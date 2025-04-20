讀書：通過自主閱讀 保留作為人的樂趣：訪歷史學者、圖書館長葛劍雄

【明報專訊】閱讀是什麼？當書籍成為社交媒體上打卡的工具，當AI彈指之間就能生成柏拉圖《理想國》全集的摘要，我們還需要怎樣「讀書」？復旦大學資深教授葛劍雄，身兼歷史學者、圖書館館長多重身分，親歷紙本印刷到AI技術革命，見證圖書館從收藏善本的「藏經閣」變成服務讀者的「公共空間」。在他看來，閱讀從來是個人的，也是公共的。而在功能性閱讀逐漸被AI取代的當下，他認為更值得反思的是：工具愈高效，我們愈要追問——省下的時間，如何用來做「人」才懂的事？

自主閱讀vs.被演算法裹挾

問：今天我們可以在社交媒體上看到全世界發生的事，但「迴聲室效應」愈來愈嚴重。到底傳統閱讀與網上資訊相比，是否更有助於突破演算法帶來的「資訊孤島」？

答：首先，關於演算法的問題，我覺得就像我們今天有了汽車，但是有的時候還會選擇步行，不會因為有了車你自己的腳就不動了，對吧？還是要保持自主性，不要把選擇的主動權讓出去。

至於演算法或各種AI搜索是否一定有害，也要視乎使用的目的。比如讀專業方面的書，通過大數據深度檢索確實可以比較快、比較全面地了解情况。但如果是出於價值觀或精神層面的需求去獲取資訊、知識、觀點，那麼就應該堅持自主的選擇，去揀選你想閱讀的書或一切形式的內容，而不是被演算法裹挾。

問：AI進入人類生活，大眾透過AI協助下都能在極短時間內掌握大量資訊。「功能性」的閱讀還有意義嗎？如此看來，是否一個契機讓人接受和欣賞非功利性閱讀？

答：從功能性閱讀來講，有些傳統的東西確實正在被新的技術替代，比如說字典這樣的工具書，檢索效率也高。但是從我個人來講，是否因為有了這些技術，傳統的技能就一點不學？我認為學習的意義更多的在過程體現，而不是結果。

另一方面，當功能性的閱讀更加便利，也意味着競爭更加激烈。現在比的是什麼？比的是掌握這些資訊的同時，誰有更高的邏輯思維能力、分析歸納能力。如果未來AI也具備了這方面的能力，又會怎麼樣呢？我認為各種工具的普及，反而對人提出了更高的要求。

此外，如果工具令我們的生活、學習、工作都更省時省力，騰出來的時間我們應該去做什麼？也許有人會選擇繼續在職場上拚搏、追求物質，但我覺得這樣一來作為「人」的樂趣就沒有了。怎麼讓更多人去接受或者欣賞非功利性的閱讀呢？一方面我們主流社會應該創造條件，不少人天天加班，這種工作量，怎麼還有多餘的心力呢？還有就是我們的圖書館，特別是公共圖書館，應該盡可能創造這樣的一個空間。比如有的圖書館就提出來，專門有一個禁止帶電子產品的區域，讓讀者舒舒服服地看書。

「讀什麼？」與「為什麼讀？ 」

問：如何看待當前流行的讀書打卡活動？是否有助於閱讀習慣和興趣的養成嗎？

答：我認為光靠打卡是不行的，說到底還是一種形式，不是實質。而且讀書是很個人的行為，比如讀書速度本來就是有的人快，有的人慢。就像圖書館可能會統計一年來了多少人、借閱量是多少，我覺得這些數字也並沒有統一標準，不能真的說明什麼。

所以我一直勸我的讀者，我的學生，在任何潮流面前，都得保持清醒，讀什麼書、怎樣讀，要從自己的需求、趣味、認知水準出發。

問：「歷史」一直在影視文化都是熱門主題，世界各地都有大熱的歷史劇、穿越小說，甚至遊戲。您覺得這些「產品」能否吸引更多人關注歷史？

答：曾經有家長跟我說，孩子要學歷史，因為喜歡看歷史小說！我認為，很多人認為的歷史不是真的歷史，只是一種個人趣味。

歷史本身是一個很嚴肅的學問，現在有人倡導快樂閱讀，其實很多歷史難以令人快樂起來。我曾經寫文章說，一個民族不重視歷史是可悲的，如果一個民族只能靠遊戲、影視劇來學歷史更可悲。

但另一方面，我並不反對面向大眾的普及歷史讀物，我倒是反對非原典不讀，如果不是專門做研究，為什麼要追求原典？所以對於讀者來說，一是要區分真正的歷史和文藝創作，二是從自己的需求出發，選擇合適的讀物。

圖書館轉型多功能空間

問：圖書館在當代的意義是什麼？未來會走向什麼樣的形態？

答：現在我在深圳中大當圖書館館長，我經常到了下午會從6層樓一層層的慢慢走一遍，我發現圖書館裏面的人，很少有人是在看書，都在做自己的事。

以前在復旦圖書館當館長，我曾經問過博士生，你們現在宿舍都是單人宿舍，為何還要跑到圖書館來看書？他們都說自己在宿舍，往往很難自律，但到圖書館去，這個場合會迫使我努力，看看旁邊人家都還在看，那我也要認真些。

所以我的理解是，圖書館很大程度上提供一個學習的空間，一個讀書的空間，此外還是一個學生們共同的中心。

至於公共圖書館現在也是這樣，公共圖書館在某種意義上講，它是一個城市或社區的多功能活動中心，結合了圖書館、展覽館、藝術館多功能，此外也承擔一定的社交功能。當然，無論圖書館的功能怎麼變，基本特色還是值得要保持的。

閱讀的力量與大學之道

金耀基×葛劍雄對談

日期：4月22日（二）

時間：上午10:30至中午12:00

地點：中環域多利皇后街9至10號中商藝術大廈2樓集古齋

文．何堂

編輯．王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao