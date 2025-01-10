「動態設計是門獨立藝術」 片頭匠人四處辦論壇 建創意社群

【明報專訊】由設計電影片頭到舉辦大大小小動態設計論壇，法國動態設計師Kook Ewo不僅是電影片頭設計的匠人，更是推動動態設計（motion design）教育與交流的重要人物。他參與創辦的「Motion Plus Design」動態設計論壇，已覆蓋全球約18個城市，成為全球動態設計師的重要交流平台。他曾於2023年在香港舉辦Motion Plus Design Satellites小型聚會，2024年又進一步於香港設計營商周將規模更大的Motion Plus Design帶來此城，未來也計劃在東京再籌劃相關項目。如此種種，Kook的目標卻十分簡單：「讓更多人意識到動態設計是一門獨立的藝術。」

初聞動態設計，或不得要領，但深察一二便會發覺其遍佈生活四周。由將靜態的文字轉化成文字動畫到電視台的周年動畫，舉凡將靜態平面圖像經過動態設定呈現出動感的設計，皆屬動態設計，而Kook所專擅的電影片頭，更是當中一大類別。不論是《鎗火》（1999）以黑底白字的方法，配搭經典配樂以書法字體呈現製作團隊及演員名單；還是《阿甘正傳》（1994）捕捉一條在空中蕩漾飄搖的羽毛橫過不同景色，再在片頭曲的烘托下漸次浮現製作團隊及演員名單，再由阿甘拾起羽毛開啟正片，看似簡單，卻需匠心經營。如何在正片開始之前已令人捕捉電影的調性，如何不平鋪直敘地帶出片名、演員等資訊，同時襯托勾畫出電影的主題與性格，絕不簡單，而Kook正是當中的表表者。

Kook Ewo非科班出身 《鬼魅山房》響名堂

雖以電影片頭設計聞名，Kook卻笑言自己並非科班出身。他指自己在1998年開始接觸動態設計，當時注意到法國的電視台開始以更具視覺創意的策略重新包裝節目，探問下得知與動態圖像設計（motion graphic design）有關，之後便開始自學相關軟件，再埋首投入不同電視項目的製作。後來因着不同的工作經驗，機緣巧合下得到製作電影預告片的機會，雖然未曾在院校受訓，成品卻意外地成功，就此展開了設計電影片頭的歷程。耕耘數年後，他在25歲迎來事業的轉捩點——替電影《鬼魅山房》（2006）設計片尾，打開了通往荷李活的大門，開始在國際影壇嶄露頭角，四周也拋來了橄欖枝。

在Kook看來，片頭設計與一般動態設計不同，不單是解釋性動畫或標誌設計，「最重要的是對作品的尊重，要求人深入理解整部電影，從導演角度詮釋作品精神」。他提到有些情况下，設計師甚至會放下個人風格以適應電影的調性。歸因於這種創作性質，縱然動態設計師為數不少，卻鮮見有人專職設計電影片頭。

製片頭須理解全片 信實拍勝CG

Kook談到創作心法時，說儘管科技日新月異，他更鍾情以實拍而非電腦特效製作電影片頭。「相比CG（Computer Graphics）精準的動畫，實際拍攝時發生的種種誤差與『意外』往往更能帶來驚喜。」而當技術更能精確實現創作願景時，也會予人可以實現一切的錯覺，反向扼殺了不少有趣的想法，他也憂慮慣於使用數位技術完成製作的新生代會失去這些「幸福的意外」。如CG普遍被視為能加快製作進程，但若欲以之呈現完美的光影效果，往往是一場耗時費力的噩夢；相反，在現實世界中捕捉光線自然流動的瞬間，不僅來得更有效率，內在於萬事萬物的不可預測性往往也能帶來最動人的藝術效果。一道偶然灑落的曙光、蕭蕭落木掠過鏡頭的瞬間，足以證明一切。

有見CG發展過於迅速，他也提到主要採用數位技術的作品反而更容易顯得過時，即便只是15年前的佳作如今亦已略見如此；但以《七宗罪》（1995）的片頭為例，優秀的實拍作品卻「不會真正變老」，在時間的考驗前呈現經典的魅力。

教學相長尋回創作快樂 網站提供多語教材

深耕片頭設計多年後，Kook開始於法國動畫與動態設計學校高貝蘭學院（Gobelins School, l'École de l'image）任教，他說這段執教的經歷也是令他創立Motion Plus Design的重要契機。他提到，資深設計師多會隨時間定下一套固定的工作模式，提高了效率卻不自覺限制了創意的發揮。教學相長，正在向年輕一代傳遞知識的同時，他從學生自由奔放的思維重新找回創作的快樂。

這段因交流重燃設計火花的教學經驗，也促使Kook思考如何為動態設計創造更大的交流平台。恰巧當時他參加巴黎一些有關平面設計的展覽，卻失望地發現動態設計缺席，於是便與友人萌生創建動態設計博物館的想法，亦即Motion Plus Design的前身。雖然計劃最終未能實現，卻成功出版了介紹專案的書籍。後來書本引起不同人士關注，最終在各界要求下開始舉辦小型活動。首場活動的反應更是出乎意料，原本100個座位竟吸引800人搶票。在不同贊助商支持下，活動也逐漸發展為大型研討會，從巴黎到東京、紐約、台北，目前已在10多個城市舉辦過活動，規模從數百人到近千人不等。回想當初的博物館計劃，Kook笑言「我更喜歡這種瘋狂的旅行，讓動態設計的熱情在世界各地流動」。

如今的Motion Plus Design，或可視作一種講座博物館——定期舉辦論壇，將人們聚集在一起，讓他們分享對動態設計的共同熱愛。不論是開初的博物館構想，還是現在的研討活動，對Kook的意義都很簡單：確立「動態設計」作為一門藝術的認知。他表示，雖然平面設計如今已獲得廣泛認可，但對動態設計藝術價值的認知卻仍在萌芽，故期望通過在各地舉辦論壇，讓全球的動態設計師「每年至少有一次見面和聯繫的機會」，建立一個國際性的創意社群。而透過網絡直播，以及提供8種語言的網上教材連結，他希望能為有志者準備豐沃的土壤。

從巴黎到後來的伊斯坦布爾、鹿特丹，乃至位於亞洲的台北與香港，Kook認為籌備每次論壇都不容易，「每次到一個新的城市舉辦Motion Plus Design，總是從當地人為主的小型聚會，後來再發展成國際性的論壇」。各地文化差異巨大，熱情卻是共通的，社交媒體的普及讓設計師能夠跨越地域限制，交流作品，他看到有時來自各地的動態設計師在論壇相遇時，往往也一見如故。「這種跨文化的連結，正是動態設計最迷人的地方。」對Kook來說，他的角色就是一名「連繫者」，為參加者提供自由創作與交流的空間。

展望未來，眼見Motion Plus Design由一本小書化為一個走向世界的活動，甚至有不少人越洋參加，Kook相信動態設計的信念已經在各地生根發芽，他笑說未來或走回原點——「也許某日，會再有人找我建造一座獨屬動態設計的博物館」。

文：鍾卓言

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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