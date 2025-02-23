【明報專訊】工作上深深感受到人工智能（AI）的助力，人人都不想幹的繁瑣差事，終於有一個任勞任怨的好幫手。某個加班的晚上，一邊拼命追趕工作進度，一邊懊惱來不及煮的晚餐食材。AI能替我準備一頓家常便飯嗎？ 問：你可以替我準備晚餐嗎？ChatGPT答：哈哈，如果可以遠端幫你準備晚餐就好了！DeepSeek答： 哈哈，如果我能親自下廚，一定會很樂意為你準備晚餐！噢，實際操作看來暫時未可行，唯有看看AI能如何出謀獻策。

AI特色的家常便飯

問：你好，我是一名香港在職女性，每晚親自下廚，照料我、丈夫和幼兒的晚餐。因為時間緊迫，每周都需要仔細計劃食物採購和提前準備晚餐，安排如下：

1. 訂購的本地蔬菜於每周三下午送到家中

2. 周六日採購食材，初步處理，清洗、切割、醃製、包裝、冰凍

3. 每天晚上思考翌日菜單，預先準備部分食材，如解凍冰冷的食材、浸發乾貨、執煲湯材料

4. 每天早上以WhatsApp通知家傭準備，例如浸洗蔬菜、煲湯

5. 回家，抱抱嬰兒，開始煮飯

請提議更省時省力的方法。

ChatGPT答：

你的安排已經非常有系統，而且很有效率，但可以進一步優化，讓準備過程更省時省力：

1. 更有效的食材處理與保存：真空包裝、調味醃製後分裝、急凍蔬菜

2. 更智能的預先準備：善用家傭的時間、流水解凍法

3. 精簡晚餐菜單：交錯使用「一鍋料理」、使用現成半成品

4. 周末提前預煮部分菜餚：燉湯、鹵味、醬燒肉類、冷盤菜

5. 更高效的菜單規劃：固定菜式類別

DeepSeek答：

為了幫助你更高效地準備晚餐，以下是一些省時省力的建議：

1. 優化採購與儲存：批量採購、蔬菜洗切儲存

2. 提前規劃菜單：制定一周晚餐菜單、每周安排幾道固定菜式

3. 預處理食材：周末醃制肉類，分裝冷凍、使用半成品

4. 利用家電：善用電飯煲慢燉鍋、壓力鍋，節省時間

5. 簡化烹飪：一鍋料理、炒飯炒麵、蒸菜等

6. 與家傭分工

7. 靈活調整：準備速食或半成品備用

建議一周菜單 ChatGPT略勝

問：很不錯的建議！可以提供一周的菜單嗎？請盡量使用新鮮食材，能在30分鐘內完成烹調。（見表1）

需修正指令才更合港口味

以上對話是經數次來回磋商後的省略版本，對談中感覺到AI的飲食口味頗有特色。初次提出的菜單包括蒜蓉蒸雞胸肉、牛肉炒烏冬配白飯、番茄滑蛋炒牛肉配皮蛋瘦肉粥，配搭怪怪的。經多次修正指令（Prompt）後，才得出以上較貼近香港家庭口味的菜單。本來以為來自中國的DeepSeek會提出較富中菜特色的菜單，結果反而是ChatGPT更靈活運用煎炒煮蒸燉等多種烹調手法。

AI獨家創意菜

問：家裏有牛肉，請創作一道有菜有肉的原創菜式，能在30分鐘內完成烹調。請搜查網絡確保沒有人做過哦。

ChatGPT答：香橙芒果牛肉卷配紫薯泥

DeepSeek答：香檸薄荷牛肉卷配烤南瓜藜麥沙律

最後出題，讓AI替我想想今晚食乜餸，再詳細列出烹飪步驟讓我照辦煮碗。兩個AI 都不約而同選了牛肉加上水果、莖類蔬菜的組合，食譜偏向西餐做法，也許這就是AI習得的創意菜式方程式，兩個AI都表示所有步驟可在30分鐘內完成。依兩個食譜試做一次，看看實際操作是否可行，菜式味道如何。

結論：AI未能取代一家之「煮」

篇幅所限，未有詳列原有食譜，此食譜的程序與分量是經修改後的版本。DeepSeek本來的建議步驟是先煎牛肉卷，最後做沙律。我不想吃冷掉的牛肉卷，因此調動了次序。原本的食譜用上半個紅洋葱，生洋葱太辛辣，故改成少許。ChatGPT提議的新鮮芒果不當令，改成罐頭芒果。除此以外，一切忠於原著。

兩道菜式沒有食物安全問題，絕對不是地獄料理。試食後，家人表示配菜跟牛肉卷不太匹配，改成番茄沙律或芒果橙沙律等更清新多汁的配菜應更可口。AI的調味使用了蜂蜜加上醬油或生抽的組合，兩者混和生出一種發酵食品的酵母味道，未至於難吃，只是有點格格不入，將蜂蜜改成砂糖即可避免。個人偏好香檸薄荷牛肉卷，加上乳酪醬汁，帶點土耳其烤肉（Kebab）的風味。

從結果看來，這次與AI合作料理家常便飯的經驗，暫時未見AI可取代人類的迹象，還是由我這個人類想想如何消耗掉AI用剩的食材吧。

ChatGPT牛肉卷。食譜

香橙芒果牛肉卷配紫薯泥

【材料】

‧牛小排薄片……6片

‧芒果……1罐

‧紫薯……1個

【牛肉醃料】

‧鹽……少許

‧黑胡椒……少許

【醬汁】

‧橙……1個榨汁

‧蜂蜜……2湯匙

‧檸檬汁……1茶匙

‧醬油……1湯匙

‧無鹽牛油……1小塊

【做法】

1.紫薯蒸15分鐘，壓成泥，加入少許鹽和黑胡椒，攪拌均勻，備用

2.牛肉片撒上鹽和黑胡椒調味

3.每片牛肉放上芒果條，捲起

4.中火落油，牛肉卷煎至焦香，轉小火煎至熟，取出備用

5.在同一鍋中，倒入醬汁，加熱至濃稠。紫薯泥，牛肉卷上碟，淋上醬汁

DeepSeek牛肉卷。食譜

香檸薄荷牛肉卷配烤南瓜藜麥沙律

【材料】

‧牛小排薄片……6片

‧薄荷葉……1紮

‧南瓜……1/4個

‧藜麥……2匙

‧菠菜葉……少許

‧紅洋葱……少許

【牛肉醃料】

‧新鮮薄荷葉……10片

‧檸檬……1個榨汁

‧蒜末……1茶匙

‧生抽……1湯匙

‧蜂蜜……1茶匙

‧黑胡椒……少許

【醬汁】

‧希臘乳酪……2湯匙

‧檸檬汁……1茶匙

‧蜂蜜……1茶匙

‧薄荷葉……5片

【做法】

1.牛肉片醃製10分鐘

2.放上3片薄荷葉卷起

3.南瓜切粒，烤15分鐘；藜麥煮10分鐘

4.牛肉卷煎至焦香

5.南瓜、藜麥、菠菜葉、紅洋葱碎、淋上橄欖油混合

6.醬汁混合，上碟，撒上薄荷葉裝飾

文、圖˙ 陳閒（IG: homing_me）

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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