奢華禮儀兵器 看文化融合千姿百態

日本刀的一個重要特徵是鋼材回火效果的美學追求，尤其是刃紋的製作，例如notare（上）的特點是波浪起伏的紋路。（馮凱鍵攝）

格里斯劍（kris）和劍鞘 產地：印尼爪哇 年代：19世紀 特色：格里斯劍以其人形柄頭和波浪形狀刀刃而聞名，但此劍受傳入印尼的伊斯蘭教文化影響，使用了非偶像崇拜形式的柄頭。整把劍工藝精細，劍鞘鑲滿白色藍寶石，代表財富。（機構提供）

嘉比亞彎刀（jambiya）和刀鞘、腰帶 產地：也門薩那 年代：19世紀 特色：嘉比亞彎刀約有7種基本樣式，圖為thouma型，由法官、伊瑪目（領袖）、學者和賽義德（先知穆罕默德的後裔）配掛，有寬大而尖彎的刀刃，刃柄以犀牛角製成，綴錢幣形狀的裝飾。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】在歷史中，兵器不僅是冷冰冰的戰爭工具，亦是統治者權威的象徵，宗教儀式中不可或缺的道具，貴族階層炫耀財富和地位的資本等，承載着深厚的文化、身分、藝術意義。最近，近200件華麗精緻的禮儀兵器匯聚於香港城市大學，從北非到阿拉伯半島，從高加索地區到整個亞洲，展品地域跨度極大，呈現出不同時代與文化的百態。

是次展覽「威武奢華：跨文化禮儀兵器藝術展」，由城大般哥展覽館總監陳麗碧與敦煌基金會副總監Rachel Parikh聯合策展。陳麗碧指：「兵器代表軍事（力量），無論是地方還是國家，都需要它作為一種展示的載體。但我們更着重它在戰場以外的功能，因為兵器背後的象徵很豐富，使用多少人力、物力、資源材料裝飾，可以看出擁有者身分地位（的高低），所以它比珠寶更為重要。」綜觀多個世紀的不同地域和文化，不少兵器裝飾精緻，材質珍貴，象徵權力、地位、宗教信仰和文化身分，權貴多數在大型典禮或宗教儀式上才會佩戴，因此被統稱為禮儀兵器。

今次展品近八成由夢蝶軒借出，夢蝶軒主人盧茵茵鍾情研究古代黃金工藝，因而接觸到不同兵器，並留意到東西文化的相互影響，繼而在約8年前開始學習和收藏禮儀兵器。她說要令一件物品變為一件藝術品，在於其觀賞價值，「當藝術元素進入一件具功能的物品時，就可以用另外一個角度，即藝術的角度去看它」。盧茵茵說，一件具基本功能的物品要花如此多心思去着重藝術元素，「那就是因為權貴會用它來表現權力、品味和財富」。

刀劍象徵地位、精神

以斯里蘭卡的卡斯坦劍（kastane）為例，這種長劍是貴族和王室成員流行一時的配飾，佩戴它意味着在宮廷中享有高貴地位。展覽有一把19世紀的卡斯坦劍，工藝精緻，刀柄和刀鞘上均鑲嵌了多顆紅寶石裝飾，盡顯氣派；旁邊則有一把印度獨有的近身武器——克撻兒短劍（katar），由一個用拳頭握住的H形劍柄及三角形刀刃組成。這把克撻兒短劍的劍柄全由一塊玉雕刻而成，看着它鏤空的部分就可以想像製作時不惜工本，耗費了多大尺寸的玉。

盧茵茵續指，在跨文化中也可看到刀劍代表男性的高貴精神和修養，如中國的君子劍；又或者象徵男子氣概，例如來自19世紀也門薩那的嘉比亞彎刀（jambiya），它最初被也門半遊牧民族和農村村民用於防禦，慢慢演變成榮譽、地位權力和陽剛氣質的象徵。當地部落的男孩成年時，就會收到人生的第一把嘉比亞彎刀，標誌他們成為男子漢。

「正因兵器除了裝飾，也有象徵意義，所以每一把刀上都可以看到一些故事， 包括（宗教）信仰。」盧茵茵表示，例如在印度，禮儀兵器在宗教實踐上扮演着重要角色，印度伊斯蘭教的兵器上會使用關於阿拉（真主）、先知穆罕默德、《古蘭經》等元素，保佑佩戴者遠離危險，印度教亦經常描繪神祇擁有多種武器，代表其強大及「正義戰勝邪惡」。

盧茵茵的收藏中，有一把刀柄上刻劃了印度神話的比恰瓦匕首（bichuwa），它的裝飾圖案分為3層，她認為有可能跟濕婆神化身雄賢的起源故事相關。匕首上有一些濕婆神的視覺意象，包括祂的坐騎公牛南迪、標記形象林伽和其子象頭神，她指出，印度教的神話中有許多神與神的鬥爭，包含警世的信息，人們會透過藝術形式在兵器上表達出來。

製作反映工匠智慧

製作禮儀兵器往往需要投入大量心力，牽涉雕刻、鑲金、寶石鑲嵌等工藝，一件禮儀兵器在鑄造和裝飾上凝結了眾多工匠的智慧。例如盧茵茵借出的一把集大成之作——水晶羊首嵌金紅寶腰刀，由鑄刀匠、玉石雕刻師、寶石切割師、金匠、玉石鑲嵌師等共同參與製作；又例如城大般哥展覽館諮詢委員會主席趙式慶借出的藏品日本刀，鋒刃上的雲白色紋路（刃紋），體現出刀匠們對美學的極致追求。每個日本刀匠流派都有獨特的淬火方法，使用不同黏土混合物，控制塗層厚度和水溫變化，可產生各種刃紋樣式，因此刃紋的燒製技巧最能呈現出刀匠個性和技術。

文化交流影響兵器裝飾

在琳琅滿目的禮儀兵器之中，中國展區中幾幅畫作乍看格格不入，然而細觀畫中人物，便發現他們腰間佩掛刀劍、弓箭等裝備，部分將領身披鎧甲，英姿煥發。原來它們是乾隆皇帝為表彰凱旋功臣而繪製的紫光閣功臣像，旁邊特別展出與畫像對應的盔甲、劍和弓箭。陳麗碧指，紫光閣功臣像能夠直觀地看到清朝的多元民族，乾隆如何平衡不同的民族文化，亦反映到他的品味和當時的軍事文化等。

陳麗碧希望強調東西文化交流，展示貿易、出征和殖民主義等，如何影響了兵器的裝飾、用料和藝術元素，令它們變得更豐富多元。展覽最後一區有一件來自印尼的格里斯劍（kris）和劍鞘，劍刃是獨特波浪形，劍鞘上有精細的花卉圖案，將西方美學與本土文化特色融為一體。劍鞘上飾滿來自斯里蘭卡的藍寶石，這也可反映貿易路線如何促進了各地文化的融合。

威武奢華：跨文化禮儀兵器藝術展

日期：即日至2025年2月23日

開放時間：早上10:00至晚上7:00（周一休館）

地址：香港城市大學般哥展覽館

費用：免費

預約︰bit.ly/3BDZXFR

文︰陳真紀

編輯︰梁曉菲

設計︰賴雋旼

電郵︰friday@mingpao.com

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