糧食轉運他地,形同種族滅絕。自此西敏寺外邱吉爾像屢遭塗鴉,在抵制政治不正確言論的「取消文化」下,成為拆除雕像訴求的頭號目標。邱吉爾到底是誰?150年前的1874年11月30日,這位公爵後裔誕生於牛津郡布萊尼姆宮,現在是重新認識他的時機。

名相的成長心理史

小溫斯頓在哈羅公學寄宿,聖誕前夕,父母命他留在學校,不要回倫敦過節。這是他寫給母親珍妮(Jennie)的信:

……媽咪,我猜你一定是忙於聖誕宴會了,我只好這樣安慰自己,但我的難過筆墨難以形容。親愛的兒子,小溫。

12至18歲期間,溫斯頓曾給父母寫信76封,對方只回信7次。珍妮是來自美國的社交名媛,據她的日記顯示,小溫斯頓7歲那年她與名流喝下午茶36次,繪畫25次,見孩子卻只有13次。邱吉爾成年後憶述:母親像晚星照耀我,但我只能遙遙地愛她。有說邱吉爾日後視羅斯福為推心置腹的盟友,極力拉攏參戰,與他這一半美國血統不無關係。

父親倫道夫(Randolph)位居財相,以關懷疾苦的「保守黨式民主」自居,演講極盡煽動群眾之能事,小溫斯頓奉他為偶像;後來他要脅首相不遂丟了官,仕途走下坡。溫斯頓在哈羅成績不濟,升大學承父業看來無望,倫道夫只好讓兒子入讀軍校,豈料兒子數學太差,考不上熱門的步兵科,只能加入騎兵,每年多花他200鎊養馬費。他勃然大怒致函兒子:

……你將成為社會渣滓,淪為成千上萬公學廢物之一員,襤褸、寡歡與徒勞的存在物。

年少愛唱反調 銘記保母恩情

溫斯頓是否如此不成器?以公學標準來說,他確非出類拔萃,拉丁文尤其糟糕。他卻因此把心一橫,潛心苦學英語,把莎劇和《金銀島》一股腦兒背誦下來,「我讓日常英語句式深入骨髓,它是多麼高貴的語言」,難怪日後有人說邱吉爾「把英語動員起來,送上戰場」。但這位孩子無疑生性偏執,陶醉在他的玩具士兵世界,在學校屢屢搗蛋,違反校規養了一頭鬥牛犬,公然在校內遛狗,也常與同學發生齟齬。陳之藩名篇《自己的路》記載他捉迷藏軼事:「他不願讓人捉住,而橋的兩端均有人堵住,只有從橋上往下跳了,皮破血流,三天不省人事!」憑這股不服輸的倔性子,難怪納粹所向披靡時,唯獨他揚言「我們決不投降」(We shall never surrender)。

父母疏忽照顧,他唯一倚靠是保母埃佛斯嬸嬸。在哈羅他公然挽着嬸嬸手臂散步,顧盼自豪,無懼同學訕笑,嬸嬸死後仍每年命人打理其墓地。這段主僕情誼,或多或少反映邱吉爾這類老式政治家的臣民觀念。他早年任貿易大臣時,曾致力改善窮人生活,推動最低工資和最高工時,但他絕不是平等主義者。他深受父親民粹風格影響,抱持的是家長式「貴族義務」觀念。為他作傳的曾健士(Roy Jerkins)形容:他並不裝模作樣地扮成了解窮苦階層,而是高高在上地憐憫他們。曾健士是英國戰後最傑出內相,本身是工黨人,對邱吉爾雖敬佩有加,但對其階級限制瞭如指掌。這也解釋了邱吉爾如今被左翼猛烈抨擊的事迹:1926年他任財相期間,為打擊全國罷工,竟親自辦報,操弄民間敵視礦工情緒;後來也抗拒印度自治,質疑當地人管治能力。但話說回來,日後奠下福利國家基礎、倡議成立國民保健署(NHS)的《貝佛里奇報告書》(Beveridge Report),倒是1942年他首相任內通過的。

失敗的前半生

邱吉爾軍校畢業,正值大英帝國東征西伐之時。他不安於下層軍官生活,應徵為戰地記者,哪處有戰事便立馬趕赴前線,發揮文字天賦,報道繪形繪聲。1899年南非波耳戰爭中,其乘搭火車遭敵軍伏擊,他臨急不亂,指揮眾人把翻側車卡搬離軌道,讓車長全速開走火車頭送走傷兵。他自己被俘入獄,但連夜越獄成功,成為英軍這場敗仗裏唯一英雄──此事廣傳,全靠他自己把經歷撰寫成書,他因而聲名大噪;後來他唯一自傳《我的早年生涯》(My Early Life)重述此事,引人入勝似探險小說。他日後的自我推銷手腕,包括親撰《二戰回憶錄》為自己樹立豐碑,在此已見端倪。他也乘着人氣參選國會,邁向子承父業之路,相信倫道夫泉下有知必大跌眼鏡。

但邱吉爾從政之路絕不平坦,史家Robert Rhodes James為他前半生立傳,書名正是《邱吉爾失敗史》(Churchill: A Study in Failure, 1900-1939)。1915年一戰期間,西線陷於膠着,身為海軍大臣的他,力倡只憑新式無畏艦,毋須陸軍協同,便能強行打通達達尼爾海峽(Dardanelles),把鄂圖曼帝國逐出戰爭,直通黑海支援沙俄。誠然構思乃出自屬下,但他天性愛冒險,對新型武器和奇兵突襲着迷不已,因此大力推銷計劃。結果英艦深陷敵方水雷陣,陸軍迫不得已出師支援,卻在加里波利(Gallipoli)登陸時傷亡慘重。邱吉爾被罷免職務,自此「加里波利」成為他異想天開、判斷差勁的代名詞。

1924年他捲土重來,出任財相,本身卻對金融一竅不通(這也是英國內閣制常被譏為業餘之原因)。他受財政部文官壓力,推動英鎊回歸金本位,結果引起通縮,觸發全國罷工。問責矛頭當然指向他本人,報章日夜重提他的一戰劣績。1931年聯合政府上台,他不再獲邀入閣,歷時8年在野歲月裏,他處處與主流唱反調:既力撐「不愛江山愛美人」的愛德華八世,又反對印度自治。國人厭戰傾向綏靖,他卻大聲疾呼擴軍防範希特勒,可惜加里波利之咒如影隨形,大眾視他為瘋狂好戰分子,把他的警告視為笑話。

重估二戰功績:學者筆下的邱吉爾

但他這段失敗歲月並非白過。羅伯茨(Andrew Roberts)《邱吉爾:與命運同行》(Churchill: Walking With Destiny)是近年最翔實傳記,作者立場偏右,不無溢美之言,但基本論調還是可取:邱吉爾之偉大在善於汲取教訓,他那歷盡錯誤的65年,是為了天降大任時作好準備。例如達達尼爾之戰,是他恃海軍首長之權、專擅獨斷之過,這教曉了他二戰時特別注重召開聯席會議,讓部隊首腦各抒己見。誠然,他在二戰裏願受羈束,也是形勢比人強之故。像開闢第二戰場之議,他本來對登陸諾曼第興趣缺缺,反而屬意攻希特勒軟肋,從意大利挺進,這既反映他對奇兵戰略的癖好,也是因為「加里波利」使他視登陸為夢魘。不過自1943年德克蘭會議,羅斯福和斯大林主宰了盟軍方向,從那幀著名三巨頭合照,已隱見邱吉爾影響力大不如前。何况從後來盟軍在山地苦戰4個月,才攻克意大利古斯塔夫防線(Gustav Line)看來,邱吉爾不堅持己見才是明智。

史家讚能屈能伸 工黨應學

羅伯茨也花了不少篇幅記述邱吉爾與科學顧問林德曼(Frederick Lindemann)的友誼。邱吉爾不尋常的成長經歷,鑄造了離經叛道的個性,包括對科技的癡迷。在羅氏筆下,邱吉爾受林德曼啟迪,對新武器如坦克、核彈,還有用於諾曼第登陸的人工浮動港,都往往有先見之明。這也許把他神化了,但近日劍橋教授雷諾茲(David Reynolds,名著In Command of History分析邱吉爾1945年輸掉相位後,如何藉《二戰回憶錄》把自己重新「神話化」)在《BBC歷史雜誌》撰文,也不約而同提及邱吉爾沉迷機械玩意,因此對情報部門的匯報很快上手,全力支持破解納粹「謎式密碼機」(Enigma)的ULTRA計劃。當然雷氏不忘提醒讀者,英國自工業革命後傾力開發高科技,才是背後結構因素。

雷諾茲也為偏左《新政治家》雜誌(New Statesman)寫了一篇。他指邱吉爾的鬥牛犬固執形象,常使人忽略他外交上是務實的improviser(隨機應變者)。他不止極力討好羅斯福,以游說美國參戰,更毅然放下意識形態成見,兩次飛莫斯科與斯大林共商大計,抵受後者的冷嘲熱諷。文末提及特朗普當選後外交新形勢,大概是給工黨政府的弦外之音,尤其是把特朗普形容為「反社會者」的外相林德偉(David Lammy)。

雷諾茲和羅伯茨都回應了孟加拉饑荒爭議。雷氏指出,評價歷史人物須置於當時情境(placing in context):邱吉爾行事無疑以帝國利益為先,對印度人也心存輕蔑,但那是時代的徵候。羅氏翻查大量書信文獻,試圖還原實况:1942年孟加拉風災導致水稻失收,恰逢緬甸為日本所佔,中斷了替代供應,加上印度商人囤積居奇,使災情雪上加霜。邱吉爾確曾拒絕當地總督運糧請求,認為戰時運輸船緊絀,不宜即時調動船隻;待半年後情况許可,始從澳洲運來糧食。他也確實說過「印度人不是唯一捱餓的人」之類難聽的話,但羅氏認為把戰時兩難處境說成種族滅絕,未免失諸偏激。當然這只是一家之說,相信在覺醒思潮下,這樁公案還未了結。

芸芸邱吉爾傳記中,上文提及曾健士的《邱吉爾傳》(Churchill: A Biography)文筆最典雅。曾健士身為政治家,對國家存亡之秋時領袖所需驚人意志,必然深有體會。他說邱吉爾臨急受命時,不止國王和白廳官員對他存偏見,連黨友也不看好他。但在關鍵的兩個月裏,他周旋於失去戰意的國內綏靖派、對英國存敵意的法國投降派,還有猶豫不決的羅斯福總統之間,始終不亢不卑,毫無懼色,精力充沛,還用媲美古希臘戲劇的語言,感染國人精神。曾健士在書末寫道:邱吉爾性格無疑孩子氣,也充滿怪癖,但無論其平生成敗對錯,單憑他的過人天賦與百折不撓,已足以使他成為史上入主唐寧街10號的最偉大人物。

文˙ 潘拔

{ 圖 } 網上圖片

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao