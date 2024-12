日美攝影師變裝上鏡 重思性別觀身分構建

【明報專訊】「女人並非生而為女人,而是成為女人。(One is not born, but rather becomes, a woman.)」法國作家、女性主義者西蒙波娃在《第二性》寫道。髮型、妝容、服飾、職業、姿態……社會符號粗暴地將性別分化,「女性」形象在男性凝視、社會的暗示與大眾傳媒的塑造中呈現出一種刻板印象。

刻板印象之外,「女性」形象有沒有另一種呈現方法?M+正展出「森村泰昌與辛蒂‧雪曼:變裝化身」攝影雙人展,兩位藝術家透過變裝轉換性別與身分,向既定性別觀念發出詰問。

森村泰昌百張自拍 攝「想像中女性」

變裝,即通過服飾、化妝、道具與不同往常的身體語言改變外表與舉止,讓自己短暫換身為另一個人。來自日本的攝影師森村泰昌(Yasumasa Morimura)與來自美國的攝影師辛蒂.雪曼(Cindy Sherman)皆是深諳變裝之道的高手。他們是攝影師,亦是自己的模特。通過變裝,兩人或是轉換性別,或是將自己化身成為名畫、電影和大眾傳媒中的各種經典形象,再用相機定格自己變裝後的形象,將對於身分與性別的思考藏入極具個性的肖像中。「兩人藉改變自身外表呈現各種各樣的身分,從而對當代文化和歷史作出尖銳精闢的評論。這個展覽不僅突顯他們各自的創作,更促使觀眾以嶄新的方式深入思考攝影、當代社會和身分再現之間的關係。」M+視覺藝術策展人譚雪凝說。

行入展廳,首先見到森村泰昌的《一百張M的自拍像》系列(1993-2000)作品。黑白的肖像佈滿整面牆,森村泰昌在相片中「放下」男性的身分,轉而戴上假髮、畫上濃妝,配合各式衣裙,或是變裝成為金髮碧眼的瑪麗蓮夢露,毫無畏懼直視鏡頭;或是模仿柯德莉夏萍在《珠光寶氣》中經典造型,戴珍珠項鏈、著黑色長裙;另有一張他穿著女裝走在地鐵站內,舒展的神態與一旁路人詫異的神情形成鮮明對比。肖像尺寸不大,佈置密集,觀眾若想辨認森村泰昌變裝的人物,需湊近牆面仔細辨別。在譚雪凝看來,「事實上,許多角色是森村泰昌想像中的女性角色。在你觀看作品、識別人物的過程中,重點已不再是相中人物,而是識別這個過程。森村泰昌在作品中試圖呈現『身分』是如何被建構」。

辛蒂‧雪曼「仿色情作」 拷問男性凝視

展廳這端,森村泰昌小而密的黑白肖像考驗觀眾眼力;展廳另一端,辛蒂.雪曼《雜誌插頁》系列(1981)作品尺寸較大、色彩飽滿,為觀眾帶來視覺衝擊。該系列作品原是辛蒂.雪曼應美國《藝術論壇》雜誌邀請所作。橫向構圖、簡約背景,讓觀眾的眼神不自覺放在肖像中辛蒂.雪曼的面孔上。鏡頭下,她模仿着色情雜誌中的女性形象,用眼神與動作傳遞着脆弱、不安、恐懼與欲望。因過於接近色情雜誌風格,作品最終未在《藝術論壇》上刊出。然而,仔細觀察會發現,儘管作品中辛蒂.雪曼的衣衫並不整齊,但她的絕大部分身體部分都被覆蓋,譚雪凝說:「這些圖像其實並不色情。這是一個很有趣的現象:當我們想到色情雜誌內頁時,往往會對其中女性的表現和故事產生先入為主的偏見……我們觀察這些作品時,我們的潛意識便影響了我們的視覺感受。」

有女性主義者曾質疑辛蒂.雪曼的攝影作品中展現的女性形象是對男性凝視的迎合;亦有人認為,通過拍攝自己的變裝肖像,辛蒂.雪曼同時扮演了發出凝視的「男攝影師」與被凝視的「女模特」兩個角色,實則是對男性凝視的拷問。辛蒂.雪曼並未曾公開回應作品中的爭議,亦反對將自己的作品與女權主義理論結合。但或許正如譚雪凝所說,森村泰昌與辛蒂.雪曼兩人的作品「讓我們重新思考當代攝影的同時,亦讓我們重新思考身分是如何表現,又是如何被我們自己或者外界塑造」。是迎合還是反駁,還留待觀眾評說。

「森村泰昌與辛蒂‧雪曼:變裝化身」

日期:即日至2025年5月5日

時間:上午10:00至晚上6:00(周二至四及周末)

上午10:00至晚上10:00(周五)

地點:九龍博物館道38號西九文化區M+ 2樓 包陪麗、渡伸一郎展廳

詳情:bit.ly/4iNuwd9

文:王梓萌

