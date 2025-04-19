鑽入唐樓廟宇 鬧市角落打書釘

解憂舊書店的總店選址在大埔寶湖道街市內，如果事前未有在網上閱讀過書店資訊，一般讀者應不會發現它的存在。（周群雄攝）

店員指芝士蛋糕配紅豆冰的組合最受歡迎，但每天下午2時後便會有很多遊客到訪，想一試美食或在店內打卡，最好提前到訪。（周群雄攝）

店內的二手書以英文書為主，藏書量驚人，幾乎佔據了所有空間，只留下狹窄的通道和幾張桌椅。（周群雄攝）

書店的紅磚外牆、綠色窗框也是熱門打卡點，但由於與巴士站非常接近，打卡時應避免影響候車乘客。（周群雄攝）

kubrick收銀處展示了不少特色產品，在凌亂中很有一種親切感覺。（周群雄攝）

由打書釘出版的《銅鑼灣企鵝散步遊記》，記載了很多與銅鑼灣地區有關的歷史及人物故事，當中更包括一段港人飼養企鵝的都市傳說。（黃志東攝）

打書釘的誕生源於文化保存，之後陸續接收多名本地學者的捐贈，館內更放有部分學者曾使用過的書籍及物品。（黃志東攝）

打書釘空間不大，卻充滿溫馨人文氣息，是個可讓人盡情閱讀的理想空間。（黃志東攝）

【明報專訊】在習慣使用電子器材如手機、平板電腦獲取資訊的年代，不知還有多少人會逛書店、閱讀實體書？

事實上，在香港這個繁華都市中仍散落有很多獨具特色的書店，只是它們大都隱身於不起眼的一角，有的藏身唐樓，有的更隱藏於屋邨街市或廟宇中。趁着4月23日「世界閱讀日」將至，今次就帶大家一起出發，探訪幾間別具特色的香港書店，發掘隱藏在城市中的書香角落。

唐樓圖書館 任睇學者藏書

隱藏在銅鑼灣恩平道一棟毫不起眼的唐樓內的「打書釘」，是一間非常獨特的非牟利私人圖書館，保存有許多本地學者曾使用的寶貴書籍及資料。初次到訪，大概會對它的低調感到意外，但當推開門扉，那股濃厚的書卷氣息及簡樸的木質裝潢便會將你包圍，彷彿闖進一個截然不同的異世界。

書店的誕生，源於一段關於文化保存的故事。書店的圖書館管理員黃淑儀（Leanne）解釋，曾任香港大學比較文學系助理教授的司徒薇早年計劃出家學佛，於是將過萬研究資料贈予學生處理，而為了讓這些寶貴學術資源得以延續，她的學生花了2年時間籌劃，最終覓得銅鑼灣這個唐樓單位，創立了這間與眾不同，又對外開放的民間圖書館。圖書館的藏書隨着歲月流逝愈發豐富，涵蓋文史哲、文化研究、城市研究等領域，而且還會定期舉辦周末文化活動，如讀書會、人物訪談等。

要使用圖書館，需先登記成為會員，並於到訪前至少24小時填寫網上申請表。首次到訪需繳交$300可退還按金辦理閱讀卡。圖書館每日分兩個時段開放，分為中午12時至下午3時、下午4時至晚上7時，每個時段只限兩名讀者使用，以確保安靜的閱讀環境。館內禁止閱讀自攜書籍及使用電子設備，如有特殊情况可與館員商議。館內提供飲用水、咖啡和茶。●

打書釘

地址：銅鑼灣恩平道54號4樓（唐3樓）

營業時間：中午12:00至晚上7:00

網址：www.noseinthebooks.com

天后廟藏書院 還原廟街攤檔風情

油麻地天后廟建築群內，藏着一間特色自助書店——油麻地書院。這個空間曾是天后廟解籤檔位置，其後在2016至2019年間改設為「祭祀習俗演進館」，免費開放給公眾人士參觀，直至2020年天后廟被列為法定古蹟後，被東華三院活化成書店，售賣有關中國歷史、香港專題、宗教哲學等書籍和文創產品，市民遊客可免費入內參觀。

書院裝潢融合古典與現代風格，天井展示原有石雕、木匾及仿古裝飾，並加入實物原大的廟街攤檔模型供大家拍照。書店內有一棵人造榕樹，營造「榕樹頭講古」的氛圍。不知是否由於社區附近有其他熱門打卡景點，記者幾次到訪書院也未見其他遊人，因此大可安心坐下靜靜閱讀。書店採用自助收費模式，大家可自由瀏覽，選好物品後在自助購書機掃描條碼，並以電子支付結帳，十分便捷。●

油麻地書院

地址：九龍油麻地廟街眾坊街

營業時間：上午9:00至下午5:00

網址：bit.ly/4lvQJOe

影迷基地 啡香點綴閱讀時光

要在油麻地眾坊街尋書香，沒理由不到油麻地百老匯電影中心kubrick吧！書店劃分為兩個區域，一邊設置了多排書櫃，擺放與電影、藝術相關書籍、影碟、唱片和文創產品，另一邊則為空間感寬敞的用餐區，裝潢採用工業簡約風格，搭配木質書櫃與柔和燈光，打造出一個舒適的空間。讀者可在店內買杯手冲咖啡或其他輕食，靜靜享受閱讀樂趣。而在與戲院鄰接的區域中，牆上掛滿電影海報與藝術作品，並搭配了一些很有年代感的木枱及木椅，讓人聯想起港產電影《重慶森林》的場景，亦與相鄰的電影中心氛圍相呼應。

書店還會定期舉辦藝術展覽、文化講座和音樂活動，成為文藝愛好者的聚集地。值得一提的是，店內禁止攝影，這也讓kubrick免於成為打卡聖地，得以保留珍貴的閱讀時光，不受外界干擾。●

kubrick

地址：油麻地眾坊街3號駿發花園H2地舖

營業時間：上午11:30至晚上9:45

網址：kubrick.com.hk

● 二手書店

逛二手書店，雖然書架排列大多沒有章法可言，但就是喜歡那種不期而遇的「小確幸」，這種隨緣的尋書體驗更讓人着迷。

沉浸紅磚牆書海 歎美食要趁早

位於港島半山柏道、紅磚外牆的二手書店華洋書莊Books & Co.已有多年歷史，店內藏書極多，主要為英文書籍。除了店員製作餐飲的地方、僅容得下一人側身而過的通道，以及數張枱椅外，幾乎所有空間都騰出用來堆放書籍，只要有耐性，相信愛書之人一定找到心頭好。拜店內豐富的藏書量所賜，曾吸引不少劇組到來取景，例如有徐克執導的《深海尋人》、電視劇則有《二月廿九》及《反起跑線聯盟2》等。據店員透露，早前內地時裝雜誌亦在店內為影星Angelababy拍攝硬照，所以就算未曾到訪，也可能有點點熟悉感覺。

店內提供的全日套餐（$60）也相當不俗，包主菜（意粉、多士或芝士蛋糕）和飲品。其中芝士蛋糕配紅豆冰（另加$5）的組合尤其受歡迎，據說源於不少內地遊客在社交平台推薦。書店全年無休，每日營業時間為早上11時至晚上7時，不過要注意，下午2時後人潮較多，建議想舒適尋書或品嘗美食的讀者，最好早點到訪。●

華洋書莊Books & Co.

地址：半山柏道10號地下

營業時間：上午11:00至晚上7:00

查詢：2559 5199

街市書店「解憂」 絕版書緣分遊戲

於2016年開業的二手書店解憂舊書店，在大埔區可說是無人不識，原因之一是店主竟選在寶湖道街市內開業，其次是店內設免費區及特價區（兩本書，只售$10），部分書籍甚至放在閘門外的開放式舖位中，店主也不擔心有人順手牽羊。

解憂舊書店的藏書類型豐富，但分類方式與傳統書店略有不同，需要讀者自行探索，或可事先瀏覽書店網站的「虛擬實體導覽書店」功能。當然，以尋寶的心態到訪，也別有一番樂趣。收藏絕版或特別版書籍的讀者，不妨到主店內的玻璃書櫃碰碰運氣，或許會有意外收穫。

除了寶湖道街市總店，兩年多前解憂舊書店也在大埔藝術中心開設分店。新店的藏書依美術、戲劇、電影、音樂、設計等類別整齊排列，裝潢也與總店截然不同，走懷舊文青風格，吸引不少遊客前來參觀打卡。●

解憂舊書店總店

地址：大埔寶湖道街市地下F21

營業時間：上午11:30至晚上8:00

解憂舊書店──藝術廊

地址：大埔安邦路12號大埔藝術中心G04

營業時間：下午1:00至晚上8:00

網址：www.thebookcure.store

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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