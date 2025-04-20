劏房雖小：今天煮什麼菜？ 食好一點的想像

【明報專訊】去年秋天，就在施政報告提及「簡樸房」政策之前，理大設計學院社會設計學生與明愛荃灣社區中心合作，想就劏房問題，從政策、資源、社區生態、服務、鄰里，以至住戶日常各方面，以更整全的系統視野設計一套跨尺度的介入策略。過程中，我們發現劏房空間雖小，物質似乎匱乏，但居於其中的街坊所體驗到的小宇宙卻遠比想像大得多。半年來，我們邊研究、邊設計之餘，竟偶拾許多大小故事，無處安放，現先寄居報紙一隅。

堅持食得好一點

不少劏房家庭因為經濟理由，經常食用大量加工速食食品，飲食漸漸求其起來。食得馬虎，往往也是香港人應付每天生存的一種方法。不過，家裏有兩個兒子的阿英，卻堅持過好一點生活，先要食好一點。

在這間狹窄得幾乎可稱為走廊的劏房裏，空氣並不流通，30度高溫下極為悶熱。下午5時多，是學生放學時段，阿英的兒子們也不例外，正在歸家路上。見時間差不多，阿英熟練走向廚房區域，轉身望向大門旁邊略顯殘舊的告示貼……

今日，她選擇了以酸菜魚做晚飯的菜。她嫻熟地將魚片送進鍋內，油花四濺，魚肉瞬間被湯汁擁抱，散發陣陣香味。接着，她加入關鍵的酸菜，酸香撲鼻而來；又添加少許辣椒調味。辣味刺激味蕾，為這道菜增添一抹辛香。最後，她將湯汁淋在魚上，浸潤魚肉更加入味。一道酸菜魚完成了，賣相媲美餐館。

堅持食材好一點

阿英分享說，這魚其實是從一位家鄉朋友在香港開的店裏買回來的。店裏賣許多家鄉的特產食品，讓阿英一家人身處香港，也能品嘗到家鄉獨有的風味。都是同鄉人，店家還給她打折扣，讓她省掉一筆。這間店不僅在食材上給予便利和優惠，更成為阿英與家鄉親人之間的連結。阿英的家人在家鄉經營養殖場和種植場，會透過這些在香港的店舖運送食材。他們只需支付小量的集運費用，就能巧妙避開內地與香港之間的物價差異。這些食材包裹裏頭，蘊含了上一代對阿英一家的感情。尤其阿英兩個兒子，自幼移居香港，能與家鄉祖父母相處的時間有限；來自家鄉的食材就這樣連繫了兩代人。

有一道主菜，還欠一點甜。阿英拿出砧板和蘋果雪梨，唰唰幾下切成小塊，送進一個大鍋；雪梨在沸水翻滾時，再往裏頭撲通兩顆冰糖，拌着拌着，雪梨茶便熬好了：「兩個兒子剛上完課外體育班，回家總會嚷着口渴。這些雪梨茶很清甜，易入口，他們都愛喝。」

假如食材價格跟在餐廳吃一餐已相差無幾，又何必重重工序，親手煮飯？「我們是從福建移民過來的，有時吃不慣香港的菜式。店做的菜偏油膩，有時很重口味，像包點那類又蒸得太爛，不如自己煮。」除了飲食差異，她還強調親自挑選食材，更能確保質素。「外面快餐店炸雞，都不知道加了什麼添加劑。我很怕孩子吃到對身體不好的，所以寧願自己炸囉。」能讓家人吃得健康，阿英也感到安心。

也堅持生活好一點

在日復日磨練下，烹飪成了阿英的拿手好戲，更是枯燥乏味的日常生活中難得的消閒活動。除了每日為家人備妥三餐，阿英還喜歡在空閒時製作各式小吃。做好了，可能送鄰居朋友，又或者送社區中心和社區客廳，與同區其他住戶分享。「我經常參加社區的活動，感覺就沒那麼無聊，時間也好過一點。有時幫到人，也開心。」阿英漸漸在烹飪中找到自信。去年農曆新年假期，社區中心舉辦了一場親子烹飪比賽，參賽者需要創作一道以農曆新年為靈感的菜餚，並將製作過程錄製成影片。阿英除了一貫展示廚藝大顯身手外，還邀請了很少參加社區活動的丈夫來拍攝視頻；他們在狹小的天台屋廚房擠作一團，製作了一道「富貴燈籠蝦」的賀年佳餚。這道菜為他們贏得一部微波爐作獎品，也讓阿英成了社區內的小明星。

提到劏房，我們容易開口埋口尊嚴，但尊嚴也是一個想像力的問題：

如何通過改變生活裏一些不顯眼的小項目，

換來一點對當下或未來不一樣的小想像？

阿媽煮飯不過日常，但堅持食好一點、煮好一點的阿英正好啟發我們，不要讓眼前看似貧乏的居住空間遮蔽了日常的可能，而要學習逐點在生活裏實踐細微的顛覆。在設計過程中，這不顯眼的一點點，我們稱之為「框架重設」（reframing）。設計學者Don Norman說過，我們不應為社群代理設計，而要走進她們困難重重的生活想像裏，與她們一起尋找重設框架的契機。最難的並不是為街坊設計簡樸或簡約的空間，而是要首先看到街坊本來就身懷種種技能，且逐點以想像力重設生活。只有這樣我們才能明白。今天煮什麼菜？怎樣食好一點？近來生活又有沒有好一點？其實一點都不簡單。

文、圖． 梁琬曈（理工大學設計學院二年生）

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

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