來客獻計——試為香港電影史策展

【明報專訊】「香港有很多值得關注的事情正在發生。如果要我選，我會對電影史感興趣。」日前，法國文化外交大使阮賓伊娃（Eva Nguyen Binh）接受本報專訪（見另稿），從文化政策聊起，細剖法國如何將文化藝術轉化成國家軟實力。她對香港電影史尤為好奇，並坦言「如果我要在香港舉辦展覽，我會選擇通過香港電影史討論香港的歷史和身分認同」，因為「我們都知道香港電影非常豐富，亦會好奇電影中反映了香港哪些社會演變？」

今期「美藝客廳」邀請香港電影評論學會會長鄭政恆擔任「客席策展人」，溯洄影海，尋迹香港電影史。「電影史的開始，可以分兩個部分。香港開始有電影相關的活動，可以追溯到1897年第一次電影放映；香港開始拍電影，大多數人都認為是1913年黎民偉、黎北海的《莊子試妻》。」鄭政恆解說。

無論以幾時為起點，香港電影史至今都已有逾百年。百年間的電影浩如煙海，鄭政恆從其中精選出10部電影——或可說是11部，分別是《危樓春曉》（1953）、《中秋月》（1953）、《精武門》（1972）、《武館》（1981）、《似水流年》（1984）、《英雄本色》（龍剛1967，吳宇森1986）、《胭脂扣》（1988）、《阿飛正傳》（1990）、《無間道》（2002）、《黑社會》（2005）。在他看來，香港電影的發展，與香港社會和文化的發展息息相關，上述電影不僅在藝術層面十分突出，亦反映出當時的社會面貌。如《危樓春曉》是香港粵語長片的代表作，同時期的《中秋月》則是左派國語片的代表作，兩者都反映了上世紀50年代香港的社會環境，「雖然貧窮，但大家安貧樂道，互相幫助，在貧窮中仍然保持自己的道德理想」。1950年代重寫實，1960年代則開始有男性自我形象的抬頭，如龍剛的電影《英雄本色》中李卓雄（謝賢飾）的形象，這也為1980年代吳宇森的同名電影帶來啟迪。男性自我形象的抬頭，在1970年代功夫片中展現得淋漓盡致，如李小龍的《精武門》，「塑造了好經典的華人形象，亦是香港人形象」。

鄭政恆並未選擇近年的電影，他認為「討論電影歷史時，用一種帶有距離的、長遠的目光會比較好，經過時間才看得清，哪些作品可以視之為經典、視之為重要、視之為文化遺產」。能否經受時間的考驗，是鄭政恆眼中篩選電影史代表作的重要標準，「時間會淘汰好多嘢，我哋每年拍無數嘅電影，時間會冲洗好多作品，有藝術成就、文化意義嘅作品會被保留」。

歸根結柢，電影史為何重要？鄭政恆回答，在眾多文化作品中，電影的受眾廣、產量高，與民生息息相關，「通過電影史，看到藝術之餘，亦可以看見社會變化與時代變遷」。他續說，其實不止電影史，「香港好多歷史都很重要，文學史、音樂史、宗教史、話劇史……想要了解一座城市、一個地方，往往都要從歷史的角度出發，歷史會讓我們了解我們的文化如何產生、我們與其他人有何不同、我們的身分有何獨特、我們的社會有何轉變」。

（美藝客廳‧三十五）

「客席策展人」簡介

鄭政恆，香港電影評論學會會長，著有《字與光：文學改編電影談》、散文集《記憶散步》、

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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