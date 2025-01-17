續演33年前「客鄉」故事 《近鄉途情怯》跨代劇人再尋根

【明報專訊】臨近「九七」的1992年，中英劇團演出了《客鄉途情遠》，講身分認同、講移民，獲得首屆香港舞台劇獎最佳劇本獎，裏面有一句台詞說道：「時光飛逝，10年又10年，一家未成，一家又移。新人、舊人、異地、故地。記憶猶新。」3個10年過去，《客鄉》的劇情似曾相識。中英劇團在成立45周年之際交出續集《近鄉途情怯》，並邀請過去的駐團演員回巢參演，跨代演員的心態和處境剛好跟劇中的幾代人互相對應。

《客鄉途情遠》當年由張達明編劇執導，內容講一個香港家庭即將流散三地：喪妻多年的父親俊叔回鄉再婚，長子阿德偕妻移民加拿大，幼子獨自留港發展。分開前，兒子陪同父親回鄉觀察，另一位海外回港的堂妹阿年隨行。各人對內地狀况抱持好奇和疑慮，對未來感到不確定。

中英劇團舊將回巢編劇、登台

中英劇團前駐團演員劉浩翔收到邀請，為劇團45周年編作劇目，構想期間憶起當年仍是學生的他，第一套看的中英劇團演出就是《客鄉》，直至現在都印象深刻。由於劇目也會邀請舊的演員回來演出，劉浩翔得到張達明的首肯後便決定延續《客鄉》，說一個尋根的故事，「我們香港人的identity（身分）這麼多年來一直在尋找，是一個迷思，再加上有演員回歸中英一起拍的那種『根』，可以滿足到幾多願望」。於是《近鄉途情怯》上半場將濃縮《客鄉》的故事，下半場演出續篇，時空定在2030年。演員周偉強再度飾演阿德，阿德已屆退休年紀，育有一兒子Raymond（黃楚軒飾），但早已因誤會與太太離婚。阿德多年後回港探望弟弟，並為前妻參加前岳母的壽宴。幾人再聚後，在加拿大土生土長的Raymond萌生到內地發展的想法，這個家再次面臨分散，劇作也再次探問身分和根源。

「怯」來自撕不掉的人地關係

劉浩翔說《近鄉》會講到執骨、祠堂、孝順、落葉歸根、安身立命等傳統文化，因此當中探討的除了是身分認同，更是一種文化認同，「未必是一些很硬性、很資訊性、強硬逼你去承認的東西，而是一些根深柢固的傳統、華夏文化，其實那些才是我們去追求或想尋找的東西，遠超於一個地域或者國家的事」。他解釋劇名「怯」的意思，指一些離開了某地很久的人，以為自己早已與那片土地脫離關係，但一路歷程才發現仍有千絲萬縷的線連繫着，「你會有一種怯，原來撕不掉、我和這個地方是這麼密切」。

劇中的角色也有不同感受的「怯」。周偉強說阿德原以為自己可以繼續在加拿大安居樂業，生活無憂，但回到香港才意識到未必甘心安分守己做一個所謂的移民華僑，同時兒子決定到內地發展事業，使他覺得「自己像是一個過客，因為身邊的人都不在」。黃楚軒則分享Raymond的爺爺從內地來到香港發展最終又選擇落葉歸根，爸爸則從香港移民到加拿大，自身在加國長大，基於複雜家庭背景，加上建築師的身分，自發地對地方、城市、土地有感情，不滿足於「講廣東話的加拿大人」身分之說，之後經歷了回港和回鄉的歷程，決定離開父親，為「鄉」付出。劉浩翔補充Raymond的角色正處於迷糊奇怪的狀態，「總之好似有多點連繫，但那連繫是什麼來的呢？心裏總是有個洞，可能正正都是我們現在香港人正在尋找一個很內在的，究竟我是屬於哪裏、屬於什麼呢？」

每一代人的課題，從俊叔和阿德的追求溫飽生存、有瓦遮頭、養活家人，轉變為Raymond填補心靈上的空洞、追尋對根的理解。而角色對地方的情感歸宿也可從劇中對應至現實中，演員對劇團的感受。

跨代演員合作中體會情意區別

加入了中英劇團兩年多的黃楚軒在《近鄉》裏初次跟前輩演員合作，興奮的是可以與他們碰撞出新火花，「排戲原來可以什麼都不管，直接行落場，不斷『拋東西』出來玩」，但感受至深的是前輩在排戲以外的氣氛，「他們真的當這裏是家，我有點ashamed（羞愧）……為什麼我當這裏只是上班的地方」，休息時黃楚軒與前輩聊天得知他們會一起煮飯、大時大節一起慶祝、回來接演《近鄉》時感觸落淚，有一家人的感覺，「但好像到我們現在這一代的演員，對這個地方沒有他們那麼強烈的歸屬感，不知道是不是時代的轉變，或者是我們選擇多了，可能這個不是我們的唯一」。

周偉強說新一代較容易overthink，黃楚軒同意：「有時候我排戲很容易會想我是不是做得不好，或者為什麼我都做不到導演要求的東西，他們那一代比較簡單，沒有那麼多比較。」休息時覺得後輩演員有不足就主動與他們一起練習，互相鼓勵，「或者都是連繫到這個戲，原來上一代就是這麼着重情」。劉浩翔也說那是劇中討論個人主義和集體主義下滋生的情意區別，也呼應劇目的「尋找」主題，「好像在不同年代，對於自己定位有不同的狀態」。劉浩翔回想當年的心態，認為自己的言談舉動皆代表中英劇團，自然而然認定自己是中英人，「我希望看完這部戲之後，觀眾都可以舒服地尋找自己的身分、文化認同」。

《近鄉途情怯》

時間：

1月18日、23至25日晚上8:00

1月19日、25至26日下午3:00

地點：葵青劇院演藝廳

票價：180至420元

詳情：bit.ly/4dwwvOY

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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