Bob Dylan歌詞草稿、油畫現美國拍場

next

【明報專訊】Bob Dylan和The Beatles樂隊是搖滾史上的兩大傳奇,他們透過共同朋友美國搖滾記者Al Aronowitz而認識,Al Aronowitz歷年來收藏了不少Bob Dylan的物品,當中50件珍品將於朱利安拍賣行(Julien's Auctions)舉辦的Celebrating Bob Dylan: The Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More拍賣會中現身。拍賣會於美國田納西州納什維爾的音樂家名人堂和博物館舉行。Al Aronowitz的收藏包括兩頁打字的Bob Dylan的Mr. Tambourine Man歌詞草稿3份、Dylan於1968年創作的油畫、1963年Dylan在紐約市政廳首次大型表演的傳單、早期經典照片、原件草圖等。另拍賣會其他拍品包括一把1983年Dylan擁有和使用的Fender Telecaster結他,以及Blowin' In The Wind手寫歌詞等,為粉絲提供收藏Bob Dylan珍品的難得機會。

Celebrating Bob Dylan: The Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More

現場及網上同步拍賣:美國中部時間明天(1月18日)上午10:00 (香港時間1月19日凌晨12:00)

網址:bit.ly/3W7ETia

整理:張曉冬

[開眼 收藏]