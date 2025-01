【明報專訊】今期「講好香港藝術史系列」受訪者徐曉瑜(Enid Tsui),新年前參加Para Site藝術空間的表演Ghost of Raspberry,把去年鬱結「吞」進肚,並形容此表演是近期較深刻的藝術作品。她在新書Art in Hong Kong: Portrait of a City in Flux中寫道,香港藝術受變幻的社會、政治及經濟情勢影響,多元發展不斷。

作為展覽「棲與渡」的一部分,跨領域藝術家朱凱婷在Ghost of Raspberry中與聲音藝術家林葉、食物設計師譚嘉琪合作,向參與者提問:喪失在舌尖上是什麼味道?

徐曉瑜回憶觀展經歷:首先進入表演空間,戴耳機聽一段錄音;去另一空間,把雙腳浸泡在盛有暖水的木桶,「跟住就拎啲類似紅梅味嘅雪條仔畀你,好酸嘅,好凍啦吓,浸住暖水。好多唔同嘅感覺一齊,就(請參加者)諗下有咩記憶呢」。

她再被請到另一間地面是軟海綿,如跳彈牀的房間,「好唔穩定嘅」。參加者隨之獲派發一塊蛋糕狀物體、一張米紙和裝有可食用墨水的筆,「你要喺一張紙上面寫低畀自己嘅信息,令你唔開心嘅負面嘢」,寫字後,「(用紙)包住蛋糕,然後吃落肚」。最後,再喝一碗湯,表演完成,「唔使畀錢」。

徐曉瑜觀演後當晚做了個夢,真的釋放了些不開心的想法。她指近年香港有更多療癒、post-traumatic(後創傷)的作品,如涉及食物的這個表演。時局變化,紅線當前,香港藝術家各自用新方法回應社會,是她最期待的演變。

「客席策展人」簡介

徐曉瑜,一名土生土長的香港記者,曾在加拿大及英國念書和工作,從2020年開始一直擔任《南華早報》的藝術主編,曾擔任《日經亞洲》的新聞編輯、《金融時報》駐香港記者和國際企業及市場編輯、香港電台第三台主持人,以及經濟學人集團出版的財務總監雜誌主編。她擁有藝術史碩士學位。

