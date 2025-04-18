《搗破法蘭克》換角、資訊發布惹議 眾籌開戲變數多 「不敢說是一條新路」

【明報專訊】打邊爐最重要是有爐，那拍電影最重要是什麼？拍齣好戲可能要好導演、好劇本，但有資金才拍得成電影。融資方法多樣，電影公司投資、影展基金，又或政府斥資的電影發展基金、首部劇情電影計劃，倘若諸路不通，路不轉人轉——昨天（17日）上映的《搗破法蘭克》藉眾籌而成。眾籌會是港產片新去路嗎？問編導蔡康凝會否再眾籌拍電影，他的答案是：不會。

投「首部計劃」不果 未獲投資者肯認

喜歡電影可安於做觀眾，蔡康凝偏偏想拍一部自己的電影。辭去銀行工作後，從加拿大回流香港，2018年參加香港電影導演會大師班，導師是陳果。大師班後，蔡康凝構思《搗破法蘭克》劇本，陳果一直給予意見。劇本曾投首部劇情電影計劃，未果；後來入圍香港亞洲電影投資會（HAF）的「發展中項目」（IDP），但在融資平台未獲投資者肯認。2022年4月，蔡康凝在內的YouTube頻道16:9已營運一年，頻道主打短劇，其演員亦散見於香港影視，那時《搗破法蘭克》項目在眾籌平台面世，目標籌得250萬港元。翌月眾籌成功，預估2023年6月交貨——最終電影在2025年4月上映。

蔡康凝首部電影是去年上映的《敗走麥城》，在加拿大取景，他聯同兩名導演各拍一段短片，3段短片再剪成一部電影，預算僅約100萬港元。至於《搗破法蘭克》，有別於香港新導演常見的人文關懷，他自言是一部搶劫片（heist film）—— 一群人組織打劫，如同荷李活電影《盜海豪情》和《寶貝神車手》。雖則打劫，「我覺得出發點都有少少人文關懷，但絕對不是一套人文關懷的電影。其實它（電影）講的那樣東西，例如貧富懸殊都很社會性，但用我喜歡的類型來包裝」。電影講述邊緣青年紀月（談善言飾）執行社會服務令時，聯同其他邊緣青年組織打劫小隊法蘭克，並錄下犯案片段上載至互聯網，期望成為打劫界KOL。法蘭克打劫一間找換店時，意外揭發富豪教會洗黑錢，恍如變成不同世代與階層對抗。

參考美港兩導演 計算「最低入場費」

獨立電影本質像抗衡大型片商的品味，眾籌拍戲亦早有先例。2014年上映的美劇Veronica Mars改編電影版，眾籌約570萬美元（約4446萬港元）製作。應屆奧斯卡最佳影片《阿諾拉》同為獨立製片，其預算也不過是600萬美元（約4680萬港元）。在華語地區，2020年台灣導演魏德聖眾籌逾1億2976萬新台幣（約3100萬港元），作拍攝「臺灣三部曲」電影系列的資金一部分。然而計劃受疫情影響，改為製作動畫電影，至今仍未上映。2022年上映的香港紀錄片《憂鬱之島》眾籌150萬港元，佔一半預算，其餘資金為日本發行商投資、影展補助，以及導演、監製私人補貼，惟電影未能在香港公映。

蔡康凝表示，《搗破法蘭克》眾籌做法參考對象有二：美國影評YouTuber斯托克曼（Chris Stuckmann）及香港導演趙羅尼。斯托克曼的頻道訂閱數字目前約200萬，2022年3月宣布眾籌拍電影Shelby Oaks，僅用文字和短片講解概念，24小時內達成眾籌目標25萬美元（約195萬港元），最終超額，籌得逾139萬美元（約1084萬港元），2024年電影上映，比原定計劃遲一年。

趙羅尼曾拍首部電影《失蹤》，2021年公布眾籌電影計劃《堅尼地道殺人事件》，邀來影星黃秋生拍攝短片，目標籌得1000萬港元，最終只獲約319萬港元，項目告吹。款項遂退還贊助人，他亦轉向發展YouTube頻道「香城映画」。蔡康凝形容趙羅尼的取態是「all or nothing」，遂參考其個案，計算製作《搗破法蘭克》的「最低入場費」是450萬港元，並調整眾籌金額至250萬港元，「這250萬達標之後，其實本身只是啟動基金，還不知道能不能開戲。如果要成事，都需要另外一半（資金）。所以在眾籌達標後，花了兩三個月時間去找投資者」。

半眾籌半投資分擔風險 惟限制透明度

《搗破法蘭克》眾籌成功，說明有一定數目的觀眾支持，亦分擔投資者風險，蔡康凝說比起在融資平台時更易獲投資者青睞。一半眾籌，一半投資，看似兩全其美，「但是呢，經歷了這次眾籌，也發現不是那麼簡單」。

眾籌項目講求過程透明、按時間交貨，《搗破法蘭克》自2022年5月眾籌成功，原定2023年6月交貨，遲近兩年才上映，3年間消息更新不算頻密。蔡康凝說：「半眾籌的項目，其實我們的透明度是做不到那麼高。因為現在有很多持份者，或者parties已經多了，不是我們直接和backer（贊助人）單向溝通。我們（頻道）也是第一次搞戲，更加是第一次搞眾籌的電影，有很多事我們低估了，或者不認識。」

贊助人的角度又是怎樣？記者訪問4名參與《搗破法蘭克》眾籌的贊助人：Angel、M和K本身是YouTube頻道16:9的粉絲，因欣賞其出品，分別贊助160、300和600元支持製作電影；Kwok則是參與眾籌項目的常客，他表示難得看到本地項目，「似樣嘅會支持一下」，最終贊助600元。

Angel沒有跟進拍攝進度，但認為過程尚算透明，不時收到電郵通知消息。但是項目不斷延遲，已預計成果需時，甚至爛尾——倘若成真，她明言不會退款，當作支持頻道，但影響之後再參與眾籌的信心。M認為項目不斷拖延，而且缺乏跟進消息，磨滅其信心，「由收完錢到開拍（上映）真的用了3年，時間長不是問題，佢資訊不透明才是問題，要人踢一踢才講一講」。Kwok則表示「有通知嘅，老實講Kickstarter（眾籌平台）音信全無嘅project大把」。

2023年4月（眾籌翌年），《搗破法蘭克》團隊通知贊助人重新選角，並開放退款，惟未有解釋原因。眾籌時釋出的概念短片，由陳漢娜、郭爾君、戴玉麒和龔志業出演，重新選角後，轉由談善言、林家熙、岑珈其和楊偲泳主演。蔡康凝向記者透露，概念短片早在參與融資平台階段製作，供投資者了解電影概念。然而2022年5月眾籌成功後，兩名演員陳漢娜和郭爾君辭演，「那時候沒有了兩位女演員，我們也在想是不是真的會開戲，先找投資者看看會不會還有機會走下去，眾籌之後兩三個月就找到了。之後大家平衡各樣東西，因為有部分人決定不參演，所以重新選角，推倒重來」。

贊助人：失概念片「青春味道」 但配樂有驚喜

對贊助人而言，只知易角不知內情。M曾想退款，惟參與金額小，考慮到手續繁複才打消念頭。易角影響K參與眾籌的信心，因為他希望看原有班底演出才參與眾籌，但認為新班底仍有值得支持的演員，所以當時並未要求退款，持觀望態度。直至2024年6月，K才要求退款，獲回覆指已過退款期，不接納其申請。Angel說易角不影響她參與眾籌，主要希望支持拍攝計劃。Kwok則表示開拍易角不是大問題，而且更喜歡看現時主演談善言。蔡康凝訪問時補充，倘若當時太多人退款，電影將無法開戲，退款後的差額終由團隊私人補貼。

另邊廂，2022年眾籌時，陳果陪同蔡康凝接受媒體訪問，並表示擔任監製；惟今年3月公布上映消息後，才發現監製不再是陳果。蔡康凝解釋，陳果在開拍前一星期仍給予意見，幫忙修改劇本，「如果我們本身籌了整個項目450萬（港元）的話，我們找阿果（陳果），其實他就可以完全掌控這件事。但是到了現在是一半一半，如果我們想阿果做監製，我們都需要出份糧給他，但是錢不夠，還有那時候阿果有很多其他commitment」。

贊助人於公映前，可抽籤參加優先場，4名受訪者皆看過電影成品。K表示，參與眾籌時預期電影在風格、劇情和演出上帶給觀眾新鮮感，但正式版本跟他想像中出入很大，譬如選角變成港產片熟悉的面孔。M看預告時，認為失卻概念短片中演員呈現的「青春味道」，「只可以接受，雖然最想看都是當初那4個（演員）」。不過看過成品後，K、Angel和Kwok皆稱讚演員演出。K和M認為配樂有驚喜，配樂使用本地饒舌歌手Novel Fergus、JB和獨立樂隊FIESTER的歌曲。K和Kwok早已預期製作受低成本所限，但認為劇本同樣有所缺陷。

對電影人來說，眾籌行政繁複；對觀眾來說，眾籌經驗各異。蔡康凝說：「如果要看到它（電影眾籌）是一條新的路，就必須要更加多人去試，但很困難。無論是Ronnie（趙羅尼）那次，還是我們這次，都遇上不同的問題，所以我覺得如果有下一位有興趣這樣做，絕對應該找我們兩個去聊天。因為有很多我們走過的一些難關，我們會知道有什麼。我不敢說是一條新的路，即使有了《搗破法蘭克》，我也覺得沒辦法證明是一條新的路。」如果記者正是下一個想眾籌拍電影的人，他會跟我說什麼？如果對方十分堅持，他就會羅列眾籌拍電影遇到的優缺點，但第一句還是：「我會先說不好，勸退他。」

搗破法蘭克

現正上映

預告片：bit.ly/43BxQTC

文：嚴嘉栢

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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